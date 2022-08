“Joost* zit in bad. Ik heb net geholpen met het wassen van zijn haren. In de gehandicaptenzorg is het belangrijk dat je mensen begeleidt, maar ze ook genoeg privacy geeft. Op Joosts vaste badavond zorg ik dan ook altijd dat ik help met het wassen van zijn lichaam, en dan even wegloop zodat hij een momentje voor zichzelf heeft. Vervolgens kom ik terug voor het wassen van zijn haren en loop ik weer even weg. Als ik terugkom om Joost uit bad te helpen, klop ik op de deur en loop ik de badkamer binnen. ‘Anouk, kijk eens’, zegt Joost. Nietsvermoedend kijk ik op. Ik verstijf van wat ik zie. ‘Wat vind je hiervan?’ zegt Joost terwijl hij zijn geslachtsdeel betast. Ik sta aan de grond genageld, Joost gaat vrolijk verder. Normaal heb ik in mijn werk wel mijn woordje klaar en weet ik goed hoe ik grenzen aangeef bij cliënten. Nu weet ik niet wat te doen. Nog altijd bevroren staar ik Joost aan terwijl hij uit bad stapt en naar me toe loopt. Fysiek en mentaal ben ik hem de baas en toch voel ik me enorm geïntimideerd. Joost is een man van in de twintig en zwaar autistisch, maar weet dat dit gedrag niet kan. Dat hij zich daar bewust van is en toch naakt op me afkomt, voelt bedreigend. Pas als hij bijna bij me is, weet ik los te komen uit mijn bevriezing en trek ik de deur open. Huilend ren ik de badkamer uit.

Grensoverschrijdend gedrag

Het is nu vier jaar geleden dat ik grensoverschrijdend gedrag in mijn werk meemaakte, maar ik kamp nog iedere dag met de gevolgen. Joost was vaker handtastelijk of grensoverschrijdend. Dan legde hij zijn hand op mijn bil of maakte hij een schunnige opmerking. Vaak lukte het me om dat te negeren of te zeggen dat ik dat niet wilde. Maar die ene avond in de badkamer was het anders. In mijn jeugd heb ik misbruik meegemaakt. Niemand weet dat van me, zelfs mijn man niet. Ik heb het altijd ver weg gestopt. Maar in die badkamer kwam alles terug wat ik probeerde te vergeten.

Ik probeerde de situatie professioneel af te handelen en vertelde mijn collega’s over het voorval. We spraken af dat alleen de oudere verzorgers Joost nog zouden begeleiden en ik kreeg de optie om met hem in gesprek te gaan over wat er was gebeurd. Daar heb ik voor bedankt, ik wilde het voorval liever vergeten en gewoon doorgaan met werken alsof er niets was gebeurd. Ik wilde bewijzen dat dat ogenschijnlijk ‘kleine’ badincident mij niet klein zou krijgen. Maar steeds als ik Joost zag lopen, herbeleefde ik ons moment in de badkamer en was ik bang dat hij weer iets zou proberen. Daarbij deed alleen al de geur van zeep, deodorant of douchegel woede bij me opborrelen. Ik realiseerde me dat ik het voorval eerst goed moest verwerken en meldde me een week na het incident ziek.

Depressief en psychotisch

Wat ik nooit had verwacht, is dat ik nu, vier jaar later, nog steeds thuis zou zitten. Ik ben inmiddels volledig afgekeurd om te werken, want eenmaal thuis werden mijn klachten steeds erger. Eerst was het mijn geheugen dat me in de steek liet. Soms wist ik niet eens meer hoe de wasmachine werkte. Later had ik geen zin meer om iets te ondernemen. Ik lag hele dagen in bed en zag naast mijn gezin helemaal niemand. Ik stopte met voor mezelf zorgen en mezelf aankleden. Mijn twee jonge kinderen van destijds drie en zeven begrepen er niets van. Mama was er wel, maar ze was er ook weer niet. Als ze uit school kwamen, zorgde ik dat er drinken op tafel stond, maar zelf lag ik in de slaapkamer. Ik wist dat mijn afwezigheid slecht was voor hun ontwikkeling, maar ik had simpelweg niet meer te geven. Uiteindelijk kreeg ik zelfs psychotische klachten. Ik wantrouwde iedereen, dacht dat ik schimmen zag die me iets aan zouden doen of dat de wereld zou vergaan door een komeet. Op een gegeven moment raakte ik zo verward dat ik ’s nachts over straat ging dwalen. Alles uit die tijd is een waas. Ik weet alleen nog dat ik werd opgenomen in een gesloten psychiatrische inrichting en heel veel medicatie kreeg.

We zijn nu vier jaar verder en nog steeds ben ik er niet. Het gaat periodes goed met me, maar ook periodes heel slecht. In totaal ben ik drie keer opgenomen geweest in de psychiatrie. Dat heeft me deels geholpen. Ik kreeg daar regelmatig de rustige en veilige omgeving die ik nodig had om weer van mijn psychotische klachten af te komen. En ik durfde er zelfs voor het eerst in mijn leven iemand in vertrouwen te nemen over mijn misbruikverleden: een heel lieve vrouwelijke verpleegkundige. Maar aan traumatherapie ben ik nooit toegekomen. Eerst moest ik stabiel genoeg zijn om met traumaverwerking te kunnen beginnen en toen ik eindelijk stabiel was raadden de artsen me af om traumatherapie te volgen, uit angst dat ik weer uit balans zou raken.

Ik was altijd een vrouw met een rijk sociaal leven. Veel vriendinnen, veel feestjes. Ik zie mezelf nog zo, ruim tien jaar geleden, dansen op de bar ergens in Lloret de Mar. Die onbezorgde vrouw staat nu zo ver van me af. De vrouw met een leuke baan, een mooi gezin, die de rol van moeder moeiteloos droeg. Nu heeft mijn eigen gezondheid al vier jaar zo de prioriteit gehad, dat mijn man en kinderen eronder lijden. De jongste heeft door mijn afwezigheid hechtingsproblematiek ontwikkeld waarvoor ze in therapie zal moeten. Mijn man heeft vier jaar lang nagenoeg in zijn eentje het huishouden draaiende gehouden terwijl hij honderden werkuren inleverde. Zelfs als we iets leuks proberen te doen met het gezin, wordt de dag bepaald door mijn gezondheid. Toen we laatst op vakantie waren, lukte het me niet om te ontspannen en te genieten. Ik was zo opgefokt dat we een paar dagen eerder dan gepland de auto hebben ingepakt en naar huis zijn gereden. Natuurlijk is dat jammer voor mijn partner en de kinderen. Daar voel ik me ook schuldig over. Ik besef heel goed dat onze relatie en gezinsleven er anders uit horen te zien. Maar ik moet eerst beter worden, dat heeft prioriteit.

Geen machtspositie

Mensen verwachten nooit dat grensoverschrijdend gedrag zo’n impact kan hebben op iemands leven. Natuurlijk is dit alles gevoed door trauma’s uit mijn verleden, maar mijn situatie bewijst dat het mogelijk is dat door een klein grensoverschrijdend incident alles ontvlamt en je leven stil komt te staan. Zelfs als er geen sprake is van een machtspositie bij de dader. Ik heb me daar lang verward over gevoeld. Waarom bevroor ik? Waarom heeft Joosts gedrag zo’n impact op me? Ík ben toch de verzorger? Ík ben toch mentaal, fysiek, in functie, lengte en leeftijd bovengeschikt aan deze man? De machtsverhouding lag bij ons precies andersom dan in de meeste gevallen die je hoort over grensoverschrijdend gedrag. Maar dat betekent niet dat zo’n incident je leven niet kan verwoesten.”

* Wegens privacyredenen is de naam van Joost gefingeerd.