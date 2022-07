Antoine May (42): “Ik ben zó vaak nageroepen en uitgescholden op straat”

LHBTIQ+: dat zijn zes letters en een leesteken die een gevarieerd gezelschap vertegenwoordigen. De H staat voor homoseksueel. Antoine May (42) woont in Amsterdam en is vrijwilliger bij buurthuis Olympus, dat mede dankzij zijn inzet de roze loper heeft gekregen.

Krista Izelaar Petronellanitta

“Als kind en als puber had ik een groot idool: Prince. Een man op hakken en met make-up, dat vond ik prachtig. Ik kleedde me op school jongensachtig om erbij te horen, maar werd desondanks gepest omdat ik anders was. Naarmate ik ouder werd, ging ik steeds vaker als mezelf de straat op, vaak met hakken onder mijn spijkerbroek.

Verschrikkelijke ervaring

Ik ben ontelbare keren nageroepen en uitgescholden in Amsterdam, en één keer zelfs ernstig mishandeld toen ik ’s avonds laat met een vriend op straat liep. Een verschrikkelijke ervaring, maar het heeft me niet tegengehouden om me te kleden zoals ik wil of hand in hand te lopen met een vriend. Gelukkig krijg ik ook vaak positieve reacties van mensen, die het juist te gek vinden hoe ik eruit zie.

‘Dragbingo’

Helemaal sinds ik vrijwilligerswerk in de buurt doe, waardoor ik veel lieve mensen heb leren kennen. Vroeger was ik als vrijwilliger actief in de homogemeenschap, nu vind ik het juist belangrijk om mensen uit alle ‘hokjes’ met elkaar te verbinden. Ik werk onder meer in Huis van de Wijk Olympus in Amsterdam Oud-Zuid. Regelmatig organiseer ik er een ‘dragbingo’. Dan kleed ik me als dragqueen – glitterjurk, pruik, pumps en overdadige make-up – en sta ik op het podium iedereen te vermaken. Op die avonden krijg ik zo veel liefde van alle aanwezigen. Dan voel ik me totaal geaccepteerd en besef ik dat ik helemaal mezelf kan zijn. Mede door mijn inzet heeft het buurthuis de roze loper gekregen, een soort keurmerk dat aangeeft dat de plek LHBT-vriendelijk is. Daar ben ik best trots op.”

