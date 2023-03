Arie-Hans bracht in 38 jaar 3000 baby’s ter wereld

Arie-Hans Houdijk was een van de weinige mannelijke verloskundigen in Nederland. Uit cijfers van het KNOV (de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) blijkt dat slechts 1 procent van de verloskundigen man is. Er zijn 3940 praktiserende verloskundigen, van wie ongeveer 40 man. Arie-Hans ziet als stagebegeleider ook geen mannelijke stagiairs binnenkomen in Schiedam. Mannelijke verloskundigen komt hij ook nooit tegen.

De enige man

Wat hem zo aantrok in het beroep van verloskundige? “Ik weet het niet precies, het leek me leuk om te doen. Misschien dat toch de wereld van baby’s en bevallingen mij aantrok”, vertelt hij vanuit verloskundigenpraktijk Aleida in Schiedam.

Voorbeelden in zijn omgeving had hij niet. “Niemand van mijn familie werkte in de gezondheidszorg. Mijn vader had een bedrijf in de metaalbranche. Mijn broers hadden ook niet de neiging om de zorg in te gaan. Ik was de eerste die daarvoor koos.”

Toen hij aan zijn opleiding tot verloskundige begon, was Arie-Hans al de enige man. “Er was nog één andere mannelijke student, maar dat deerde mij niet.” Ook bij Aleida wordt hij omringd door vrouwen. In de wachtkamer, als hij een echo neemt, tijdens de lunch met zijn collega’s. Het gaat zelden over voetbal bij de koffieautomaat. “Het gaat over de kinderen of voeding. Mode, televisieprogramma’s of wat er op social media staat. Soms trek ik me weleens terug. Dan ga ik braaf mijn boterhammetje eten.”

Beeld Dennis Wisse

Liever een vrouw

Arie-Hans merkt de laatste jaren wel een omslag. “Toen ik in Schiedam begon, deed ik de bevallingen, de controles en dat was nooit een probleem. Dat zie ik de afgelopen jaren wel veranderen. Zwangeren willen liever een vrouw. Mensen worden mondiger en beseffen dat ze hierin keuzes kunnen maken. Daardoor ben ik mijn werk toch anders gaan ervaren. Kennelijk doet mijn mannelijkheid er toe. Dat roept wel de vraag op of ik in deze wereld nog wel thuis hoor. Misschien komt mijn pensioen wel precies op het goede moment.”

Beschuit met muisjes

De afgelopen tijd kreeg hij vaak de vraag: hoeveel baby’s? “Het grappige is dat mijn collega’s voor mij hebben geteld toen ik zei dat ik ging stoppen. Ik heb ze zelf nooit geteld en dat komt eigenlijk door mijn moeder. Als ik ging vissen met een hengeltje in de sloot zei mijn moeder altijd dat ik de vissen niet moest tellen. Anders zou ik niets meer vangen. Dat motto heb ik altijd gehouden. Mijn collega’s hebben het teruggerekend en globaal geteld. Ze kwamen op drieduizend baby’s. In bijna 38 jaar.”

Met pensioen of niet, af en toe is Arie-Hans nog steeds bij Aleida. Hij springt de komende tijd bij tijdens spreekuren, maar de bevallingen laat hij achterwege.

Een ding wil hij daarover nog wel kwijt. Na bijna veertig jaar, kunnen ze hem voor één ding nog altijd wakker maken. “Ik kreeg vaak beschuit met muisjes aangeboden na een bevalling. Die eet ik ook altijd graag. Zet ze maar neer. Na al die jaren ben ik ze nog steeds niet zat. Daar ben ik best verbaasd om.”

