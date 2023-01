Arts laat baby Lukas gaan na ‘verkoudheid’, maar een dag later overlijdt hij: “Gewoon gemakzucht”

Lukas krijgen ze daarmee niet terug, dat beseffen de ouders uit Moordrecht maar al te goed. Voordat ze Lukas in november 2021 naar zijn grafje droegen, moesten ze dat mei 2020 al doen met hun zoontje Milan. Ook hij werd slechts vier maanden oud. Het zou wel genoegdoening kunnen betekenen als het tuchtcollege hun klacht gegrond zou verklaren, vertellen Britney en Dylan.

Alarmsignalen

Sinds een half jaar zijn Britney en Dylan geen stel meer, de rouw dreef hen uit elkaar, maar in hun zoektocht naar wat zij zien als gerechtigheid, trekken ze samen op. Ze vinden dat de artsen van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda tekort zijn geschoten in de behandeling van hun zoontje. Omdat hij in november 2021 te vroeg met ontslag naar huis zou zijn gestuurd, en ze niet goed zouden zijn omgesprongen met alarmsignalen. De kinderarts had, gelet op de korte medische voorgeschiedenis van de baby en de richtlijnen, ook volledig bloed- en urineonderzoek moeten doen, luidt het verwijt.

Uitgebreid ingaan op de klacht willen de ouders nog niet, dat doen ze pas als het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam zich buigt over de verwijten. Dat gebeurt vrijdag 27 januari.

Weggezet

Britney en Dylan zullen dan vertellen dat ze zich in het ziekenhuis weggezet voelden als overbezorgd. “Ze dachten: die bezorgde ouders zijn er wéér, en daar hebben ze naar gehandeld”, zegt Britney. Dylan: “Je bent niet de mama en papa van Lukas die het ziekenhuis in kwamen, nee, maar de ouders van een overleden kindje én van Lukas.”

De twee werden gerustgesteld: hun kind was huilerig, kortademig en neusverkouden, had volgens het stel koorts en diarree, maar kon na een opname van een nacht thuis uitzieken. Een dag later overlijdt de baby - thuis. Aan een dubbele longontsteking als gevolg van een streptokokkeninfectie, bleek in mei vorig jaar.

De ouders geven drie artsen in ziekenhuis de schuld en leggen eerst hun klacht tegen een kinderarts voor aan het tuchtcollege. “Op de spoedeisende hulp zijn de eerste misstapjes al gemaakt, zonder dat wij dat door hadden. Zo is zijn temperatuur niet gemeten, we werden niet serieus genomen. Het was gewoon gemakzucht”, zegt Britney.

Negeren

Thuis heeft ze de temperatuur wel bij hem opgenomen. Voor een kindje dat zeven weken te vroeg is geboren, is 38,2 graden zware koorts, geeft ze aan. Dylan: “Jij had al kenbaar gemaakt: hij heeft 38,2 koorts, en als we hem gaan vervoeren met een dekentje en een rompertje...” Britney: “Dan zakt zijn temperatuur, het is een klein kindje, hij heeft warmte nodig om zijn temperatuur goed te houden. Dat was allemaal niet waar.”

Ook de artsen die aan het bed stonden tijden de opname van Lukas hebben volgens Britney en Dylan steken laten vallen door ‘rode vlaggen’ te negeren, maar hoe dat in hun ogen precies zit, komt tijdens de zitting aan bod. “Ze zijn er in het ziekenhuis niet achter gekomen dat hij een longontsteking had, terwijl de symptomen wel zijn gezien”, zegt Britney. “Er werd gezegd: ‘Hij kan naar huis, lekker warm in zijn bed, vertroetel hem maar, lekker kroelen’.”

Overlevingskans

Het was RS-tijd, corona-tijd, daar zaten ze middenin, zegt Britney. “Dus word je snel afgescheept met: het komt wel goed, maar dat kwam het niet. We wisten gelijk: dit moet bij het ziekenhuis liggen. Want waarom hebben ze dit gisteren niet gezien? Je kan niet neusverkouden uit een ziekenhuis komen en de volgende dag overlijden - dat klopte niet in ons hoofd.”

Britney: “Onze advocaat heeft aangegeven dat we niet meer met 100 procent zekerheid zullen ontdekken of hij het had overleefd als de juiste onderzoeken op de juiste momenten waren gedaan en als hij vervolgens was behandeld. Dat kan nu alleen maar worden ingeschat. Zijn overlevingskans was zeker groter geweest als hij was behandeld.”

Behandeling ontnomen

Als artsen in het ziekenhuis de juiste behandelingen hadden uitgevoerd en de juiste onderzoeken hadden gedaan, zeggen de ouders, konden zij mogelijk na een iets langer verblijf in het ziekenhuis alweer naar huis. Met een gezonde baby. “Ze hebben hem zijn behandeling ontnomen”, vindt Dylan. Britney: “Zijn overlevingskansen waren nul toen we naar huis gingen en wij onwetend waren dat hij zo ziek was.”

Nu zoeken zij naar gerechtigheid. “Als de arts het zwart-op-wit zet en zegt: ‘Ik heb de fouten gemaakt’, dan is dat voor mij het belangrijkste”, zegt Dylan. “Het zou voor mij een opluchting zijn.”

Spelletje

Britney: “Het is ook een spelletje voor de buitenwereld, want we worden nog steeds aangekeken op de dood van Milan en Lukas. Je wordt vaak niet herkend als Britney en Dylan, maar als de ouders van die overleden kindjes. Dat gaat nooit meer weg.”

“Je vraagt je af: had ik niet moeten blijven in het ziekenhuis? Had ik niet meer moeten doen? Op het moment van ontslag hebben we aan de artsen gevraagd: weet je het zeker? Kan het echt geen kwaad? We gaven aan dat we het niet vertrouwden en dat we ze verantwoordelijk zouden houden als het mis zou gaan. Wat als we toch op onze strepen hadden gestaan?”

Als het medisch tuchtcollege de klacht ongegrond verklaart, laten zij het daar niet bij zitten. Britney: “Er zit zoveel tijd en energie in. Stoppen kan niet. Ook voor Lukas niet. Hij verdient de waarheid, en de buitenwereld mag die ook weten.”

Reactie Groene Hart Ziekenhuis “Als ziekenhuis vinden we deze situatie natuurlijk ontzettend verdrietig voor de ouders. Het overlijden van een kind is het ergste wat je als ouder kan overkomen. Vanwege de privacy van alle betrokkenen kunnen we in de media niet inhoudelijk reageren. Wel kunnen we in het algemeen aangeven dat we in het Groene Hart Ziekenhuis dergelijke gebeurtenissen altijd zorgvuldig intern bespreken en dat we ook altijd aanbieden om met de familie/nabestaanden in gesprek te gaan. Uiteraard verlenen wij volledige medewerking aan het medisch tuchtcollege, dat de zaak nu in behandeling heeft.”

Bron: AD