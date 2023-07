B&B Bekentenissen: “Brrr... Wat een HELSE nacht was dat!”

Onze tuin is eigendom van een merel-echtpaar. Wij zijn hooguit te gast als we af en toe barbecueën of – heel vervelend voor hen – op de loungebank gaan liggen. En dan ook nog vlakbij de appelbomen waar al die lekkere, rottende appeltjes onder liggen. Hoe durven we?

Veeleisende kroost

Ik weet, sinds we in het groen wonen, dat merels elk jaar meerdere nesten leggen. Fris en vol goede moed beginnen ze eind maart aan het bouwen van hun eerste liefdesnest. Hun veertjes glanzen en zitten gladgestreken in het gareel. Ze zien er gezond en uitgerust uit.

Fast forward naar juli en het echtpaar dat ik nu op ons gazon zie scharrelen, is onherkenbaar. Weg is de glans, de veertjes zijn dof en steken in plukken alle kanten op. Bijna manisch vliegen ze af en aan met hun bek vol friemelbeestjes richting de veeleisende kroost in het nest.

Het is de ultieme metafoor voor jonge ouders.

Mamamerel met piekharen

Ik voel diep met de vogels mee. Ik wás die mamamerel met piekharen en een obsessie voor voedingsschema’s en slaapritmes. De tropenjaren zijn zo allesverslindend dat je voor vergeet dat je achter leeft.

Maar zelfs op het hoogtepunt van hun misère zingen merels in het ochtendgloren het hoogste lied. Het is een sereen geluid, maar wel godallemachtig vroeg. Zeker als je kinderen hebt. Uitslovers.

Energiebubbel

Onlangs kwam er een Amerikaans stel op bezoek met hun zoontje van zo’n anderhalf jaar oud. Ze zagen eruit zoals ik me altijd voel na een nachtvlucht: verfrommeld en gaar. Niet gek als je er een reis van zestien uur op hebt zitten. Hun kindje was hyperwakker – een energiebubbel waarvan je weet dat-ie een keer gaat barsten.

Met hun laatste kracht sleepten ze de koffers naar binnenin de B&B. En terwijl ik vrolijk mijn welkomstpraatje hield, zag ik ze denken: Ga. Weg. Ik hield het kort en wenste ze een fijne middag. “Ik hoop dat jullie zoontje goed slaapt vannacht”, zei ik.

“O, hij slaapt altijd goed hoor”, antwoordde de vrouw beslist.

Afschuwelijke jetlag

Die nacht hoorden wij door het open raam van onze slaapkamer het hysterische huilen van het jongetje in de B&B. Tot het licht werd, de merels het van hem overnamen en hij uitgeput in slaap viel. Het moet een helse nacht zijn geweest. De volgende ochtend groette ik de bleke, hologige Amerikanen toen ze de deur uit liepen. Het kindje vrolijk brabbelend in de kinderwagen, zij sjokkend erachteraan.

De nacht erop was het weer hetzelfde liedje, en alle nachten daarop ook. De arme ouders verpieterden waar we bijstonden. Het was al niet best bij aankomst, maar nu was het gewoon meelijwekkend. Jetlag is afschuwelijk, en een dreumes met jetlag is... Ik heb er geen woorden voor. Brrr.

Mooi zingen

Het deed me terugdenken aan de begintijd met ons eigen oudste kind. In het vorige huis woonden we tegenover de liefste buurtjes, een ouder stel met drie volwassen kinderen. Als ik met een krijsende baby in mijn armen wanhopig rondjes liep in de woonkamer, kwam buurvrouw P. binnenlopen en nam mijn dochter even van me over. Ze wiegde haar zachtjes tegen haar moederlijke boezem, terwijl ik beverig op adem kwam. “Wat kan jij mooi zingen, zeg”, zei ze nuchter maar liefdevol tegen mijn hysterische, rood aangelopen baby. Wat een prachtmens.

En toch: ik hoor duizend keer liever de merels die me wakker zingen. Ik vermoed die Amerikanen ook.