B&B Bekentenissen: “De twee zussen trokken in 5 dagen het héle huisje leeg”

Afgelopen week zaten er twee zussen in onze B&B (weer eens wat anders dan dronken bruiloftsgasten). Ze waren als kind vaak in ons dorp geweest, op bezoek bij hun oud-tante.

“Zit dat ene bakkertje er nog op de hoek?” vroegen ze nieuwsgierig. “En die drogisterij met die strenge zwarte-kousen-mevrouw achter de toonbank? Die had altijd van die lekkere zoute dropjes.”

Nee en ja, vertelde ik. De zwarte kous was inmiddels grijs, maar had een gloednieuwe zwarte kous als opvolger gevonden. Ze wisten ook nog van het schooltje dat vroeger op de plek stond waar nu een grasveld was. Het was lang geleden, zeiden ze, maar ze hadden fijne herinneringen aan die logeerpartijtjes.

Zestig jaar zooi

Nu waren de twee dames voor een laatste keer op bezoek, omdat de hoogbejaarde oud-tante was overleden. Die was kinderloos gebleven, dus viel de erfenis ten deel aan haar geliefde achternichtjes. En met die erfenis ook de schone taak om het huis leeg te trekken. De oude dame was in haar leven maar één keer verhuisd. Zestig jaar aan opgebouwde zooi... Succes.

In die vijf dagen zagen we de zussen elke ochtend in alle vroegte de B&B verlaten en pas ’s avonds laat keerden ze terug. Ze trokken het hele huisje leeg en ploegden zich langzaam door alle kasten, lades, dozen, tasjes en vergeelde mappen heen. Een heel leven aan opgeslagen meuk.

Meuk, ja. Veel meer is het niet wat we in ons leven verzamelen en in ons huis proppen. Ik doe er net zo hard aan mee. Ik heb alleen het voordeel dat ik mijn meuk met enige regelmaat heb moeten herschikken.

Expatkindje

Als expatkindje van een Philips-papa werden mijn koffers elke drie jaar zo’n beetje verscheept naar de volgende bestemming. Dat ruimt lekker op. Ook de dingen die je misschien niet wil missen. Ik heb ooit uitgerekend dat ik in totaal op acht scholen heb gezeten. Echt wortel schieten doe je zo niet. Je krijgt er de kans niet voor en ook nu vertoon ik vluchtgedrag als dingen ingewikkeld, pijnlijk of saai worden. Ik ben de eerste die bij de deur staat: zullen we gaan? Hoogste tijd.

Robuuste eik

Daarentegen staat mijn vriend als een robuuste eik, met zijn tenen zo diep in de aarde dat geen storm (ook niet met de naam Lydian) hem kan ontwortelen. Geboren en getogen in dezelfde stad waar zijn hele familie nog steeds woont. Ik denk zelfs dat hij zou verdorren en sterven, als ik mijn verhuis-mij-nietje zou proberen te verpotten naar een ver oord.

Rusteloos

Ik heb overigens gemerkt dat er twee typen expatkindjes zijn: zij die net zo rusteloos zijn als hun ouders en zij die juist een overcompenserende behoefte aan zekerheid en vastigheid voelen. Ik ben van de eerste soort.

De afgelopen decennia voegde ik zelf nog een flink aantal landen en steden aan mijn lijst woonadressen toe, van Curaçao en Londen tot Amsterdam en Rotterdam. En nu dus een pittoresk dorpje waar ik de uiterste puntjes van mijn wortels voorzichtig in de grond steek. Is dit de plek waar ik me veranker?

Perfecte bodem

Onze jongste dochter is geboren in dit huis. Mijn oudste was acht weken toen we er kwamen wonen. Ze fietsen zelf naar vriendjes om de hoek. Ik haal zoute dropjes voor ze bij de drogisterij van de onschuldig blozende zwarte kous. We leven hier op zandgrond, dat schijnt de perfecte bodem te zijn voor diepe wortels.

Tóch denk ik dat ik meer van het breed wortelen ben. Dat trek ik er net iets makkelijker uit als mijn eik over een paar jaar besluit dat hij eigenlijk misschien wel een olijfboom is, en samen met mij een ‘B&B vol liefde’ wil runnen in een warmer land. Ik beloof dat ik weinig zooi mee zal nemen.