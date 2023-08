B&B Bekentenissen: “Er zaten gaten in het stucwerk en spaghettispetters op de muur”

Met enige regelmaat krijg ik de vraag of mijn huisje voor langere tijd te huren is. Vaak zijn het mensen die een verbouwing van hun eigen huis willen overbruggen. Het antwoord daarop is: nee. Een ferme nee zelfs.

Allemaal vragen

Ergens (tijdelijk) wonen is echt iets anders dan er logeren. Ten eerste krijg je meteen vragen als: zit er ook een oven in het huisje? Een magnetron? Zouden we wellicht onze was bij jullie mogen doen? Nee? Is het dan misschien mogelijk om zolang een wasmachine op de veranda te plaatsen? En wat doen we met de post? Als we eten bestellen, kunnen ze dan bij jullie aanbellen? Long-stay huurders hebben andere eisen. Terecht, denk ik. Maar ook vragen. Zo. Veel. Vragen.

Vanachter de geraniums

Een tweede reden is dat bewoners zich compleet anders gedragen dan logés. Die hebben een ander dagritme dan ik. Vaak zijn B&B-gasten veel weg overdag – wandelen, fietsen, kastelen bezoeken, bosbadderen – en kom ik ze ’s avonds pas tegen in de tuin. Als ik geluk heb, want soms zie ik ze niet eens. Dan verraadt alleen een lichtschijnsel achter de gordijnen dat ze thuis zijn.

Als er daadwerkelijk iemand wóónt in mijn achtertuin, zit ik als thuiswerker ineens elke dag naar ze te koekeloeren vanuit mijn keukenraam. En zij naar mij. Vanachter de spreekwoordelijke geraniums. Verschrikkelijk.

Goedkope euro’s

Eén keer hebben we ons laten verleiden tot de verhuur van ons huisje voor een maand. Verblind door het vooruitzicht van goedkope euro’s; minimale inspanning (dus niet elke week als Assepoester op mijn knieën) en toch een vast maandinkomen. Die beslissing heeft zich op spectaculaire wijze gewroken.

Het was een gepensioneerd Amerikaans stel dat bij ons aanklopte. Hij had zijn hele leven op een legerbasis in Europa gewerkt en ze hadden hun hart verpand aan een klein stukje authentiek Nederland: de Flevopolder. Rare jongens, die Amerikanen. Maar ook superlief. Na twee dagen werden we al uitgenodigd om hun nieuwe huis te komen bewonderen.

Ze hadden zich ingekocht in een woonproject in Flevoland waarbij ze zo veel mogelijk zelfvoorzienend zouden gaan leven. Het huis was nog niet klaar en daarom zochten ze een tijdelijk onderkomen. Sucker als ik ben voor lieve mensen en mooie verhalen, zei ik: “Ja hoor, tuurlijk.”

Landjepik

Die eerste dagen waren ontzettend gezellig, keuvelend op de veranda over Amerika – ze waren het roerend eens over die rare jongens, gelukkig. Oké, niet zeuren, het was altijd gezellig, maar dáár zat dan ook niet het probleem. Dat zat bij het landjepik. Ons stukje Nederlands grondgebied werd potdomme geannexeerd door Amerika!

“Sweetheart”, zei de dame na een week, “ik heb toch even muggennetten opgehangen voor de ramen. Met tape.”

“Geen probleem”, zei ik met een glimlach, maar onderin mijn buik rommelde het onrustig. Waarom vraag je niet even of ik dat doe? Het bleek een voorbode op wat we zouden aantreffen na het vertrek van deze twee alleraardigste mensen.

Spijkers en lijm

- In de muur zaten ineens spijkers op een voor mij volstrekt onlogische plek, maar die waarschijnlijk een zeer handige functie hadden voor onze gasten. Dag stucwerk.

- De schimmel kroop nog net niet uit onze prachtige tadelakt badkamer door een maand lang structureel de deur hermetisch afgesloten te houden na het douchen. Het briefje hangt er niet voor niks, lieverds.

- De rolgordijnen rolden allemaal de andere kant op dan voorheen. Toch knap.

- Op de hagelwitte muur achter het fornuis zat een originele Pollock van spaghettispetters.

- En dan de muggennetten. Geen gezicht. Slordig en scheef zaten ze op onze houten kozijnen geplakt. De tape bleek Bison Kit te zijn. Bij het verwijderen trok ik hele stukken verf los, waardoor de strak gelakte kozijnen een volledige renovatie nodig hadden. Herstelwerkzaamheden: vele uren en vele euro’s. Winst: verwaarloosbaar. Inspanning: allesbehalve minimaal.

Ik streef ernaar een home away from home te creëren. Maar doe als-je-blieft NIET alsof je thuis bent in mijn B&B. Voel je er vooral comfortabel en ontspannen, maar niet zo thuis dat je spijkers in de muur gaat slaan om foto’s van je kinderen op te hangen. Thank you very much.