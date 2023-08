B&B Bekentenissen: “Getver! Tussen mijn blote vingers glom een goedgevulde condoom”

“Doen ze het of doen ze het niet?” Dat is de vraag die mijn geliefde en ik elkaar vaak stellen als nieuwe gasten arriveren. Een aanrader, dit spel; het vergt mensenkennis en aan exotische pluimage geen gebrek.

Geen spleet

We hadden ooit een man die mailde met de vraag of we één of twee matrassen op het kingsize bed hadden liggen. Binnenkort zou hij met zijn vriend uit Brazilië komen logeren. Ze hadden elkaar al lange tijd niet gezien, en hij wilde dat het een perfect love weekend zou worden. Een spleet was geen optie. In meerdere opzichten, bedenk ik me nu.

Het bed stond nog

Het zijn twee matrassen, zodat we de boxsprings uit elkaar kunnen trekken als bijvoorbeeld twee zussen het huisje samen boeken, of een vader en zoon. De bedden zitten met een haak vast aan het hoofdbord. Je moet echt flink tekeergaan, wil je een spleet veroorzaken. Maar goed, niets is onmogelijk. Al heb ik de Hollander en zijn Braziliaan niet horen klagen – en het bed stond nog overeind.

Lekkerder dan seks

Ik hóóp overigens dat mensen in onze B&B wat actie beleven. Of eindelijk weer eens echt goed slapen. Het liefst allebei. Zo heb je stille wateren, ingetogen koppels, waarvan je het niet verwacht, maar die een heel weekend niet buitenshuis verschijnen. Je hebt luidruchtige stelletjes die zelfs mijn buren kunnen horen. En uitgebluste jonge ouders die opgetogen aankomen, elkaar knuffelend, met het vaste voornemen om éindelijk weer eens te seksen en prompt tegen elkaar aan in slaap vallen en pas twaalf uur later wakker worden. Lekkerder dan seks, waarschijnlijk.

Die doen het, vink

Van sommige stellen straalt de jonge liefde al vanaf het begin van de oprit eraf. Dan is het niet moeilijk om de kansen in te schatten. Die doen het, vink. En dan heb je ook nog de onzekere maar hoopvolle mannen die hun date voor het eerst meenemen op een weekendje weg. Zo’n gastje hadden we laatst op bezoek. Hij kon zijn ogen niet van haar afhouden en zijn geluk duidelijk niet op, dat zijn date op de uitnodiging was ingegaan. Zij was iets gereserveerder, maar ik schatte zijn kansen niet slecht in.

Duidelijke seksgloed

De morning after, bij de check-out, kun je vaak zien of er nog wat gerommeld is tussen de lakens. En jawel, het stelletje had die duidelijke seksgloed. De man leek centimeters gegroeid, het meisje had blosjes op de wangen en een geheimzinnige glimlach die om haar mond speelde. Compleet andere mensen dan de dag ervoor.

Niet veel later zat ik op mijn knieën om met allesreiniger en een natte doek de vloer van de badkamer schoon te maken. Blind veegde ik onder de lage wastafel, waarbij ik op iets hards stuitte. Ik trok het onder het kastje vandaan. Daar glom, in al zijn glorie, tussen mijn blote vingers, een goedgevulde condoom.

GETVER. In kapitalen. Maar ook: ach gossie.

Vergeten condoom

Ik kon me helemaal voorstellen hoe hij midden in de nacht na eindelijk voor het eerst seks te hebben gehad, de trap af naar de wc snelde om zich te ontdoen van het rubber. Met trillende vingers trok hij het ding haastig uit, waardoor het op de vloer glibberde. Het enige wat hij dacht was: ik wil terug naar mijn meisje. Dus schoonmaken en hop, terug naar boven. Die condoom is hij glad vergeten.

Maar ik ben ’m niet vergeten!

Dingen waarvan je niet wist dat je ze ooit ‘vrijwillig’ zou opruimen (tot je een eigen B&B runt): andermans gebruikte condoom. Vink.