B&B bekentenissen: “Grrr! Dit soort gasten… Mijn huis uit. Een week strafcorvée voor jou”

Ik had op de middelbare school een nogal excentrieke economieleraar, meneer Breedveld. Hij was jong, de helft van de leeftijd van de rest van de stoffige docenten, amicaal en bij vlagen vilein. Je wist nooit welke Breedveld er voor de klas zou staan. We vonden hem geweldig. Op een dag tekende hij uit het niets een groot kruis op het schoolbord. Bij de x-as zette hij ‘resultaat’ en bij de y-as schreef hij ‘inspanning’. Het was mijn eindexamenjaar en hij had net de uitslag van een schoolonderzoek gedeeld. Ik had een negen. De hele klas was rumoerig en ik zat, zoals wel vaker, achterstevoren te kletsen met een vriendin.

De irritantste van allemaal

“Grofweg kan ik jullie indelen in deze vier kwadranten”, zei hij, en de klas werd meteen stil. Nieuwsgierig keken we naar het bord. “Van Iterson, Pol en Mathijssen, jullie zitten bijvoorbeeld hier.” Hij wees naar de rechter bovenhoek. “Jullie werken hard en je cijfers zijn er ook naar. Dat mag ik wel.”

“Maar jij, Coppus”, het krijtje priemde beschuldigend mijn kant op, “Jij zit hier.” Hij kraste een ferm kruis in het onderste, uiterste hoekje van het kwadrant minimale inspanning, maximaal resultaat. “En dat zijn de irritantsten van allemaal.”

Diezelfde les werd ik eruit gestuurd omdat ik weer zat te kletsen. Breedveld en ik mochten elkaar desondanks. Economie is namelijk een vak over balans. En de balans tussen ons was meestal goed.



Slechte review

Ik moest deze week aan hem denken, toen ik tot mijn stomme verbazing een zeldzame slechte review kreeg op AirBnb. Mijn leraar zat namelijk fout. Mensen voor wie je je maximaal inzet en toch een minimaal resultaat terugkrijgt – dát zijn pas etters.

Bijna altijd zijn het veeleisende, behoeftige gasten. Dat zie je al bij aankomst. Ervoor zelfs. Ik wil namelijk best een stapje extra zetten, maar bij dit soort types moet je een marathon lopen.

“Zouden we iets eerder mogen inchecken?” Dat moet lukken.

“Ik wil mijn vriendin verrassen met een bosje bloemen dat al klaarstaat in het huisje als we aankomen. Zou je dat willen regelen?” Als jij betaalt, dan ja.

“Heb je misschien nog een extra toiletrol?” Tuurlijk.

“En een broodmes?” Ja hoor. Al liggen er drie scherpe messen in de la.

“De vloer lijkt vies, zou je die willen dweilen?” Het is de vlekkerige wassing van het eikenhout, maar uiteraard dweil ik nog een keer.

“Mogen we onze tassen laten staan na de check-out? We willen nog wandelen.” Geef maar hier.

“Of eigenlijk... Je verwacht geen gasten, toch? Dan mogen we vast wel iets later uitchecken?” Zucht.

Toch jammer

Een heel weekend lang veer ik met iedere gril mee als bamboe in de wind, zonder een onvertogen woord te uiten. Ik ben een voorbeeldige gastvrouw. Aan mij zal het niet liggen. Vervolgens laat ik een beleefde review achter op AirBnb; dat het nette mensen zijn die mijn huisje keurig hebben achtergelaten. Ook al erger ik me aan het feit dat er overal kruimels liggen en ze álle acht handdoeken hebben gebruikt in twee dagen tijd. Ik wil niet zeiken. En dan – ping! – krijg ik een melding van AirBnb dat ik een nieuwe review heb.

“Toch jammer van die ontbrekende slacentrifuge.” Drie sterren.

Je leest het goed, een slacentrifuge. In een tiny house. Waar is de balans?! Mijn huis uit. De rest van de week strafcorvée voor jou.