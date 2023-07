B&B Bekentenissen: “Hé buurvrouw, kom je aan mijn kind én aan mijn B&B, dan ga je te ver”

Ik heb al een paar jaar een fittie met een van mijn buren. Laten we haar buurvrouw X noemen. X en ik waren eerst de beste maatjes; we zaten in een kookclub samen en ik voelde me mede door haar erg welkom in het dorp, waar we net waren komen wonen. Alleen had X puberzonen en ik twee kleine kindjes van destijds één en drie jaar oud.

Ik denk dat ze even vergeten was wat voor een hel die eerste jaren met kindjes soms kunnen zijn. De hormonen. Het slaaptekort. Te weinig me-time. Het gevoel tekort te schieten op alle vlakken. Dus toen mevrouw zelf een keer stress had tijdens een van onze kookavonden bij haar thuis, flipte ze uit het niets tegen mij. Als een viswijf trok ze van leer over hoe wij misbruik maakten van haar gastvrijheid. Waarom het altijd bij haar moest? Uh, omdat ik een baby heb en in een verbouwing zit? En omdat je het zelf aanbood?

Blubberend hoopje ellende

Het resultaat was dat ik, strong independent woman, als een blubberend hoopje ellende snikkend naast mijn verbouwereerde vriend in háár keuken stond, terwijl zij naar buiten stampte waar de rest van het geschrokken gezelschap zich bevond. Na een pijnlijke, laatste gang zijn we gevlucht. Ik heb lang gewacht op excuses, maar die kwamen nooit. Wel heel ongemakkelijke momenten op straat als ze mij tegenkwam en niet wist waar ze moest kijken, terwijl ik zangerig “hoiiiiii!” riep.

Zuipkeet in de tuin

Vorige week organiseerde X een feestje voor een van haar inmiddels studerende zoons. Ze hebben een hooischuur in de tuin omgebouwd tot zuipkeet voor “de jongens”. Het ging er nogal rumoerig aan toe. Ik was die nacht alleen thuis met mijn jongste dochter. Alle ramen stonden open – het was een van die extreem hete dagen – en de pompende beats van de Snollebollekes vibreerden in mijn slaapkamer tegen de muren. Mijn dochter werd er zelfs wakker van.

Ondertussen realiseerde ik me dat de lieve dames in onze B&B waarschijnlijk ook hun ramen hadden openstaan. Maar zeg hé, kom je aan mijn kind én aan mijn inkomen, dan ga je te ver. Dus toen de muziek nóg een tandje harder aanzwol om 00:45 uur, ben ik woest uit bed gestapt en op een drafje naar het huis van X gerend.

Brullende leeuwin

Ik liep achterom. Overal dronken, lallende tieners en daar – glunderend te midden van al die slungels – stond X in haar huis. Kijk mij eens de toffe moeder zijn. Wel verdraaid. Als een brullende leeuwin ben ik naar binnen gestormd.

“Je gaat nú naar buiten en zorgt dat je zoon die takkeherrie uitzet. Ben je niet goed bij je hoofd?! Je woont niet in een hutje op de hei”, brieste ik, mijn slaaphaar als wilde manen om mijn hoofd. Ik zag aan haar blik dat ze wist dat ze fout zat. Ze rende al naar buiten voor ik mijn zin kon afmaken. En dus stormde ik achter haar aan naar buiten – ik was nog niet klaar.

“Je hebt mijn dochter wakker gemaakt”, riep ik haar toe. “Zo moeder, zo zoon. Stelletje aso’s!” Ik weet het. Niet fraai.

Tokkies van hiernaast

Ik heb mijn welgemeende excuses aangeboden de volgende dag. Aan de gasten in onze B&B. Die inderdaad tot 02.30 uur wakker hebben gelegen van de Tokkies in nette kleren van hiernaast. Net als ik en alle andere buren. Ik heb ze een gratis overnachting aangeboden om het goed te maken.

“Zo”, zei mijn vriend, toen hij thuiswam. “Dat zat je al drie jaar hoog. Dat voelde zeker wel lekker, om dat eruit te gooien?” Hij kent me te goed. Het voelde fantastisch. Even fantastisch als die vijf sterren op Google die ik, ondanks de overlast, van de dames kreeg voor hun weekend in ons huisje.

Lydian Coppus (45) is freelance journalist, schrijver van feelgoodboeken, moeder van twee dochters (7 en 5 jaar) en runt daarnaast een kleine B&B in haar achtertuin. Over die B&B en haar gasten kan ze een boek vol schrijven. Of een column. Lees vanaf nu elke week op Libelle.nl haar B&B bekentenissen.

