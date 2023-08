B&B Bekentenissen: “Om deze bizar vieze reden mag mijn vriend de B&B níét poetsen”

Een punt van terugkerende strijd in mijn relatie is het verschil in onze poetskwaliteiten. Ik vind mezelf een superieure schoonmaker, mijn vriend is het daar niet mee eens. Hij vindt dat hij efficiënter en dus beter is. In 45 minuten heeft-ie de B&B aan kant. Hoofdschuddend kijkt hij me aan, als ik weer eens met een emmer sop, ragebol en raamwisser naar buiten kruip na dik anderhalf uur poetsen.

“Wat doe je toch allemaal in dat minihuisje?” Hij klinkt oprecht verbaasd.

“Zag jij die stoflaag aan de buitenkant van de ramen dan niet?” Ik ben al even verbaasd.

Volgens hem ben ik een mierenneuker. Ik vind hem een gemakspukkel.

Mierenneuker

Als ik het huisje poets, scan ik als Robocop de ruimte, op zoek naar afwijkingen die aangepakt moeten worden:

- Vettige vingerafdrukken op de ramen

- Broodkruimels in de bestekla

- Voetvegen op de muur naast de trap

- Stof op de spanten van het puntdak

- Spinrag in de Space-Age-lamp hoog aan het plafond

- Koffiedruppels aan de binnenkant van het keukenkastje

- De kruiden en specerijen die allemaal met het label naar voren moeten staan

- De pedaalemmer waarvan ik niet wil dat je de zak aan de buitenkant ziet zitten

- De handdoeken die precies recht op elkaar moeten liggen, de stapel precies 2 centimeter van de rand van het open kastje af...

Oké, ik ben een mierenneuker. Dat is misschien dan wel zo, maar daarom krijgen we dus reviews met vijf sterren.

Vier sterren

Als we zo af en toe van gasten vier sterren krijgen toebedeeld voor de ‘netheid’ van het huisje, check ik altijd wie van ons heeft schoongemaakt. Sorry, zo ben ik. En ik peper dat mijn geliefde graag in, als hij het was. Ben ik het, dan hoeft hij niks te weten. Dan lag het uiteraard aan de gasten, punt. (Want sóms zitten er mensen tussen, die wil je gewoon je huis uit bezemen!)

Poetsmonster

Heel af en toe duwt meneer terug, wanneer mijn controlfreakmodus in standje overdrive staat. Wanneer ik heel onschuldig naar de B&B loop om “even te kijken of er nog genoeg koffie in het blik zit” en vol kritiek terugkeer. Dat de vierkante prullenbak scheef stond in de hoek en niet netjes parallel aan de muren. En waarom hij het oude dekbedovertrek heeft gepakt en niet die mooie nieuwe?

“Doe het dan lekker zelf, als je er zo’n enorme mening over hebt,” roept hij op zo’n moment. Hij heeft natuurlijk groot gelijk. Het poetsmonster moet ook terug in haar hok, zo nu en dan.

Maar ik heb een troef.

Een joker die ik kan inzetten als ik even in het nauw zit en voel dat ik terrein inboet in onze poetsoorlog. Want ik kan wel roepen dat je in 45 minuten de basics schoonmaakt en meer ook niet, uiteindelijk gaat het om feiten. En o, die heb ik.

Onnavolgbare faux pas

Ik grijp graag terug op het moment in ons prille samenlevende leventje dat ik mijn vriend betrapte op het afwassen van de wc-borstelhouder… met onze gewóne afwasborstel. Ten eerste: waarom? Ten tweede: WAT?!

Ik weet dat het flauw is, maar de houdbaarheid van deze onnavolgbare faux pas verloopt nooit. Het is bijna een legendarische anekdote geworden, die ik graag oprakel tijdens familiefeestjes. Zijn hoofd toen ik “aaaaaargh” riep, de borstel uit zijn hand rukte en met kracht in de prullenbak mikte. Goud.

Maar belangrijker nog: je kunt niet de superieure schoonmaker zijn met dit op je scorebord. Sorry, niet in dit leven, vriend.