B&B Bekentenissen: “Onze gast zat daar met de wc-deur wagenwijd open”

Er komt een moment in elke relatie dat je met de deur open naar de wc gaat. Ik hoor je “nou, ik niet hoor!” roepen, maar ja, jij óók. De meeste hotelkamers en B&B’s zijn bijvoorbeeld niet voorzien van een apart toilet. Zelfs de meest principiële liefdespartner zal dus op de pot gaan zitten, als de nood hoog genoeg is. Al staat je geliefde er douchend of tandenpoetsend naast. Als je moet, dan moet je. Ik zie het als een rite of passage voor verliefde stelletjes. Een onverwachte mijlpaal.

Aardse dingen

In het prille begin van een romance wil je de illusie nog hoog houden dat jij – de perfecte partner – je niet verlaagt tot aardse dingen als toiletteren of een scheet laten onder de dekens. De capriolen die we uithalen om dit droombeeld zo lang mogelijk in stand te houden, zijn aandoenlijk. Ik kan me nog herinneren dat ik in de eerste maanden van mijn relatie een keer op een drafje naar huis moest, omdat ik na een geweldige avond en ochtend bij mijn vriend thuis niet had gepoept. Ik haalde nog net mijn eigen wc zonder te morsen.

Open-deur-plasser

Inmiddels ben ik een trotse open-deur-plasser. Is mijn vriend er blij mee? Mwah. Hij is geen fan, maar hij hanteert een gedoogbeleid. Kinderen verlagen namelijk rücksichtslos deze drempel; ze rukken de wc-deur steevast open. Privacy bestaat niet in een jong gezin. Dus zit er nu wél een slot op. Zodat ze braaf aan de andere kant van de deur moeten wachten, tot ik klaar ben met een grote boodschap (ik ben geen barbaar). Niet dat ze ver weg gaan.

“Mama, ben je aan het poepen?”

“Ooo, vieze stinkerd.”

En een lol dat ze hebben. Werkt uiterst laxerend.

‘Redelijk’ privé

Ook als B&B-eigenaar moet je een stukje op je privacy inleveren (daar kwamen mijn blote kont en ik al eerder achter). Vreemde mensen lopen immers rond in je tuin of in huis. Wat ik even was vergeten, is dat dit twee kanten op werkt. Onze gasten leveren ook in. Soms zelfs zonder dat ze er erg in hebben.

“Lieverd, ik ga zo even naar onze gast toe”, zei mijn vriend deze week. Er zat een man alleen in onze B&B in de tuin. Een Fries, die vier dagen kwam fietsen in de omgeving. “Ik ga even zeggen dat hij de dakramen dicht moet doen, want er trekt regen over vannacht.”

“Is hij thuis dan?” vroeg ik.

Hij liep naar het raam van onze keuken en tuurde naar het huisje achterin de tuin.

“De deuren van de veranda staan open. Hij zit waarschijnlijk buiten”, concludeerde hij. “Ik loop wel even achterom.” Ons vakantiehuisje heeft een veranda die uitkijkt op een diepe achtertuin, weg van het woonhuis. Je zit er heerlijk beschut en privé. Een verdwaalde hond of kind daargelaten.

Ik zag hem het hoekje om verdwijnen en nog geen twee seconden later stond mijn geliefde met een verdwaasde blik weer in onze keuken. “Was hij toch niet thuis?” vroeg ik verbaasd.

“Jawel...” kwam het aarzelende antwoord. “Maar hij zat uitgebreid op de pot. Met de deur van de wc wagenwijd open.”

Onderbroekenlol

“O mijn god, dat meen je? Heeft hij jou ook gezien?” Mijn hersenen draaiden meteen overuren; hoe konden we ons hieruit redden? Diep door het stof? Grapje erover maken? “Nee, hij zag mij niet. Hij was heel ontspannen de Tour de France op zijn mobiel aan het kijken. Hij zag er, eh, content uit.”

“O, nou...” Ik wist even niet wat ik moest zeggen.

Toen barstten we in lachen uit, als twee giebelende peuters. Onderbroekenlol is blijkbaar leeftijdsloos. Met een uitgestreken gezicht zei mijn geliefde even later: “Eerlijk is eerlijk, dan zie ik toch liever jou op die wc-pot zitten, schat.” Ik zei het toch: mijlpaal!