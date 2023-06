B&B bekentenissen: “Stond ik daar in mijn blote kont, terwijl de bruiloftsgasten kwamen inchecken”

Als ik vertel dat ik een B&B run, dan is de reactie meestal: “Dat lijkt me nou zó leuk.” Tuurlijk, het is hartstikke leuk. Echt. Anders houd je het niet vol. Want voor het geld moet je het zeker niet doen. Ik las ergens dat je minstens vier kamers moet verhuren met een steady bezetting om een jaarsalaris te compenseren. En na vijf jaar hotelletje spelen kan ik zeggen: dat klopt. Wij hebben maar één kamer, of eigenlijk een tiny house, in onze achtertuin van zo’n 25 m2. En dat levert een leuk extra zakcentje op, maar een salaris? Nee. Of ja, van een gemiddelde romanschrijver in Nederland misschien. Een collega-schrijver vertelde dat ze 6 cent per uur had verdiend met haar laatste drie boeken – die schokkende som deed het altijd goed op feestjes en partijen.

Zure tante

Terug naar mijn B&B. Ik wil nog een kleine disclaimer toevoegen aan dat ‘hartstikke leuk’. En nu niet meteen gaan steigeren, omdat ik als een zure tante leegloop over een geliefd onderwerp en het voorgoed verpest. Heb vertrouwen. Het wordt leuk. Echt.

Veredelde poets

Als je net als ik een diepgewortelde hekel hebt aan schoonmaken – ik besteed het poetsen van mijn huis al sinds mijn 25ste uit, en dat is het béste cadeau dat ik mezelf ooit heb gegeven, zo diep gaat de aversie – dan is het even slikken als je vervolgens elke week, en soms twee of drie keer per week, de wc van andere mensen staat te poetsen. En elke dag een paar wasjes moet draaien om het beddengoed en de handdoeken op tijd schoon te krijgen. Je bent gewoon een veredelde poets. Dat is oké, maar je moet het wel weten voor je aan dit avontuur begint. Inmiddels heb ik een routine gevonden waarin ik binnen een uur – onder voorbehoud van onvoorziene viezigheid – klaar ben. Dan verdien ik gelukkig wel meer dan 6 cent per uur.

Je bent niet alleen

Een ander aandachtspuntje is dat je jouw privéterrein deelt met anderen. Dat kan heel leuk uitpakken; laatst zaten we ineens aan lange tafels met gasten in de tuin pizza’s te bakken, alsof we een grande famiglia in Noord-Italië waren. Heel soms vergeet ik echter ook even dat ik niet alleen ben.

Zo stond ik vorige week op het terras een eikenhouten plank voor onze zelfgemaakte buitenkeuken te beitsen. In mijn mooie rok, in de blakerende zon. Ik zag de klodders beits rondvliegen en besloot ter plekke mijn rok uit te trekken. Het was te heet en ik was te gaar om even naar boven te lopen om een korte broek te pakken. Terwijl ik als een pitspoes voorovergebogen in mijn zwarte string over de houten plank hing, hoorde ik het grind van onze oprit knerpen.

“Eh, hoi!” klonk het aarzelend achter me.

Betrapt

Onze gasten, die in vol ornaat van een bruiloft terugkeerden, keken toch even gek op toen ze mij in mijn stringetje met een verfkwast zagen staan. Betrapt. Met een rood hoofd verontschuldigde ik mezelf voor mijn gebrek aan fatsoenlijke kledij.

“Geeft niks joh, het is net een bikini”, kwam het antwoord, waarna het stelletje giechelend naar de deur van het huisje zwalkte en drie pogingen nodig had om de sleutel in het gat te krijgen.

Het is toch heerlijk dat er op bruiloften flink wordt gedronken. Hopelijk helpt die rooskleurige bierbril ook bij de herinnering aan onze B&B. En aan mijn bilpartij.

Beeld Ineke Oostveen