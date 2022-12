Babette (41): “Ons nieuwjaarsdiner voor eenzame ouderen pakt elk jaar weer magisch uit”

Babette van der Veen (41) nodigt ieder jaar tien ouderen uit voor een nieuwjaarsdiner bij haar thuis.

“Het is altijd weer spannend als de deurbel gaat en tien onbekende mensen een beetje onzeker bij ons binnenkomen. Maar het nieuwjaarsdiner pakt steeds weer magisch uit. Er zijn ontroerende en mooie gesprekken, er is muziek, er wordt gedanst en gezongen en lekker gegeten en gedronken. Ik zie dat mensen rechtop gaan zitten en dat hun ogen beginnen te stralen. Iedereen voelt zich gehoord en gezien. En mijn vriend en ik, onze kinderen en alle vrienden die ons helpen bij de voorbereidingen genieten ook! Het is echt een wisselwerking. Aandacht voor elkaar doet ons allemaal goed. ‘Is het niet een hoop gedoe en geregel, zo’n uitgebreid diner met vreemde mensen bij je thuis?’ wordt me weleens gevraagd. Ik heb het er graag voor over. Er is al genoeg ellende op de wereld. Laten we het leven daarom samen vieren.

Voor veel mensen is december een lange, eenzame maand. Acht jaar geleden kreeg ik dit idee. De slager, bakker en groenteman haakten meteen aan als sponsor en een vriend bood aan om het diner te bereiden. Makkelijk was het in eerste instantie niet om de tafel vol te krijgen. We begonnen met buren en werden geholpen door een belangenvereniging voor ouderen. Want natuurlijk is het best eng als je mensen gratis bij je thuis uitnodigt, terwijl zij je helemaal niet kennen. Mijn rol die avond is mensen zich thuis te laten voelen, mijn kinderen lopen er gezellig in hun pyjama tussendoor. Het is een laagdrempelige manier om mensen met elkaar in contact te brengen. Zo moet het zijn, denk ik als ik hoor dat twee dames elkaar hierdoor hebben leren kennen en nu wekelijks samen koffiedrinken. Ooit hadden we een gast die de hele avond wat stil was. Tot we over muziek begonnen te praten. Hij bood aan piano voor ons te spelen en zette een klassiek stuk in dat ieders mond deed openvallen van verbazing. Ik had zelf een muzikant geregeld, maar die viel in het niet bij het pianoconcert van deze man. Achter ieder mens schuilen zo veel verhalen en kwaliteiten. Natuurlijk kun je niet iedereen gelukkig maken en uit zijn of haar isolement halen, maar ik probeer om dat met dit diner en mijn platform Gouderdom toch te doen.

Mijn eigen moeder is veel te vroeg overleden. Dat leerde mij dat het leven zo kwetsbaar, maar ook zo waardevol is. Ik voel me voor veel dingen dankbaar en juist daarom wil ik graag iets teruggeven aan anderen. Dat kan ik doen met dit diner. Ouderen hebben zo veel meer levenservaring dan ik, waardoor ik alleen maar met bewondering naar ze kan kijken. Alles waar ik in het leven mee worstel, hebben zij al meegemaakt. Volgens mij voelt iedereen zich weleens eenzaam, maar bij ouderen zie je dat de mensen om hen heen steeds vaker wegvallen en dat ze zelf immobieler worden. Dat maakt hun wereld kleiner. Naar aanleiding van dit jaarlijkse diner besloot ik mijn hart te volgen en het platform Gouderdom op te richten. Hier organiseren we leuke activiteiten waar iedereen zich voor kan aanmelden. Ik ben ervan overtuigd dat het wereldbeeld over ouderen aan vervanging toe is. Waar ouderen vaak het stempel ‘oud en afgedankt’ krijgen, geloof ik juist dat ouderdom gevierd moet worden. Levensjaren en ervaring zijn een inspiratiebron van kracht, waarde en wijsheid. Mensen leggen contacten en sluiten vriendschappen. Als we aan het einde van de avond, nadat we alle gasten naar huis hebben gebracht nog even napraten, ben ik altijd onder de indruk. Wat een liefdevolle gesprekken, grappige anekdotes en wijsheden heeft die avond voor iedereen opgeleverd. Zo’n kleine moeite, zo’n groot effect.”

