Babette (42): “Toen ik zijn affaire ontdekte, moest ik me niet zo aanstellen”

Babette (42): “In eerste instantie waren Derek en ik vrienden, maar langzamerhand werd steeds duidelijker dat er liefde in het spel was. Derek woonde in Brabant en ik in het westen, dus het was de vraag of onze relatie zou standhouden. Om het weekend zagen we elkaar. Derek werd door mijn ouders liefdevol ontvangen, maar met zijn ouders ging het moeizaam. Bij conflicten werd er bij ons stevig gemopperd, maar bij hem thuis zwegen ze soms weken. Over gevoelens werd niet gepraat.

Ons huwelijk werd op de proef gesteld

Na zes jaar besloten we te trouwen. Eigenlijk had ik toen al moeten weten dat het niets zou worden, maar liefde maakt blind. Vanaf de eerste dag werd ons huwelijk op de proef gesteld. Mijn zwager overleed drie dagen na onze bruiloft. In plaats van wittebroodsweken werd het een zwarte week waarin duidelijk werd dat we allebei anders omgingen met verdriet en geluk. In plaats van elkaar te steunen, sloot mijn man iedereen buiten.

Therapieën hielpen niet

Bij de geboorte van onze eerste zoon werd hij overvallen door een intens gevoel van liefde, maar bij elke tegenslag kroop hij terug in het vertrouwde zwijgen. Dit heeft altijd tussen ons in gestaan. Als we erover praatten, lag de oorzaak altijd bij mij, nooit bij hem. We volgden verschillende therapieën, maar het hielp niet. Hij was nooit de schuldige. Na de geboorte van onze tweede zoon zocht hij zijn geluk bij iemand anders. Toen ik dat ontdekte, zei hij dat ik me niet moest aanstellen. Het stelde helemaal niks voor. Tien jaar lang moest ik aanhoren dat hij bij me weg wilde, maar steeds ging ik door de knieën om dit niet te laten gebeuren. Vanwege onze twee prachtige kinderen.

Hij had wederom een ander

Vorig jaar december gooide hij opnieuw de handdoek in de ring. Hij had wederom een ander. Voor mij was de maat vol. Ik wilde hém ook niet meer terug. Met mijn twee zoons ben ik een nieuw leven begonnen. Er is eindelijk rust en ik kan oprecht zeggen dat ik blij ben met mezelf. Ik hoop dat er een nieuwe liefde in mijn leven komt, want ik ben niet iemand om alleen te zijn. Misschien loop ik wel iemand tegen het lijf die het hart op de tong heeft. Heerlijk lijkt me dat.”