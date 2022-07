Barbara (55): “Deze metamorfose past goed bij het nieuwe hoofdstuk in mijn leven”

Barbara Saldanha Paz

• 55 jaar

• schrijfster + YouTuber

• woont samen met haar vriend

• twee kinderen (32 en 28)

• lengte: 1.67 m.

• kledingmaat: 38/40

Barbara

“Ik ben geboren in Brazilië en woon sinds zes jaar in Nederland. Ik kwam voor de liefde, maar voel me hier inmiddels thuis. Ik kan hier lekker wandelen maar ben ook gek op de festivals. Dat zijn meteen mijn twee kanten: superextravert én heel rustig. Volgende maand ben ik klaar met mijn opleiding virtual coaching, een opgefrist uiterlijk zou goed passen bij dit nieuwe hoofdstuk in mijn leven.”

Inge van der Plas (53) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk: INGEbrows. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over Barbara “Barbara is al een prachtige vrouw met prachtig haar. Gelukkig hoeft een metamorfose niet altijd te betekenen dat je helemaal anders wordt. Bij Barbara zet ik de puntjes op de i door een pony en iets meer laagjes te knippen, voor een wat hipper kapsel. De lipstickkleur Flame van ILIA staat heel mooi. Barbara heeft een eigen stijl en besteedt daar veel aandacht aan, dus ze nam de föhn even van me over. Prima!”

Liselotte Admiraal (37) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voorverschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Barbara “Barbara’s stijl is vrouwelijk en excentriek. Haar zoon trouwt over twee weken en ze zoekt nog een outfit. In plaats van een jurk is een jumpsuit dan ook een leuke optie. Deze groene staat haar fantastisch. Deze kleur is helemaal in, maar belangrijker is dat groen prachtig bij Barbara’s huid en haar past. De kleurige accessoires en schoenen maken er een vrolijk plaatje van.”

Jumpsuit € 59,99, tas € 25,99 (Mango), hakken € 59,95 (Tamaris), armband € 9,95 (Zara) Jurk met print € 49,95 (Zara), ceintuur € 9,99 (C&A), hakken € 19,99, tas € 29,99 (H&M) Top met print € 49,95 en wijde broek € 49,95 (Zara), hakken € 99,99 (Steve Madden), tas € 99,- (& Other Stories)

Een week later

“Wat een geweldige ervaring, we werden zo verwend met aandacht en lekkere hapjes! Ik ben dan wel vijfenvijftig, maar ik voelde me hierna minstens zeven jaar jonger, helemaal opgeladen, energiek en optimistisch. Mijn nieuwe look weerspiegelt dat precies.”

Styling: Liselotte Admiraal en Nikki Gillissen (ass). | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas, kleur en visagie Emma Hooij en Ilse de Keijzer. | Met dank aan: INGEbrows, Kérastase, Redken, O.P.I en ILIA. | Fotografie: Jeannette Huisman.