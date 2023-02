Beja (75) lijkt als twee druppels water op prinses Beatrix: “Ik weet zeker dat ik verre familie van haar ben”

Niet alleen haar naam lijkt op die van de ‘echte’ Beatrix. Al van kinds af aan benadrukte iedereen: ‘Je lijkt op de prinses.’ “Op die leeftijd werd ik er gek van. Ik woonde in Amsterdam en altijd als ik in de bus zat, riepen mensen dat ik Beatrix was. Ze waren ervan overtuigd. Zelfs als ik in alle toonaarden ontkende.”

Op een latere leeftijd begon Bakker het meer als een lolletje te zien. Ze werd door uitzendbureau Randstad gevraagd om tijdens Koninginnedag in Rotterdam de toenmalig koningin te spelen. “Fantastisch was dat”, kijkt Bakker daar nu op terug. “Ik werd opgehaald door een taxi en kreeg een hermelijnen mantel om. Het was net echt”, vertelt de 75-jarige Woerdense lachend.

Toeristen

Bakker werd ingehuurd voor alle buitenlandse toeristen die op die dag naar Rotterdam kwamen. “Ze trapten er allemaal in. Ik heb die dag met heel wat mensen op de foto gestaan.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Beja Bakker nam een gouden lijst mee naar Amsterdam en hield toeristen voor de gek. Beeld Privéfoto

De Beatrix-lookalike kreeg nadien de smaak te pakken. “Ik ging met Koninginnedag als Beatrix naar Amsterdam. Ik nam een lijst van purschuim mee de trein in, maakte me onderweg wat op en zette een kroontje op mijn hoofd.”

Binnen een halfuur 75 euro

Samen met twee vriendinnen, die zich hadden verkleed als beveiliger, ging Bakker in de buurt van het Leidseplein staan. “We hadden een bord waarop stond: ‘Voor 1 euro op de foto met de koningin.’ Binnen een halfuur had ik 75 euro binnengehaald voor stichting KiKa.”

Naar eigen zeggen leek ze die dag niet eens op Beatrix. “Toch trapte iedereen erin. Dat is toch hilarisch?” Om écht op Beatrix te lijken, moet Bakker vooral een flinke tijd in de kappersstoel zitten. “Ik heb een kapper in Amsterdam waar ik altijd naartoe ging. Daar zat ik dan dik twee uur. Vooral het kleuren van m’n haar nam veel tijd in beslag.”

Nachtkastje

Na het bezoek aan de kapper, kan Bakker niet alleen toeristen voor de gek houden. Ook een hoop Woerdenaren tuinen erin. “Het hoogtepunt was voor mij een bezoek aan verpleeghuis de Heremalerhof in Harmelen in 2016. Alle bewoners geloofden er heilig in dat ik de echte Beatrix was. ‘Dat ze dit na al die jaren nog mochten meemaken’, lieten veel weten. Ik sta bij al die mensen met een foto op het nachtkastje.”

Bakker heeft geen outfits in haar kast hangen voor de momenten dat ze Beatrix speelt. “In dit geval was er een jurk geleend van een van de bewoners. Ik ben bij haar langs geweest, maar ze zag niet eens dat ik haar jurk aan had”, vertelt ze lachend.

Tekst gaat verder onder de foto.

Met het juiste kapsel en kleding lijkt Beja als twee druppels water. Beeld Privéfoto

Nadat Bakker bij de ouderen was langsgeweest, liep ze nog even het kerkplein in Woerden over. “Normaal gesproken word ik al veel nageroepen, maar die dag was het helemaal extreem. Je wil niet weten hoeveel drankjes ik die dag aangeboden heb gekregen. Vooral van jonge mannen. Als mensen een biertje op hebben, geloven ze metéén dat ik de echte Beatrix ben.”

Juliana en Wilhelmina

Bakker is overigens niet de enige in de familie die op een lid van De Oranjes lijkt. “Mijn moeder leek op Juliana en mijn tante op Wilhelmina. Het is onze blik. En iedereen vindt dat ook. Als ik tijdens mijn werk als taxichauffeur en in de catering vroeger iemand leerde kennen, zeiden ze bijna altijd: ‘Weet je op wie jij lijkt?’”

“Ik moet dit een keer uitzoeken. Ik weet eigenlijk zeker dat ik verre familie ben van de koninklijke familie. Het is zo frappant dat mijn moeder en tante ook op hen lijken. Dat kan geen toeval zijn”, vindt Bakker.

Beja Bakker lijkt ontzettend veel op prinses Beatrix. Beeld Rianne den Balvert

Bron: AD