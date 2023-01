Beschuit met muisjes! In dit ziekenhuis zijn dertien collega’s tegelijk zwanger: “Altijd wat te vieren”

Met zoveel zwangeren is het niet moeilijk om te raden waar de gesprekken bij de koffieautomaat over gaan, lacht gespecialiseerd verpleegkundige Jennifer Kooijman. “We zitten hier met allemaal jongere meiden. Dan gaat het natuurlijk over zwangerschappen en baby’s!’’ Volgens Kooijman verlopen die gesprekken toch anders dan bij een clubje ‘gewone zwangeren’. Natuurlijk gaat het over kolven, babycrème en de gebruikelijke ongemakken, maar het gaat ook meer de diepte in. “Iedereen heeft de nodige voorkennis. Wanneer je een collega vraagt wat de groeilijn van haar kindje is, is het antwoord wat preciezer dan alleen ‘gemiddeld’.”

App-groep

In totaal werken op de afdeling zo’n tachtig verpleegkundigen en kraamverzorgenden. Van alle collega’s zijn er negen in verwachting van een jongen en die vormen daarmee een meerderheid. Eén collega krijgt een jongen én meisje. Een andere collega laat zich tijdens de bevalling verrassen met het geslacht. Eén collega is zelfs al bevallen van haar kindje.

Unieke ervaring

Een van de zwangere collega’s is de 29-jarige Andrina. Ze is 28 weken in verwachting van haar tweede. “Natuurlijk is het hartstikke bijzonder om een zwangerschap zo intens met elkaar te beleven. We houden elkaar ook in de gaten. Zo van: ‘joh, je bent zwanger hè. Doe het even rustig aan.’” Dat er nu zoveel collega’s op de afdeling in verwachting zijn, maakt het allemaal alleen maar nóg gezelliger, volgens Andrina. “We gaan samen babykleertjes shoppen, hebben onze eigen app-groep waarin we kletsen over de zwangerschap of leuke posts van social media delen.” En, waar de meeste kantoren aan een voetbalpool doen, heeft de afdeling Verloskunde een ‘zwangerschapspool’. “We leggen dan een wedje wie er op welke dag gaat bevallen”, lacht Adrina. “We doen het niet voor geld, maar voor de eer.”

Wat het óók bijzonder maakt: de meeste zwangere collega’s bevallen in het Maasstad Ziekenhuis. Soms zelfs onder begeleiding van hun collega’s. “Het voelt heel vertrouwd als je in je eigen omgeving je kindje krijgt”, zegt Kooijman. “Je collega’s maken je mee op je meest kwetsbare en intieme moment. Dat schept een hechte band binnen het team. De meeste zwangeren nemen hun eigen verloskundige mee en vragen nog een specifieke collega erbij. Voor anderen maakt het allemaal niks uit. Hoe dan ook, het blijft een unieke ervaring om dit met elkaar te delen.”

Andrina kan daarover meepraten. Zij beviel van haar eerste kindje in het Maasstad Ziekenhuis. “Dat voelde heel fijn. Zeker omdat je de mensen al kent. Je weet wat je aan elkaar hebt en kunt er daarna nog eens over napraten met de mensen die erbij waren. Het verdiept de band die je met elkaar hebt. Toch heb ik voor mijn aanstaande bevalling de stiekeme hoop om gewoon thuis te kunnen bevallen. Dat is toch het meest vertrouwd.”

De zwangere collega’s van de afdeling Verloskunde. ‘Zwangerschap is het gesprek van de dag.’ Beeld Jennifer Kooijman

Elkaars echo afnemen

Ligt bij de zwangere collega’s niet de verleiding op de loer om in de pauze elkaars echo’s af te nemen? Kooijman helpt dat misverstand graag uit de wereld . “Een echo klinkt als iets gezelligs. Maar het is een handeling die je niet voor de lol doet. Er moet een medische indicatie voor zijn. Stel dat een collega ineens ziet dat er iets met je kindje is? Bovendien hebben de verpleegkundigen het vaak erg druk met hun werk en niet echt tijd om elkaars echo’s af te nemen. Wel is het superhandig dat je tussendoor altijd iets aan de gynaecoloog kunt vragen.”

Aanslag op de portemonnee

Andrina kan overigens niet écht verklaren waarom zoveel collega’s van de afdeling ineens zwanger zijn. “Je kunt zulke dingen ook niet plannen. Maar op een gegeven ogenblik was het van: ben jij ook zwanger? En jij ook? Het werden er steeds meer. Ik kan me wel voorstellen dat wanneer je vaker zoiets prachtigs als een bevalling hebt meegemaakt, dat je het zelf ook wilt ervaren.”

Overigens zit de afdeling niet met een groot personeelstekort vanwege de zwangerschapsverloven. “Iedere collega zit in een andere fase van haar zwangerschap”, zegt Kooijman. “Het overlapt elkaar, maar ook niet helemaal. Het is vergelijkbaar met de verloven tijdens de zomervakantie. Daar vinden we wel een oplossing voor.”

Het grootste ‘probleem’ van de afdeling is dat al die zwangere collega’s wel een aanslag zijn op de portemonnee. “We hebben hier altijd een reden om iets te vieren”, zegt Kooijman “We zijn gek op beschuit met muisjes en allemaal lekkere dingen. En we kopen na iedere bevalling natuurlijk ook wat leuks voor elkaar. Bij zoiets bijzonders hoort dat er toch gewoon bij?”

Bron: AD