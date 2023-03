Bianca (65) trekt haar baan niet: “Ik voel me totaal niet gewaardeerd door de directie”

Bianca (65): “Als klein meisje was ik dol op mijn kleuterjuf. Toen wist ik al dat ik ook juffrouw worden. Dat bén ik ook geworden en ik heb mijn werk altijd met veel plezier gedaan. In het speciaal onderwijs werk ik met kinderen die veel aandacht nodig hebben, maar ik heb ze allemaal even lief. Ze zijn zo puur! Doordat de gedragsproblematiek zo groot is, sta ik altijd op scherp. Normaal werk ik met een klasse-assistent. Als ik een kind dat het moeilijk heeft bij de hand neem om hem buiten het lokaal te laten afkoelen, moet er iemand in de klas zijn die toezicht houdt. Maar de collega met wie ik voor de klas stond zit nu al een tijd in de ziektewet.

Ik heb al meerdere keren aangegeven dat de werkdruk te hoog is. Om acht uur ’s ochtends sta ik op het schoolplein, tussen de middag eet ik met de kinderen in de klas en aan het eind van de dag heb ik vaak vergaderingen of oudergesprekken. Dan plof ik op de bank voor de tv met een bakje yoghurt. Als alleenstaande ben ik dan te moe om nog voor mezelf koken. Buiten dat ben ik ook echt niet fit. Toen ik pas bij de huisarts was, werd een beginnende longontsteking geconstateerd. Dankzij de voorgeschreven antibiotica kon ik gewoon werken. Tja, wie moet er anders voor de klas staan?

Laatst werd ik bij de directie geroepen. Ik kreeg geen complimentje omdat ik er ondanks mijn gezondheidsklachten en vermoeidheid altijd ben. Nee, ze vroegen me nog beter de puntjes op de i te zetten, omdat ik niet elk uur een verslagje had gemaakt van een probleemkind in mijn klas. Met stomheid geslagen kon ik ze alleen maar aankijken. Wat verwachten ze van mij? Dat ik voor de volle honderd procent presteer, terwijl ik bijna omval? Nee, gewaardeerd voel ik me zeker niet. Ik tel de maanden tot ik met pensioen kan. Mijn sociale leven ligt op z’n gat, mijn huishouden is een chaos, energie voor hobby’s heb ik niet meer. Toch blijf ik werken zo lang ik het volhoud, voor de kinderen.”