Binnenkort een bruiloft? Houd rekening met déze 9 ongeschreven regels

We stippen ook nog een paar andere belangrijke onderdelen van de bruiloft-etiquette aan.

Witte kleding dragen

Als gast witte kleding dragen op een bruiloft is echt verboden. Tenzij het bruidspaar dit zelf in de uitnodiging zet. Alleen de bruid mag wit aan op de speciale dag. Ook als de bruid besluit om een knalroze jurk met stippen aan te trekken, draag je als gast nog steeds geen wit. Ga dus voor een alternatieve kleur zoals lichtblauw, roze of mintgroen; met pasteltinten zit je bijna altijd goed.

Te sexy kleden

Een bruiloft is een chic feest waar je je netjes en elegant kleedt. Te sexy kleding kan dus een tikkeltje ordinair overkomen. Kies voor een mooie jurk, jumpsuit of nette broek. Het mag er zeker mooi uitzien, maar maak het niet al te gek; je wilt natuurlijk niet de show van de bruid stelen.

Te casual

Een bruiloft is een feestelijke aangelegenheid en daar hoort een mooie outfit bij. Je huispak, spijkerbroek of t-shirt kun je dus beter bewaren voor een avondje bankhangen. Te veel poespas is niet nodig, zolang je er maar netjes en verzorgd uitziet.

Zwarte kleding dragen

Voel je je fijn in zwart, maar wil je er niet uitzien alsof je naar een begrafenis gaat? Dan is een donker- of marineblauwe jurk of jumpsuit een goed alternatief.

Kijk uit met social media en foto’s

Vraag áltijd eerst toestemming voordat je delen van de bruiloft op camera vastlegt. Grote kans dat het bruidspaar niet wil dat er foto's gemaakt worden. Of ze willen zelf de eersten zijn met het delen van foto's van hún dag. Geef ze eens ongelijk.

Bruiloft afzeggen

Ben je hartstikke ziek, is een dierbare ziek of overleden, of is er een andere acute noodsituatie? Dan heb je alle redenen om een bruiloft op het laatste moment af te zeggen. Is er een andere (minder ernstige) reden waarom je niet kunt of wilt gaan? Geef dit dan ruim van te voren door.

Telefoons op stil

Staat er iemand een prachtige speech te houden, hoor je ineens een telefoon rinkelen. Wat een afgang! Zet je telefoon tijdens ceremoniële momenten dus altijd uit of op stil. Ook tijdens de plechtigheid nog even op Facebook kijken of dat ene WhatsAppje lezen is absoluut niet netjes.

Bruidsfotograaf

De bruidsfotograaf zal hier en daar ronddwalen en zijn of haar best doen om de perfecte kiekjes te maken. Loop de fotograaf dus niet in de weg en maak ruimte. En zet je mooiste lach op!

Alcohol drinken

Een heerlijk glaasje bubbels om te proosten op het bruidspaar is natuurlijk hartstikke leuk en lekker. Maar houd in de gaten dat je het niet te bont maakt. Het is de dag van het bruidspaar en die kan gruwelijk verpest worden door gasten die zich volgooien en gaan misdragen. Niet doen, dus.