Boy redde hondje uit vuilniswagen en zag ongekende paniek: “Ik wil hem nu graag houden”

Tegenover het ds. Pierson College was de 36-jarige Boy uit Rosmalen bezig met zijn vaste routine. Hij stopt de vuilniswagen, klimt op een dakje om de lift van de vuilcontainer te bedienen. “De wagen perst het afval meteen. Het vuil uit de ondergrondse container komt eerst in een trechter terecht. Toen zag ik het hondje. Gelukkig was de pers nog aan de andere kant.”

‘Ik heb nog nooit een dier zo panisch gezien’

In drie jaar tijd heeft de vuilnisman nog nooit zoiets gezien. “Soms zie je weleens een muis vallen. Maar zoiets groots, echt niet!” Na het indrukken van de noodknop kreeg hij het hondje niet te pakken. Hij kan nu nog nauwelijks bevatten hoe hij het diertje aantrof. “Ik heb nog nooit een dier zo panisch gezien. Hij was compleet door het dolle heen en niet te benaderen.”

Intussen was er een omstander bijgesprongen. Boy vroeg hem de achterkant van de wagen in de gaten te houden. “Het hondje nam toen ineens een snoekduik! Hij sprong zelfs over die man heen.” Het diertje was er hierna slecht aan toe. “Er kwam meteen bloed uit zijn pootjes en zijn bek. Daarna liet hij ook de ontlasting lopen. Vaak geen goed teken.”

Een bizarre vondst in Den Bosch. In een ondergrondse vuilcontainer zat een klein hondje. Beeld Dierenambulance Den Bosch

Hoe is het hondje daar terechtgekomen?

Met een stuk zacht plastic probeerde het tweetal het hondje warmte te geven, in afwachting van de dierenambulance. Daarna is het viervoetertje naar de dierenarts gebracht waar hij snel opknapte. Boy wil nu kosten wat het kost weten hoe het hondje in de container terecht is gekomen. Deze container is alleen te openen met een pasje.

“Ik snap dit echt niet! Misschien heeft dit hondje hier wel meerdere dagen gezeten. Ik heb de container zelf een week geleden voor het laatst geleegd.” De dierenpolitie is intussen ingeschakeld en Boy hoopt dat het ds. Pierson College beelden heeft. “De container staat hier recht tegenover.”

‘Ik wil dit hondje hebben’

Boy heeft een vrouw en twee kinderen, is gek op dieren, maar heeft er op dit moment geen in huis. Daar komt nu verandering in wat hem betreft. “Ik wil dit hondje hebben, al zullen er vast wat procedures aan zitten.”

Hij is behoorlijk onder de indruk van dit moment op donderdagochtend. “Wat dit beestje in die trechter uitstraalde, doet iets met je. Die laat ik echt niet in een asiel zitten. Hij knapt snel op en dan mankeert er helemaal niets aan.”