Brigit: “Ik haal geluk uit kleine dingen, ook al heb ik altijd pijn”

Brigit Belt • 59 jaar

• 27 jaar samen met Henk

• 2 kinderen: Mike (33) en Jeffrey (32)

• lengte: 1.60 m

• kledingmaat: 38/40/42

Brigit

“Dertien jaar geleden heb ik mijn rug gebroken, sindsdien kan ik niet meer werken. Ik heb het geprobeerd maar het ging echt niet. Ik slik vier keer per dag pijnstillers en ga eens in de drie maanden naar de Polikliniek Pijnbestrijding. Na de spuit die ik daar krijg, is het wel weer te doen. Voor een poosje. Artsen en vrienden zeggen dat het een geluk is dat ik zo’n blij ei ben, anders had ik het een stuk zwaarder gehad. Ik ben gewoon blij dat ik nog rondloop en haal geluk uit kleine dingen. Ik heb echt zin in vandaag, iedereen mag zich uitleven, ik vind het allemaal geweldig!”

Inge van der Plas (54) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk: INGEbrows. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over Brigit “Vlak voordat Brigit werd ­uitgenodigd voor deze rubriek heeft ze haar lange haar laten ­afknippen, maar ze is er niet zo tevreden mee. Ik kies nu voor een vorm met minder zware zijpartijen. Omdat ik het haar wat ­langer laat, ontstaat een speelse coupe. De kleur heb ik wat warmer gemaakt met een spoeling in een lichte champagne-achtige kleur die langzaam vervaagt. Zo krijgt ze geen last van uitgroei. Verder raad ik INGEbrows to Stay aan, powderbrows ogen het meest natuurlijk. Zo krijgt Birgit een fraaie uitstraling.”

Liselotte Admiraal (38) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Brigit “Brigits stijl is vrouwelijk en stoer. Ze houdt van comfort en draagt graag jeans en nette joggingbroeken. Ik heb een broek meegenomen die lekker zit, maar er nét wat gekleder uitziet dan een ­joggingbroek. Stoer door het ­imitatieleer, comfortabel dankzij elastiek aan de bovenkant. Met een vrouwelijke bloes erop is het helemaal Brigit. Zelf zou ze de bloes er los overheen dragen om haar buik te verbloemen. Maar door hem ín de broek te dragen, lijken haar benen langer en ­ontstaat aan de bovenkant een mooier silhouet.”

Jumpsuit € 89,- (Imagine by Wehkamp), singlet € 14,99 (America Today), sneakers € 109,95 ­(Tamaris), tas € 22,99 (C&A) Vest € 19,99 (C&A), jurk met print € 34,99 (Only), singlet € 14,99 (America Today), suède laarzen € 119,95 (Mexx), panty € 4,95 (Hema) Bloes met print € 99,95 (Expresso), kunstleren broek € 29,99 (C&A), sneakers € 199,95 (Floris van Bommel)

Een week later

“Normaal zou ik mijn bloes nooit in mijn broek dragen omdat ik het idee heb dat het me dikker maakt. Op aandringen van Liselotte heb ik het toch gedaan, en wat blijkt: mijn benen lijken langer en slanker. Weer wat geleerd! Bedankt voor een geweldige dag, jullie hebben me heel gelukkig gemaakt.”

Fotografie: Jeannette Huisman. | Styling: Liselotte Admiraal, Nikki Gillissen (assistentie). | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas, kleur Anna van Zunderd en Sylvana Blikman. | Met dank aan: INGEbrows, Kérastase, Redken, ILIA en O.P.I.