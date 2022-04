“Veel mensen denken dat afvallen moeilijk is, dat je een heleboel dingen niet mag en veel moet sporten. Maar dat is helemaal niet zo. Het succesvolste dieet is jezelf een positieve mindset aanleren. Leer je lijf waarderen en de kilo’s vliegen eraf en ik kan het weten. Sonja Bakker, Montignac, Atkins, noem een dieet en ik heb het gedaan. Boodschappen doen kostte uren omdat ik alle etiketten checkte op suikers en calorieën. Maar hoeveel kilo ik ook kwijtraakte, in mijn hoofd bleef ik altijd dik. Pas toen ik die hardnekkige overtuiging aanpakte, veranderde mijn lichaam voorgoed.”

Negatieve gedachten

“Via de online training van Kim Munnecom maakte ik vorig jaar kennis met de Wet van Aantrekking. Zij leerde mij: wat je denkt, trek je aan. De negatieve gedachten over mijn lijf leerde ik omzetten naar positieve gedachten. In plaats van ‘Ik ben dik’ zeg ik nu ‘Ik ben slank’ tegen mezelf. Mijn badkamerspiegel hangt vol positieve post-its met affirmaties als: ‘Ik kan aantrekken wat ik wil’ en: ‘Ik ga met plezier in bikini naar het zwembad’. Door dat meerdere keren op een dag te lezen, prentte ik mezelf die nieuwe overtuigingen in. Ik ging mijn lichaam weer waarderen en stopte daardoor ook geen ongezonde dingen meer in mijn mond. Een zak chips voedt mij niet, denk ik dan. Maar een stuk taart op een verjaardag sla ik zeker niet af. Vroeger zou ik dan achteraf spijt hebben, nu niet.”

Weg met de weegschaal

“Verder ben ik niet heel anders gaan eten. Alleen vlees eet ik amper nog, omdat ik me daar minder fit door voelde. Na een maand zat mijn kleding al losser en in acht maanden tijd ging ik van maat XL naar S. Hoeveel kilo er precies af is weet ik niet en wil ik ook niet weten. Veel mensen vinden dat raar, maar voor mij is het alleen maar een getal. Ik ben nu eindelijk blij met mezelf, dáár gaat het om.”