Camelia (29): “Ik verliet hem voor een ander en nu heb ik spijt”

Camelia (29): “Ik dacht dat ik mijn leven op een rijtje had: een goedlopende carrière, een fijn huis en een vaste relatie. Mijn vriend Tim en ik hadden een stabiel leven en alles met hem voelde veilig en zeker. Dat hieraan een einde zou komen, had ik nooit gedacht. En dat de oorzaak bij mijzelf zou liggen al helemaal niet. Toch gebeurde het.

Broer en zus

Tim is een makkelijk persoon en eigenlijk iets te veel een goedzak. Onze relatie werd zo vertrouwd dat we soms broer en zus leken. Passie was er allang niet meer. Dit maakte dat ik mijn toevlucht zocht tot Richard. Hij is de drummer van de band waarin ik zing en ontzettend charmant. Hij liet me al gauw merken dat hij ook wat in mij zag. Waar ik niet op uit was, gebeurde toch: ik werd verliefd. Ik hield het nog twee maanden verborgen voor Tim, maar beetje bij beetje werd me duidelijk dat onze relatie op was. Ik was niet meer verliefd, beschouwde hem meer als een heel goede vriend.

Drie maanden volgehouden

Met lood in mijn schoenen pakte ik mijn spullen en vertrok ik naar Richard. Het voelde goed, er was weer passie in mijn leven. Richard en ik waren een half jaar samen toen onze relatie bergafwaarts ging. Het nieuwe was eraf en we zaten constant op elkaars lip. Dat zorgde voor spanningen. We hielden het nog drie maanden vol, maar vorige maand gingen we uit elkaar.

Verlangen naar vroeger

Alles wat ik een jaar geleden had, is weg. Hoe meer ik nadenk, hoe meer spijt ik heb van de beslissing om mijn oude leven op te geven. Ik vraag me steeds vaker af of Tim en ik niet tóch bij elkaar horen. Ik krijg kippenvel als ik denk aan hem in ‘ons’ veel te grote huis. Misschien heb ik ooit het lef om hem te bellen en een tweede kans te vragen.”