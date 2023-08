Carien (57) heeft bewust geen kinderen: “Ik ben niet bang dat ik mijn laatste jaren eenzaam zal zijn”

Carien wist al vroeg dat ze geen moeder wilde worden. Huisje-boompje-beestje? Haar leven is juist compleet zónder kinderen. Dat idee moet ze altijd verdedigen. “Mijn hele leven krijg ik al opmerkingen.”

“Op mijn twaalfde wist ik het al: het moederschap is niet aan mij besteed. Dat begon toen mijn negen jaar oudere broer uit huis ging en al snel een kindje kreeg met zijn vriendin. Ik paste daar op, puur om een zakcentje bij te verdienen, want ik heb baby’s nooit leuk gevonden. Ze piesen, poepen, huilen, eten en slapen, je kunt er niets mee. Ik heb ook niet met poppen of Barbies gespeeld: leuk aankleden en haartjes kammen was nooit mijn ding. Liever ging ik buiten met de jongens voetballen, hutten bouwen, brandnetel-gevangenissen maken en oorlogje voeren. Ik was een echte tomboy, een jongensmeisje.

Leuk als ze weer weggaan

Toen mijn oudste broer vader werd, besefte ik dat je met een kleine veel dingen moet láten. Vooral die eerste levensjaren dien je als ouder dag en nacht klaar te staan: flesjes geven, luiers verschonen, badderen, in slaap wiegen, enzovoort. Ik vind kinderen pas een beetje interessant als ze een eigen willetje krijgen en ondernemend worden. Als ze vijf, zes jaar zijn, kun je iets met ze doen of ze iets leren. Toen de zoontjes van mijn jongere zus die leeftijd hadden, paste ik als peettante met veel plezier heel vaak op. Waarom vond ik dat wél leuk, maar had ik niet de behoefte om zelf moeder te worden? Ik wist wanneer ze kwamen én wanneer ze weer zouden vertrekken. Dan ben ik de leukste tante van de wereld. Ik was ook zo’n dertig jaar jeugdtrainer en coach bij een handbalclub, geweldig om kinderen te begeleiden en stimuleren. Maar nogmaals: ze kwamen op een bepaald tijdstip én gingen weer weg. Ik vind kinderen leuk, maar ik wil niet de verplichting hebben om voor ze te moeten zorgen, want die zorg heb je - als het goed is - voor de rest van je leven. Ik hou van avontuur en de mogelijkheid te kunnen doen wat ík wil, wannéér ik wil. Die hang naar vrijheid zat er al vroeg in.

Hij wilde een liefdesbaby

Dat ik geen kinderwens heb, was zeker een issue toen ik op mijn achtentwintigste een Surinaamse vriend kreeg. Ronald vond het niet meer dan normaal dat je je relatie bezegelt met kinderen. Hij had al twee kids bij twee verschillende vrouwen uit vorige relaties en wilde met mij ook enorm graag een liefdesbaby op de wereld zetten. Ik vertelde hem vrij snel: ‘Als je echt graag nog meer kinderen wil, kunnen we beter nu een punt achter de relatie zetten. Anders is het zonde van ieders tijd en energie. Met mij een gezinnetje stichten, dat gaat niet gebeuren’. Daar moest hij diep over nadenken. Gelukkig vond hij me leuk genoeg om ook zonder kinderen bij elkaar te blijven. Uiteindelijk gingen we toch na elf jaar uit elkaar, maar dat had niets te maken met zijn kinderwens.

Ronald was niet de enige die verbaasd reageerde op mijn besluit geen moeder te willen worden. Mijn hele leven krijg ik al opmerkingen als: ‘Nu denk je er zo over, maar op een dag gaan je hormonen wel opspelen’. Of: ‘Straks kan het niet meer en krijg je misschien spijt’. Voor veel mensen is huisje-boompje-beestje het ideaalbeeld, zonder kinderen is het leven niet compleet. Voor mij is het leven compleet zonder kinderen. Ik heb het nooit heel vervelend gevonden dergelijke reacties te moeten aanhoren, maar ik vind dit soort denkwijzen nogal bekrompen. Er zijn ook vrouwen die spijt hebben van het moederschap, maar dat durven ze doorgaans niet te zeggen. En hoe vaak ik de vraag heb gekregen: ‘Ben je niet bang dat je later oud en eenzaam overblijft?’ Dan denk ik: wat voor beeld heb je van de maatschappij? Kom jij wel eens in een verzorgingshuis? Die zitten vol met mensen met kinderen die nooit op bezoek komen. Kinderen zijn geen garantie dat je op je oude dag wordt vertroeteld en verzorgd. En hoe slecht is het als dit de reden zou zijn om een kind op de wereld te zetten.

Op pad met vriendinnen

Ik ben absoluut niet bang dat ik mijn laatste jaren oud en eenzaam moet doorbrengen. Het is wel belangrijk om een fijn netwerk van vrienden om me heen te houden. Ik heb in mijn leven twee langdurige relaties gehad en ben inmiddels alweer dertien jaar samen met mijn huidige vriend Rob. Toch heb ik altijd bewust - naast onze gezamenlijke vrienden - mijn eigen vriendenkring gehouden. Mijn vriend en ik zijn dol op reizen, maar ik ga ook graag met mijn vriendinnen op pad. Met een van hen ben ik een maand in Tibet geweest, met een ander heb ik een jaar door Patagonië gereisd. Laatst was ik met twee vriendinnen in de Alpen, lekker van berghut naar berghut gewandeld. De mannen blijven dan thuis.

Van mijn zes beste vriendinnen hebben er twee kinderen. In de tijd dat hun kinderen klein waren, was ik heel stellig: ‘Je hoeft mij niet uit te nodigen voor een kinderfeestje, want dat vind ik afschuwelijk.’ Ik heb een bloedhekel aan de setting waarin een kind, dat nog niet eens weet wat een verjaardag is, wordt overstelp met cadeaus, aandacht en in het ergste geval een ballonnenclown, die de boel moet opleuken. Ik kwam in die tijd heus wel bij deze vriendinnen over de vloer, maar als we buiten de deur afspraken, maakte ik wel duidelijk dat ik met háár een afspraak had, niet met de kleine erbij.

Ongewenste zwangerschap

Toen ik Rob op mijn drieënveertigste ontmoette, was mijn besluit om kinderloos te blijven gelukkig geen punt van discussie. Hij heeft een volwassen zoon en dochter uit zijn vorige relatie en moest er niet aan denken om nog een kleintje te krijgen. Hij had zich al laten steriliseren, dus ik kon eindelijk stoppen met de pil. Heerlijk, ik hoefde me niet meer druk te maken over een ongewenste zwangerschap. Ook al verkondigde ik altijd: ‘Als ik zwanger word, weg ermee!’, een abortus lijkt me toch naar.

Ik heb zeker geen spijt dat ik al jong de keuze maakte om niet voor kinderen te willen zorgen. Met Robs zoon en dochter kan ik prima overweg, maar ik heb geen speciale band met ze. Ik ben gewoon de vriendin van hun vader en zij vinden het hartstikke fijn dat hij een leuke partner heeft op wie hij gek is. Rob en zijn zoon, die in het buitenland woont, Facetimen regelmatig. Zijn dochter komt eens in de twee weken bij ons eten.

Vrijheid, blijheid

Die etentjes zijn binnenkort voorbij. We zijn alle twee onlangs gestopt met werken om onze droom waar te maken: met de caravan Europa rondreizen en daarna misschien de rest van de wereld ontdekken. We hebben in ons werk en onze vriendenkring vaak meegemaakt dat het leven zomaar over kan zijn, dus we willen nú genieten en niet pas over tien jaar als we AOW krijgen. Gelukkig hebben we de luxe dat dit financieel mogelijk is; ons huis is verkocht en we ontvangen maandelijks geld van een appartement dat we verhuren. Robs kinderen hebben beiden een koopwoning en een goede baan. Aangezien ik geen nakomelingen heb, hoef ik ook niets na te laten. Ik heb zin in het avontuur. Vrijheid, blijheid!”