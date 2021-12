Carola’s zoon kwam op 9-jarige leeftijd uit de kast: “We willen hem behoeden, maar ook vrijlaten”

“Al sinds Samuel heel klein was, vermoedde ik dat hij homoseksueel is. Toen hij 9 jaar was lag hij op een avond in bed en zei hij: ‘Mama, ik wil je wat vertellen’. Ik had gelijk door waar het over ging. ‘Lieverd, ik weet het al,’ zei ik tegen hem, ‘je hoeft me niks te vertellen.’ Ik zag aan hem dat hij het moeilijk vond en wilde die worsteling bij hem wegnemen. Dat hoefde namelijk helemaal niet. Ik wist het al en het was oké.

Pesterijen

De coming-out was een mooi moment. Natuurlijk heb ik er geen problemen mee dat mijn zoon homo is. Maar ik maakte me wel zorgen om hoe de buitenwereld zou reageren. Toen Samuel op de basisschool zat, werd hij al gepest. Dat was nog voordat hij uit de kast kwam. Ze pestten hem omdat hij anders was. Hij had geen typische jongensachtige interesses, droeg andere kleding en had meer vriendinnetjes dan vriendjes. ‘Ben je homo of zo?’, werd er weleens door een kind geroepen, terwijl ze dat toen nog niet eens wisten. Door die pesterijen kwam Samuel soms verdrietig thuis en dat deed mij als moeder ook veel verdriet. Waarom kan mijn kind niet gewoon zijn hoe hij is, vroeg ik me af.

Make-up en nepnagels

Ik lees weleens krantenberichten over homoseksuele jongens die in elkaar geslagen zijn. Helaas gebeurt dat nog steeds. Dat is iets waar ik me altijd zorgen over zal maken. Mijn man en ik praten daar veel over met Samuel. We willen hem behoeden, maar we willen hem ook absoluut vrijlaten. Hij moet kunnen doen en laten wat hij zelf wil. Zo vond Samuel het een tijd leuk om zichzelf op te maken. Hij is daar ook hartstikke goed in en wilde op een bepaald moment visagist worden. Dan oefende hij op zichzelf en ging hij met make-up op naar buiten. Ook vond hij het leuk om nepnagels op te doen. Dat mocht gewoon van ons, maar we vertelden hem wel dat hij daar nare reacties op zou kunnen krijgen. Als hij vervelende reacties krijgt dan adviseren we hem om dat te negeren. De mensen die het nodig vinden om opmerkingen te maken, die wil je ook helemaal niet in je leven hebben. Ene oor in, andere oor uit.

Blikken

Dat probeer ik zelf ook zoveel mogelijk te doen. Ik zie zelf natuurlijk ook weleens mensen naar hem kijken. Zeker als Samuel met make-up op buiten kwam. Ze zeggen dan niks, maar de blikken zeggen genoeg. We wonen in Middelburg en daar is het vrij tolerant. Maar als we in kleinere dorpjes in Zeeland komen, dan merk je dat de mensen daar nog wat ouderwetser zijn in hun denken.

Advies

Ik ben weleens benaderd door een moeder wiens kind ook homoseksueel is. Ze worstelde daarmee en vroeg me hoe ik ermee omga. Ik vond het fijn om te kunnen helpen. Mijn advies aan ouders die met de geaardheid van hun kind worstelen is met name: zet het geluk van je kind voorop. Als jouw zoon of dochter ziet dat je worstelt met zijn of haar geaardheid, dan doet dat verdriet. Op die leeftijd zijn ze zich nog zo aan het ontplooien. Het is ontzettend belangrijk dat ze thuis een veilige omgeving hebben waarin ze zich geaccepteerd en geliefd voelen.

Geweldige leraar

Inmiddels is Samuel 15 en zit hij in zijn examenjaar. Hij heeft mooie schooljaren achter de rug en dat is met name te danken aan één leraar. Toen Samuel naar het voortgezet onderwijs ging, zijn we in gesprek gegaan met deze leraar en die heeft hem ontzettend goed begeleid. Hij mocht een spreekbeurt houden in de klas over zijn geaardheid. Zo heeft zijn klas hem goed leren kennen en kwam er meer acceptie. Natuurlijk zijn er altijd kinderen die het nodig vinden om nare opmerkingen te maken. Maar deze leraar bleef heel alert op pesterijen. Op de middelbare school kreeg Samuel ook een vertrouwenspersoon van de GGD. Daar kan hij terecht als hij ergens mee zit. Het belang van een volwassene, of het nou op school is of op een sportclub, die een kind op die manier onder z’n hoede kan nemen is heel groot.

Paarse Vrijdag

In samenwerking met zijn mentor is Samuel op zijn middelbare school een GSA (Gender and Sexuality Alliance) gestart. Een GSA is een groep scholieren die vindt dat iedereen op hun school moet kunnen zijn wie ze zijn. Het is ontzettend fijn geweest voor hem om dit te kunnen oprichten. Hij is altijd al iemand geweest die het leuk vindt om naar voren te stappen en in de belangstelling te staan. Dat kan hij nu doen voor dit mooie doel. Hieronder zie je een video die hij gemaakt heeft voor Paarse Vrijdag. Een dag die nog altijd ontzettend belangrijk is. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, en dat is nog veel te vaak niet het geval.”