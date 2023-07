Carole (50) liet haar implantaten verwijderen: “Mijn vrouwelijkheid zit hem in andere dingen”

Toen Carole (50) haar borsten kwijtraakte, koos ze haast automatisch voor implantaten. Toch voelde haar lijf pas af, toen ze haar implantaten liet verwijderen en voor een platte borstkas durfde te kiezen. “Er is te weinig voorlichting over ‘voor plat gaan’.”

Eva Breda Privébeeld Carole

“Ze stonden weliswaar mooi onder een jurkje, maar mijn borsten hoorden nooit echt bij mijn lijf. Tenminste, niet sinds ik mijn eigen borsten door kanker verloor en er implantaten voor in de plaats kreeg. Waar ik het altijd heerlijk vond om te zwemmen in natuurwater en de koele stroom langs mijn lijf te voelen gaan, hingen mijn siliconenborsten als gevoelloze blokken aan mijn lijf. Eenmaal uit het water voelden mijn implantaten ijskoud aan en moest ik lang douchen om ze weer een beetje op temperatuur te krijgen. Mijn borsten waren er wel, maar hadden geen functie. En ze bleken nog gevaarlijk ook.

Als vanzelf koos ik voor implantaten

Ik was halverwege de veertig toen mijn eerste borst moest worden geamputeerd vanwege borstkanker. Ik dacht niet eens na over of ik dat wilde, het moest. Chirurgen vertelden me wat mijn opties waren na de borstamputatie. Ik koos voor een implantaat. Een jaar later bleek ik het zeldzame Li-Fraumeni syndroom te hebben, wat een verhoogde kans op allerlei soorten kanker geeft. Ook mijn andere borst voelde niet meer veilig. Wederom belandde ik in de spreekkamer van de plastisch chirurg. Over een borstverwijdering zónder reconstructie sprak niemand. Ik dacht er net zomin aan. Niet veel later liep ik met twee implantaten in mijn lijf.

Mijn siliconen bleken gevaarlijk

Echt mooi vond ik ze niet als ik mezelf naakt voor de spiegel zag staan. Ik had geen tepels meer en de siliconen oogden hard en groot ten opzichte van mijn ranke lijf. Na mijn natuurlijke D-cup was ik wel wat boezem gewend, maar dit voelde anders. Het was niet ‘van mij’. Toen een van de implantaten zich omdraaide in mijn lijf, was het alsof mijn lichaam me vertelde dat deze dingen niet in me hoorden. In dezelfde tijd kwam er veel media-aandacht voor de risico’s van lekkende implantaten. Vrouwen vertelden over de vermoeidheidsklachten, migraine en zelfs het verhoogde risico op kanker dat ze overhielden aan hun implantaten. Ook ik bleek gevaarlijke siliconen te hebben. Steeds vaker galmde het door mijn hoofd: haal ze eruit.

Er is amper voorlichting over een platte borstkas

Dan loop je tegen een muur: ziekenhuizen en plastisch chirurgen geven weinig informatie over het laten verwijderen van je implantaten en er zijn geen foldertjes bij de dokter met foto’s van een platte borstkas. Verschillende artsen die ik sprak over de mogelijkheid van het verwijderen van mijn implantaten, vroegen me of ik toch écht geen nieuwe siliconen wilde, want ik was toch ‘te jong om geen borsten te hebben’? Onderweg naar huis vroeg ik me af wie dat bepaalt. Er waren inmiddels implantaten op de markt zonder risico’s, maar wie kon me zeggen dat die kennis over tien jaar niet achterhaald zou zijn?

Via via vond ik een lieve vrouw in mijn woonplaats die het wel had aangedurfd om ‘voor plat te gaan’. Aan haar kon ik eindelijk mijn vragen stellen en ik mocht haar borstkas zien. Ik had geen idee wat ik moest verwachten, maar wat ik zag, viel me alles mee. Haar borsten waren weliswaar plat, maar ze was nog steeds een prachtige dame: vrouwelijk, stralend, zelfverzekerd. En bovenal gezond. Dat wilde ik ook.

Ik liet mijn implantaten verwijderen

Vier maanden geleden ging ik onder het mes bij een plastisch chirurg die mijn borsten kon verwijderen en mijn platte borstkas na alle operaties zo mooi mogelijk kon maken. Daarna moest ik een maand bijkomen. Weer miste ik informatie: deze keer over het herstel na het verwijderen van implantaten. Omdat mijn borstspieren over de siliconen hadden gezeten en hun plek moesten terugvinden, was de revalidatie zwaar. Ik moest een maand bijkomen, mocht wekenlang niets tillen, maar informatie over fysiotherapie, oefeningen en massages kreeg ik niet, terwijl ik op internet las hoe belangrijk dit is. Toch was ik dankbaar voor de operatie. Toen ik thuiskwam met mijn kleine A-cup voelde ik me vooral opgelucht. De energie stroomde door mijn lichaam op plekken waar ik het eerder nooit voelde. Ik werd blij van wat ik na de genezing in de spiegel zag. De plastisch chirurg had van mijn overtollige huid een bescheiden decolleté gemaakt, verder was ik plat. Het paste bij me.

Ook zonder borsten kun je vrouwelijk zijn

Veel mensen denken dat je je vrouwelijkheid verliest zodra je borsten weg zijn. Mijn ervaring leert dat dat helemaal niet zo is. Mijn vrouwelijkheid zit hem in andere dingen: in wie ik ben en hoe ik me beweeg. Het komt uit mijn haar, mijn kleding en de mooie rugdecolletés die ik tegenwoordig graag draag. Mijn vriendinnen vinden me prachtig en zeggen vaak hoe goed mijn borsten nu bij mijn lichaam passen. Mijn twee zusjes hebben ook implantaten. Ze zijn blij voor mij, maar een van hen zei dat zij haar implantaten nooit zou durven weghalen vanwege haar man. Dat vind ik jammer: ook zonder borsten kun je sexy zijn. De Marlies Dekkers-lingerie die ik graag droeg heb ik dan wel weggegeven, ik voel me nog even prachtig in een beugelloos setje van Love stories intimates, een van mijn favoriete merken tegenwoordig. Daarbij vind ik het mooi dat ik op deze manier een voorbeeld kan zijn voor mijn dochter. Ook zij heeft mogelijk een verhoogd risico op kanker. Dat ik haar kan laten zien dat gezondheid voorop staat en schoonheid uit zoveel meer komt, vind ik belangrijk. Het allerbelangrijkst is natuurlijk dat ik me nooit meer zorgen hoef te maken dat mijn borsten me ooit nog ziek zullen maken. En als ik het koude water nu langs mijn borsten voel stromen en daar voor het eerst sinds jaren weer kippenvel zie ontstaan, voel ik eindelijk dat mijn lijf helemaal van mij is.”