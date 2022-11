Carolina (50): “Grensoverschrijdend gedrag? Ook vrouwen kunnen er wat van”

“Op de afdeling van het verzorgingshuis waar ik stage loop is het tijd om de cliënten te wassen. ‘Alex*, jij wil vast het liefst een man wassen!’ hoor ik de ene collega grappend tegen de ander zeggen. Weer zo’n stomme opmerking. Dat Alex homo is, wil niet zeggen dat hij alleen maar met lust bezig is op de werkvloer. Het is al de zoveelste vervelende opmerking van deze collega, maar ik houd mijn mond. Net als die keer toen Alex te horen kreeg dat hij maar ‘niet voorover moest bukken’ toen een collega voorbijliep. Even later loop ik naar Alex toe. ‘Vind je het niet vervelend dat ze dat soort opmerkingen maken?’ vraag ik hem. ‘Ach,’ zegt hij, ‘ik ben het wel gewend.’

Grensoverschrijdend gedrag

Ik was 25 jaar toen ik als stagiair in de zorg begon. Het leek me hartstikke leuk, tot ik mijn team leerde kennen: een kliek vrouwen van in de vijftig. Vanaf dag één voelde ik me niet welkom. Hun pesterige opmerkingen naar mij waren daar vooral de oorzaak van. Maar ook de manier waarop ze over andere collega’s en over cliënten praatten, was ronduit grensoverschrijdend.

‘Jij zit zeker nooit bovenop’, zei een van de vrouwen eens ‘grappig’ tegen mij. ‘Daar ben je veel te zwaar voor!’ Ik was inderdaad dik, maar dat geeft een ander nog niet het recht om daar iets over te zeggen en al helemaal niet in een seksuele context. Ook andere collega’s moesten het ontgelden, vaak met opmerkingen over hun lichaam. ‘Wat een dikke kont heeft zij’, zeiden mijn collega’s dan bijvoorbeeld. Cliënten kregen zelfs wel eens tijdens het wassen van mijn collega’s te horen dat zij ‘hoopten niet zo’n lichaam te hebben op die leeftijd’. Dat kun je toch niet zeggen?

De bedrijfscultuur

De grensoverschrijdende opmerkingen van mijn collega’s waren soms seksueel, soms simpelweg kwetsend. Ik was nog een stagiair en wist niet zo goed wat ik hiermee aanmoest. Deze vrouwen werkten al jaren met z’n allen samen! Hoe kon ik daar tegenop? Ik kaartte het aan bij mijn stagebegeleider. Maar zij was net zo goed onderdeel van het team dat deze opmerkingen maakte. ‘Dat is nou eenmaal de bedrijfscultuur’, zei ze laconiek. ‘Als je er iets van vindt, dan moet je het aankaarten bij de rest.’

Dat deed ik. Nadat ik mijn ongenoegen een paar maanden had ingeslikt, zei ik tijdens de lunchpauze tegen mijn collega’s dat ik hun opmerkingen niet door de beugel vond kunnen. Hun reactie? Dat was nou eenmaal hoe ze met elkaar omgingen en ik moest er niet te veel achter zoeken. Alsof die onverschillige houding al niet erg genoeg was, werd hun pesterige gedrag daarna zelfs erger: ik was ineens het zwarte schaap dat hen ‘had verlinkt’. ‘Zij is niet te vertrouwen’, werd soms zachtjes maar voor mij net aan hoorbaar over me gefluisterd.

Je begrijpt vast dat het niet lang duurde voordat ik hier weg was. Niet alleen bij dit bedrijf, maar ook uit de ouderenzorg. De vrouwencultuur die er heerste, beviel me niet. Het gemak waarmee sommige vrouwen roddelen, pesten en seksuele opmerkingen maken, vond ik heel onprettig. In de rest van mijn loopbaan in de zorg heb ik nog regelmatig grensoverschrijdende opmerkingen gehoord. Maar ik werkte altijd in teams met mannen én vrouwen, waardoor het voor mijn gevoel minder was.

Niet alleen mannen zijn dader

Nu grensoverschrijdend gedrag steeds vaker besproken wordt, denk ik ook vaker terug aan mijn stage bij het verzorgingshuis. Wat me vooral stoort is dat grensoverschrijdend gedrag vooral aan mannen wordt gelinkt. Ja, procentueel zijn mannen vaker dader. Maar als er weer een man aan de schandpaal wordt genageld op social media, kan ik het nooit laten om daarop te reageren: ‘Vergeet ook de vrouwelijke daders niet.’ Ik heb van dichtbij gezien dat sommige vrouwen geen haar beter zijn dan mannen als het op dit onderwerp aankomt. Nee, in mijn ervaring hebben vrouwen misschien niet een ander betast of aangerand. Maar structureel seksuele of onaardige opmerkingen maken over andermans geaardheid, seksleven of lichaam is eveneens grensoverschrijdend.

Toch het verschil gemaakt

Met de jaren heb ik geleerd meer op mijn strepen te staan. Als ik nu in de schoenen van mijn 25-jarige zelf had gestaan, zou ik veel eerder mijn mond opentrekken tegenover mijn collega’s, al was het maar door na een opmerking te vragen: ‘Waarom zeg je dat?’ Nu zou ik dat zeker doen. Al begrijp ik ook dat dat niet voor alle vrouwen even makkelijk is. Door de machtsstructuren in organisaties kan zoiets je heel makkelijk de kop kosten. Maar achteraf heb ik me nog wel eens afgevraagd of mijn opmerking toch iets teweeg heeft gebracht. Een paar maanden na mijn vertrek bij het verzorgingshuis hoorde ik dat het hele team is herverdeeld over het bedrijf. Wie weet heb ik toch dat verschil gemaakt.”

