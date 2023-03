In 2019 verloor Caroline onverwacht haar man Jan. De keukentafel is de stille getuige van hun leven samen.

Caroline van der Plas: “Samen met Jan de dag doornemen aan die keukentafel, dat mis ik” Beeld privébeeld Caroline

“Kort na Jans overlijden besloot ik het huis waar we sinds 2006 met mijn zonen woonden te verkopen. Dat waren we samen al van plan: wat moet je met een groot huis in een Vinex-wijk als de kinderen het huis uit zijn? We wilden terug naar ons oude buurtje. Een paar maanden na zijn dood deed ik een bod op een huis. Ongelooflijk, een bod in deze overspannen woningmarkt, maar het werd geaccepteerd.

Onze houten keukentafel móest mee in de verhuiswagen, daar hebben we zo veel mooie momenten aan beleefd. Als ik thuiskwam van mijn werk, zat Jan er altijd groenten te snijden, alles moest vers bereid. Muziekje aan op de iPad en lekker koken. We zaten vaak samen aan die tafel vol groeven en gebruikssporen. Met z’n tweetjes, met de kinderen of met een hele club visite. We hebben er goede gesprekken gevoerd, maar ook stilletjes naast elkaar gezeten. Want wat moet je zeggen als je weet dat je binnenkort doodgaat? Ik wilde weten hoe hij zijn afscheid voor zich zag, maar Jan vond dat moeilijk. De wereld die doordraaide, terwijl hij stervende was. Het ging ook zo snel. Jan was al met pensioen, maar nog heel fit. Hij had net vijfhonderd kilometer met zijn dochters door Duitsland gefietst, toen de artsen vertelden dat hij alvleesklierkanker had. Negen weken na de diagnose is hij overleden.

Ik ben Jan enorm dankbaar. Koken, wassen, poetsen... hij deed álles in huis. Ik hoefde zelfs de afwas niet te doen. Dankzij hem kon ik al mijn tijd en energie in mijn werk stoppen. Hij was mijn klankbord. We hadden het vaak over mijn plannen voor de politiek. Samen de dag doornemen aan die keukentafel, dat mis ik soms als ik nu ’s avonds laat thuiskom van een debat. Vroeger brandden dan de kaarsjes, nu is het huis donker en leeg.

Ik woon nu ruim twee jaar in mijn nieuwe huis en ben blij dat ik deze beslissing heb genomen. In het vorige huis liggen mooie herinneringen van ons samen, maar tegelijkertijd kleefde Jans ziekte ook aan die plek. Ik ben blij dat een jong gezin daar nu herinneringen maakt. Nu ben ik terug in onze oude wijk en is de cirkel rond. Elke dag als ik naar buiten stap, zie ik Jans oude appartement. Ik verliet de plek waar het tussen ons eindigde en ben terug op de plek waar het allemaal begon.”

Het huis van mijn jeugd “Een twee-onder-een-kap met drie slaapkamers en een zolder. Zo’n typisch jarenzestighuis.” Huidige woonplaats “Deventer. Ik ben er twaalf jaar weggeweest en heb twaalf jaar heimwee gehad. Voor mijn werk in de Tweede Kamer ben ik nu een paar dagen per week in Den Haag, maar als ik over de IJsselbrug rijd en de Lebuinustoren zie, ben ik thuis.” Mijn huis “Een rijtjeswoning met een tuin.” Liefde voor interieur “Ik ben er niet zo mee bezig, maar als ik bij Ikea loop, krijg ik zin om alles opnieuw in te richten.” Miskoop “Een oudroze deken. Mooi in de winkel, maar het stond vreselijk op mijn bank.” Verbouwing “Tijdens de lockdown heb ik achter het huis een veranda laten maken.” Droomhuis “Een boerderijtje aan de rand van Deventer, precies tussen de boeren en de burgers in. Als ik met pensioen ga, wil ik wel een cottage in Ierland, het land van mijn moeder. Een stuk grond, een varkentje, een geitje...”