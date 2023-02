Céleste (19) doet wanhopige noodoproep voor haar vader in Turkije: “We horen hem onder het puin, maar hulp is vertrokken”

Woensdag vertelde Céleste (19) over haar vader, Sal Köse (49), die al dagen in Turkije onder het puin ligt en nog steeds niet gevonden is. Donderdag kwamen de hulptroepen. Maar ondanks geluiden onder het puin, zijn zij onverrichterzake vertrokken. Céleste is de wanhoop nabij: “Mijn váder ligt daar. Wie kan iets doen?”

Redactie Privébeeld Céleste

“Vanmiddag stonden de reddingswerkers er eindelijk: naast de plek in Turkije waar mijn vader onder een ingestort flatgebouw ligt. En jawel, ze hoorden geluiden onder het puin. De hulptroepen noemden mijn vaders naam. Ze vroegen hem om krassen te maken op de muur en om te tikken als hij inderdaad de vermiste Sal Köse was. En de tikken kwamen. Even was hij zo dichtbij en was alle hoop van de afgelopen dagen echt: hij lééfde nog! Maar toen ze hem na urenlang zoeken niet vonden, zijn de hulptroepen vertrokken. Mijn vader ligt nog steeds onder het puin te vechten voor zijn leven. Ik kan het haast niet geloven. Wie kan ons nog helpen, voordat het echt te laat is?”

Toen Céleste, haar broer Nes (22) en haar moeder Sonja (49) maandag hun vader en man in Turkije niet aan de telefoon kregen, wisten ze genoeg: de aardbeving had ook zijn huis getroffen. Even later hoorden ze dat de acht meter hoge flat waarin Sal eerder die nacht lag te slapen, inderdaad was ingestort. Céleste vertrok samen met haar moeder en broer naar Turkije, in de hoop hulptroepen zover te krijgen op zoek te gaan naar haar vader. Hun berichten kwamen immers nog aan op zijn telefoon. Eenmaal in Turkije kreeg het gezin woensdag slecht nieuws: Sals broer Yilmaz (53) en vader Hamis (87) hadden de aardbeving niet overleefd.

Toch bleef Céleste hoop houden dat haar vader nog in leven was. Vooral toen de reddingswerkers donderdag eindelijk bij haar vaders flat aanbelandden. Céleste: “De hulptroepen vertelden me dat ze vandaag twee vrouwenstemmen én een man hoorden onder de brokstukken. ‘Waarschijnlijk je vader’, zeiden ze letterlijk tegen me.”

‘We horen je vader’

De hulptroepen maakten met een graafmachine een tunnel om bij Sals appartement te komen, een van de onderste appartementen van het gebouw. “Maar eenmaal bij mijn vaders appartement troffen de reddingswerkers niets aan”, vertelt Céleste. Heel even hoopte ze nog dat haar vader in de kelder was tijdens de aardbeving. Maar ook daar vonden de hulptroepen vandaag niemand. “En toen? Toen stopten de hulptroepen met zoeken”, zegt Céleste met trillende stem. “Ze trokken zich gewoon terug.”

Toen de reddingswerkers in de tunnel nogmaals om een teken van leven vroegen, bleef geluid uit. Zij namen aan dat ze Céleste, Sonja en Nes niet meer konden helpen om Sal te vinden. “Ik kan het niet bevatten”, zegt Céleste terwijl ze in tranen uitbreekt. “Mijn váder ligt daar onder het puin! We hebben hem vanmorgen om 5 uur nog gehoord en vanmiddag nog een keer. Hij is daar en hij leeft, ik weet het zeker.”

Wie kan ons helpen?

Céleste en haar gezin hadden al hun hoop gevestigd op de reddingswerkers. Nu zij weg zijn, is de wanhoop groot. “Wat als mijn vader gewoon moe of gewond is? Hij ligt al vier dagen onder de brokstukken. Hij kan toch heel goed verzwakt zijn? We moeten hem vinden, voordat het te laat is”, stamelt Céleste.

Donderdagavond vertrekt ze met haar moeder en broer naar het zwaar getroffen gebied Antakya, waar haar vader zich bevindt. Bepakt met powerbanks, dekens, eten en drinken hoopt Céleste dat ze mensen in nood kan helpen. Maar de kans dat ze zelf haar vader kan redden, is klein. Céleste: “We krijgen de enorme brokstukken waar hij onder ligt nooit met de hand weg, hoe veel vrienden en familieleden ons ook willen helpen.” Om mensen onder het puin te vinden, zijn professionals en machines nodig. “We hopen dat iedereen onze noodoproep deelt en we de juiste mensen zo snel mogelijk bereiken”, snikt Céleste. “We hebben simpelweg geen tijd meer.”