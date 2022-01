Charlotte (34): “Tijdens de lockdown kwam er een nieuwe man naast mij wonen. We waren allebei net gescheiden en tijdens onze eerste ontmoeting stonden we buiten ruim een uur te praten. Gerard was zeventien jaar ouder dan ik. Het begon als een gezellig kletspraatje, maar al gauw kreeg ik zijn nummer ‘want dat was handig als hij de kliko’s voor me buiten moest zetten’.”

Geen monogamie

“Het contact was gelijk heel gemakkelijk en open. Maar ik kreeg niet zo veel hoogte van wat hij precies van me wilde. Ik was niet toe aan een relatie, en hij ook niet. Het was zelfs de vraag of we ooit nog monogamie zouden willen. Grappig dat hij daar na twee huwelijken ook zo over dacht.

Steeds vaker troffen we elkaar buiten, op mijn goede momenten, maar ook op mijn slechte momenten; ik zat op het randje van een burn-out. Na veel goede gesprekken bij de kliko’s en berichtjes over en weer besloten we toch een keertje af te spreken. Al nam ik me wel voor het casual te houden. Sex met de buurman leek me niet handig.”

Eerste date

“Alles wat ik deed, vond hij interessant – ik kon volledig mezelf zijn. Het was alsof we allebei de missende schakel hadden gevonden. Tijdens onze eerste date belandden we pratend op de bank en hield hij afstand. Hij wilde niets forceren, maar we waren allebei heel nieuwsgierig hoe het zou zijn. In de lockdown hadden we een soort van huidhonger ontwikkeld.

Toch kwam hij er, die eerste aanraking. Het was alsof ik ontplofte van binnen! Er was geen houden meer aan en de sex die daarop volgde was zo intens, ik had nog nooit zoiets meegemaakt. Alsof onze lijven voor elkaar gemaakt waren en we helemaal versmolten. De tranen stroomden over mijn wangen en hij kuste ze lief weg.”

Zwanger

“Alles was intens en dat bleef ook zo. Onze voornemens om niets met elkaar te beginnen gingen direct de deur uit. Na zes weken bleek ik zwanger te zijn. Blijdschap en paniek volgden, we wilden allebei nog een kindje, maar ik ben co-ouder van twee kinderen, wat ik als alleenstaande mama heel pittig vind. En ik had ook een bedrijf dat in een groeispurt was beland. Burn-outklachten én een zwangerschap bleken zwaar voor mijn lichaam en mijn hoofd. Ik zakte steeds meer weg en zoals Gerard zei gingen ‘de lichtjes uit in mijn ogen’. Daarop besloten we dat dit niet het goede moment was voor een kindje en mijn gezondheid voorop moest staan. We besloten de zwangerschap af te breken.”

Samen in één huis

“Het waren intense eerste maanden samen, maar hoe gek het ook klinkt het hele proces heeft ons nog dichter bij elkaar gebracht. We zijn nu zijn huis aan het verbouwen, de schutting is er al half uit. Het is een kwestie van tijd of we de muren tussen onze huizen weghalen of samen een nieuw huis gaan zoeken waar al onze kinderen een plek hebben. De basis is gelegd om nog meer te herstellen, want we willen dit nieuwe jaar alsnog voor dat kindje gaan samen. En als er één ding is dat ik heb geleerd de afgelopen maanden, is het dat sex met de buurman soms wél een goed idee is.”