Claudia: “Mijn zwager is een bijschenker. Ik heb nooit geweten dat zulke mensen bestaan, totdat hij in de familie kwam. Hij lust wel een slokje, zegt hij over zichzelf. Mijn man noemt hem ‘een stevige drinker’ en ik denk dat hij een alcoholverslaving heeft. Mijn zus zegt er niets over, het is voor haar een onderwerp waarover ze het niet wil hebben, maar ik ken haar goed genoeg om te weten dat ze zich zorgen maakt. Hij is een aardige man, maar hij heeft de vervelende gewoonte dat hij er niet tegen kan als iemands glas niet meer vol is. Zodra je een paar slokjes hebt genomen, staat hij alweer naast je om je glas bij te vullen.

In het begin durfde ik daar niets over te zeggen. Het gevolg was dat we altijd meer dronken dan we wilden als we bij hen op bezoek waren. Met een bijschenker als gastheer kun je niet bijhouden hoeveel glazen je op hebt. En omdat hij nooit vraagt of je eigenlijk wel bijgeschonken wílt worden, moet je behoorlijk grof uit de hoek komen om hem tegen te houden. Dat zijn we na een tijdje ook gaan doen. Ik houd gewoon mijn hand op mijn glas en mijn man zegt: ‘Rolf, ik geef je wel een seintje als ik droog sta’. Dan merk je aan hem dat hij dat maar niets vindt, want alleen zichzelf bijschenken, vindt hij niet prettig.

Bij ons thuis komt hij weinig. Ze wonen drie kwartier rijden van ons vandaan en wij weten dat hij gewoon in de auto stapt als hij heeft gedronken, dus krijgt hij bij ons nooit meer dan hooguit twee glazen op een avond. Voor mijn man en mij is dat geen punt, er gaan ook avonden voorbij dat we alleen koffie en daarna een frisje drinken, maar hij heeft er wel een probleem mee. We zien hem onrustig op z’n horloge kijken, zuchten. Komt er nog geen drank? We zien het hem denken. Maar we willen het niet op ons geweten hebben dat hij op weg naar huis iemand aanrijdt. Ik heb nooit eerder iemand van dichtbij meegemaakt met een drankprobleem. Het is onprettig om te zien en ook niet goed te begrijpen dat hij het alleen maar leuk kan hebben met een vol glas in z’n hand.”