Collega en hartsvriendin Marit (62): “Ik wist dat hij haar stalkte, maar dit zag ik niet aankomen”

Op 14 december 2018 werd Wilma de Jager (50) op klaarlichte dag vermoord door haar ex-vriend Ron. Wilma’s beste vriendin Marit, haar zus Rikje en haar dochter Julia kijken terug op die verschrikkelijke gebeurtenis.

Marit: “Soms zie ik op straat iemand lopen die op Wilma lijkt. Dan moet ik mezelf echt even hardop tot de orde roepen, want ergens voelt het nog steeds alsof dit allemaal een smakeloze grap is. Ik leerde Wilma kennen in het ziekenhuis waar we allebei werkten. Zij was secretaresse op de facilitaire afdeling. Het klikte meteen en we konden enorm met elkaar lachen, maar ook goede gesprekken voeren. Ze was een lieve, warme persoonlijkheid, die altijd voor iedereen klaarstond. Elk jaar regelde ze de kerstpakketten voor alle drieduizend medewerkers. Ik zie ons nog staan in de kelder van het ziekenhuis, met kerstmutsen op. Een sneue achterafplek, maar Wilma maakte het gezellig met kerstlampjes en met haar vrolijke manier van doen kreeg ze steeds iedereen mee.”

Vraagtekens

“Ron was radiologisch laborant in hetzelfde ziekenhuis. Ik kende hem dus ook: een grote, kale man. Hij leek een man van de wereld die over veel onderwerpen kon meepraten. Hij legde haar in de watten en Wilma vond hem interessant, denk ik. Ze hadden zeven jaar een relatie, in die tijd zijn we weleens met mijn man erbij een weekendje weggeweest. Of ze echt verliefd was weet ik niet, maar samenwonen hield ze af. Wilma kreeg steeds meer vraagtekens. Hij verkocht bijvoorbeeld illegaal kaartjes voor Ajax en meldde zich ‘ziek’ na een werkconflict, wat Wilma vreselijk vond. In juni 2018 werd ze vijftig en ging het niet zo goed met haar: ze was verdrietig omdat haar vader net was overleden en haar relatie niet lekker liep. Daar hadden we het weleens over, maar uiteindelijk moest Wilma zelf een besluit nemen. In november hakte ze de knoop door en zette er een punt achter.”

Stalken

“Ze was zó opgelucht en bloeide helemaal op, maar hij begon haar te stalken. Dat wist ik, maar ik had nooit gedacht dat het die dag in december zo vreselijk mis zou gaan. Die avond was ik uit eten geweest met collega’s. Op weg naar huis appte een wederzijdse vriendin dat ik haar meteen moest bellen. Toen ik dat deed, zei ze meteen: ‘Wilma is omgebracht en Ron heeft het gedaan.’ Ik geloofde haar niet, maar daarna belde mijn manager en drong het pas goed tot me door. Die nacht heb ik alleen maar gehuild. Wilma’s dood was zo nutteloos en zo vol machtsmisbruik, dat maakt het dubbel erg. Rikje, Julia en ik hebben haar met z’n drieën verzorgd, aangekleed en in de kist gelegd. Dat was het laatste wat we voor haar konden doen en het was erg verdrietig, maar mooi. Na haar uitvaart vond ik het moeilijk om op het werk te zijn. Nog steeds mis ik Wilma om de bijzondere vriendin die ze was, maar de liefdevolle herinneringen overheersen. Al had dit natuurlijk nooit mogen gebeuren. Ik weet hierdoor nu dat wat Wilma overkwam, iedereen kan overkomen. Dit soort moorden gebeurt nog steeds, bijna elke week. Dat ligt niet aan wat de vrouwelijke slachtoffers mogelijk hadden moeten doen of laten, dat ligt alleen maar aan de daders. Die gedachte vind ik moeilijk te verteren.”

Vermoord

Op 14 december 2018 werd Wilma de Jager vermoord door Ron K., in zijn huis in Hoogland. Hij wurgde haar en stak haar terwijl ze nog leefde meerdere malen met een keukenmes in haar hals en nek. Nog dezelfde dag werd hij gearresteerd. Ron K. kon zich niet beroepen op ontoerekeningsvatbaarheid. In juli 2019 bepaalde de rechter ‘opzettelijke doodslag’ en kreeg hij een gevangenisstraf van elf jaar.

