Cor-Jan (66) zorgde jarenlang voor zijn moeder, nu zij dood is moet hij uit de huurwoning: “Straks is hij dakloos”

Ooit was haar 66-jarige vader volgens Evelien de sterkste man van Schoonhoven. “Maar van zijn kracht is geestelijk en lichamelijk niet veel meer over. Dat is mede het gevolg van de dreigende uitzetting uit zijn woning. Dat knaagt aan hem en hij lijdt er erg onder.”

Ze voert daarom het woord namens haar vader, die aan het Olivier van Noortplein woont. Op het adres waar ook zijn moeder vele jaren heeft gewoond. Zij overleed in mei op 98-jarige leeftijd.

Broos

De laatste jaren van haar leven was de gezondheid van Cor-Jans moeder broos, waardoor ze veel zorg nodig had. “Dat was de reden dat mijn vader in 2018 bij haar ging wonen om haar 24 uur per dag te kunnen verzorgen. Daardoor kon zijn moeder al die tijd thuis blijven wonen en waren er geen hoge zorgkosten.”

Kort na het overlijden van de hoogbejaarde vrouw nam Evelien contact op met woningcorporatie QuaWonen, de verhuurder van de woning. “Ik wilde de woonsituatie van mijn vader bespreken. En uitzoeken op welke manier hij stond ingeschreven. Hij kon mij dit namelijk niet helder uiteenzetten.”

Toen bleek volgens haar dat haar vader weliswaar op dit adres stond ingeschreven als medebewoner, maar niet als medehuurder. “En daar werd een groot probleem van gemaakt. Mijn vader zou geen recht hebben om hier te wonen en kreeg daarom niet een huurovereenkomst voor het huis, maar een huuropzegging.”

Daklozenopvang

Volgens Evelien, die zelf niet in de Krimpenerwaard woont, hangt hem nu huisuitzetting boven het hoofd. “Mijn vader heeft te horen gekregen dat hij het huis moet verlaten, maar hij heeft geen alternatief. Dat betekent dat mijn vader op straat komt te staan en naar het Leger des Heils in Gouda moet voor een plekje bij de daklozenopvang. Dat kan toch niet!”

Ze vindt het kwalijk dat QuaWonen in haar ogen alleen naar de regels kijkt en geen rekening houdt met de omstandigheden. “Mijn vader is geboren en getogen in Schoonhoven en heeft jaren van zijn leven gegeven om zijn moeder te verzorgen. Hij is een kwetsbaar iemand geworden, die je niet zomaar op straat kunt zetten. En hij is echt niet veeleisend. Het liefst wil hij aan het Olivier van Noortplein blijven wonen, maar een ander huurhuis in Schoonhoven is ook goed.”

Van Holten is afhankelijk van een uitkering en geld om bijvoorbeeld via de particuliere markt een woning te huren of een huis te kopen heeft hij volgens zijn dochter niet. “Ik heb QuaWonen gevraagd of mijn vader een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning kan krijgen, maar daar heb ik niets op gehoord. We zijn nu echt ten einde raad.”

Schaars

QuaWonen stelt in een reactie: “Wij begrijpen dat de familie zorgen heeft, maar wij hebben geen mogelijkheden om deze zorgen weg te nemen. Als woningcorporatie hebben we de plicht om ons aan de huisvestingsverordening te houden en we worden hier ook streng op gecontroleerd. Ook zijn wij verplicht om zorg te dragen voor een eerlijke verdeling van onze schaarse sociale huurwoningen onder woningzoekenden.”

De woningcorporatie wil verder niet inhoudelijk op deze zaak reageren. “Wij bespreken dit met de familie zelf en het doet geen recht aan deze zaak om standpunten via het publieke debat te delen. Daarnaast zijn wij ook gehouden aan de privacywetgeving.”

