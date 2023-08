Corinne (61) werkt als vakantievriendin: “Als je overnacht in mijn B&B, krijg je mij als maatje erbij”

Chic dineren op Ibiza in een hippe strandtent en dansen bij de zonsondergang: sinds Corinne (61) werkt als vakantievriendin zijn haar dagen gevuld met zon, zee en zéér veel onbekende vrouwen, die zij in haar hart sluit als vriendinnen als ze een vakantie bij haar boeken.

Eva Breda Privébeeld Corinne

“Alsof we elkaar al jaren kennen: zo voelt het écht als ik van het vliegveld wegrijd met naast me in de auto een onbekende vrouw die vakantie bij mij komt vieren. Als ‘vakantievriendin’ is het mijn werk om vrouwen een onvergetelijke tijd op Ibiza te geven en ze te laten loskomen van het leven van alledag. Ik ontvang vrouwen die iets heftigs hebben meegemaakt, zoals een scheiding of een ziekte, maar ook vrouwen die zichzelf gewoon willen trakteren op een heerlijk weekje weg.

Het leven als vakantievriendin

Eigenlijk run ik een Bed & Breakfast 2.0: de vrouwen die een verblijf bij mij boeken, slapen en ontbijten niet alleen in mijn huis, maar krijgen mij als maatje erbij. We eten met z’n tweeën aan het kabbelende water, dansen samen onder de sterren en bespreken het soms lastige leven. Alsof het nooit anders is geweest.

Ik weet niets van de vrouwen die bij mij een vakantie boeken, maar na een paar minuten belanden we vaak al in een diep gesprek of zingen we luidkeels mee met de radio, terwijl we naar mijn huis rijden dat verscholen ligt tussen het Spaanse groen. Daar hebben mijn gasten een eigen slaapkamer en badkamer en kunnen ze doen wat ze willen. Ze mogen nog geen kopje afwassen. Ze mogen lezen of luieren, slapen of stappen. Met of zonder mij. We kunnen praten, of niet. We pakken uit, of niet. Als mijn gasten maar genieten.

Vrouwen die een arm om hun schouder zoeken

Een aantal jaar geleden was ik zelf een vrouw die wilde loskomen van het leven in Nederland. Ik kreeg voor de derde keer in mijn leven kanker, had volgens de artsen niet lang meer te leven en toen mijn partner enkele dagen na de diagnose zei dat hij wilde scheiden, had ik plotseling ook geen huis meer. Als nuchtere Rotterdamse weigerde ik een slachtofferrol aan te nemen en wonder boven wonder kwam ik de kanker te boven.

Ik was op. Ik moest er tussenuit. Ik moest aansterken. Ik moest de zon op mijn huid voelen en het water horen ruisen. Mijn levenslange droom om naar Spanje te verhuizen, borrelde op en een paar weken later betrok ik een klein studiootje op Ibiza. Ik genoot van het weer en de natuur, maar was ook zoekende en alleen.

Op die lange avonden in mijn eentje kwam het tot me: er moesten toch meer vrouwen zijn als ik? Vrouwen die weg wilden van hun leven in Nederland en behoefte hadden aan een arm om hun schouder? Konden we elkaar geen gezelschap houden? Ik huurde een huis met twee slaapkamers en twee badkamers en nog geen jaar later stond ik op het vliegveld van Ibiza te wachten op mijn eerste gast. Sindsdien ben ik altijd volgeboekt. Ook in de winters, want het eiland is altijd even prachtig.

Paardrijden over het strand en zeilen langs het eiland

‘Wat als je geen klik met een gast hebt?’, vragen mensen me vaak. In de twee jaar dat ik dit werk nu doe, is dat nooit voorgekomen. De vrouwen die hier logeren zijn tussen de achttien en zeventig jaar oud en ik weet niets van ze als ze hier aankomen. Toch is er altijd wel iets waarin we elkaar vinden. Dat komt ook omdat ik heel makkelijk ben. Wil je het simpel en goedkoop houden? Dan picknicken we heerlijk bovenop een berg met uitzicht op de koraalroze zonsondergang. Sommige vakantievriendinnen pakken liever uit en willen honderden euro’s stukslaan bij de mooiste beachclubs. Dat vind ik prima: ze weten dat mijn dagbudget 50 euro is en dat uitgaven daarboven voor eigen rekening zijn. Daarnaast betalen mijn gasten een dagprijs voor hun verblijf. Je kunt de vakantie dus zo duur of goedkoop maken als je zelf wil. We kunnen paardrijden over het strand, met een zeilboot rond het eiland varen en iedere avond uit eten, maar ook hiken, zwemmen en huisgemaakte salade eten in mijn tuin terwijl de hond om ons heen dartelt. Alles is goed, zolang mijn vriendinnen maar opgeladen bij mij weggaan, met spierpijn in hun buik van de slappe lach en met piekervrije hoofden nadat al hun zorgen zijn weg gedanst en hun onzekerheden zijn achtergebleven ergens diep in het mediterrane water.

Koningin van de peptalks

De ‘koningin van de peptalks’, zo noemden mijn vriendinnen me vroeger graag. Dat komt goed van pas sinds ik werk als vakantievriendin. De vrouwen die op mijn pad komen, hebben namelijk vaak veel meegemaakt en soms praten we daarover. Ik vind het keer op keer bijzonder als iemand me zomaar in vertrouwen durft te nemen over een nare ex, een turbulente jeugd of een ziekte. Ik ben geen coach of psycholoog, maar wel een nuchtere vrouw die ook haar portie tegenslag heeft meegemaakt en verwerkt. Natuurlijk vind ik het soms heftig om te horen wat vrouwen allemaal moeten meemaken, maar in plaats van enkel medeleven te tonen, stel ik soms ook rake vragen: ‘Hoe vaak heb je dit verhaal al verteld? Wordt het niet eens tijd dit achter je te laten?’

Mijn vakantievriendinnen kunnen mijn kritische vragen wel aan. Het is alsof ze openstaan voor verandering als ze een verblijf bij me boeken, waardoor sommigen mooie transformaties doormaken. Laatst ontving ik een vakantievriendin die zo werd gemanipuleerd door haar familieleden, dat ze twijfelde aan alles waar ze voor stond. Ze sliep amper nog. Door eigen ervaringen en tips met haar te delen, lukte het haar de stemmetjes uit te zetten van haar familieleden die door haar hoofd galmden. Aan het einde van de week sliep ze weer als een roos!

Dag 9 tot 5!

Mijn leven voelt nu altijd een beetje als vakantie. Een paar jaar geleden had ik nog een 9 tot 5-baan in Nederland. Dat ik op mijn zestigste nog zo’n fantastische carrièreswitch heb gemaakt die mij én andere vrouwen laat lachen, leren en inspireren, voelt als een cadeau. Ik ben de arm die zij om hun schouder nodig hebben en door alle liefde die ik daarvoor terug krijg, zijn zij dat voor mij.”