Corita’s dochter (14) beëindigde haar leven: “Ik zag haar liggen en zei: ‘Schat, wat heb je nou gedaan?’”

Jarenlang werd Corita’s dochter gepest. Net als het goed lijkt te gaan met Maryana, pleegt ze suïcide, ze is dan 14 jaar. Ruim twee jaar later is de ontreddering nog altijd groot. “Zonder die pesters had mijn kind nog geleefd.”

“Maryana is nooit een meisje geweest dat binnen de lijntjes kleurde. Als ik haar kwijt was, zocht ik haar niet bij de meiden maar bij de jongens. Als er ergens een sloot was, sprong zij erin. Maryana was een meisje van lange jurken op modderschoenen en altijd met dieren in de weer, maar ze was ook ­gevoelig en sociaal. Als iemand het moeilijk had, was mijn dochter de eerste om te luisteren en ze was een lieve zus voor haar oudere broer. Vanaf haar tiende ontwikkelde ze een eigen kledingstijl. Soms verfde ze haar haren blauw of ging ze met regenboog-oogschaduw op naar school. Van mij mocht ze, al keek ik er ook van op hoe koppig ze daarin was. Vooral omdat ze in die tijd al erg werd uitgesloten op school. Dat gebeurde onder leiding van één dominant meisje dat een paar jaar eerder het ‘Maryanavirus’ had bedacht. Daardoor wilden klasgenootjes niet met haar spelen. Van Maryana hoorde ik dat ze daarnaast geregeld door een klein groepje werd geschopt en geslagen. Natuurlijk vroeg ik daar gesprekken over aan op school, maar eigenlijk stond ik vanaf het begin machteloos. Het zou ‘maar een beetje plagen zijn’, volgens de betrokken ouders was het niet hun kind dat pestte en de leerkrachten dachten dat het met een kringgesprek wel werd opgelost. Het pesten bleef intussen heel geniepig aanhouden. Pas in groep acht kreeg Maryana wat lucht dankzij een oplettende docent die het de kop indrukte in de klas. Achteraf is dat haar beste jaar geweest, denk ik. Maryana stippelde haar plan uit om fotograaf te worden. Daarvoor wilde ze stage lopen bij Humberto Tan omdat ze zijn foto’s zo mooi vond. Ik vond het veelzeggend dat ze die plannen maakte, en kon ­merken dat ze zin had om naar de middelbare school te gaan. Misschien kwam dat ook omdat ze hoopte dat alle ellende dan achter haar zou komen te liggen. Ik hoopte dat in ieder geval wel.

Maryana had twee gezichten

Eenmaal op de mavo leek het inderdaad beter te gaan met Maryana. Haar oude pesters ontdekten echter al snel wat haar rooster was en wachtten haar na school op. Als ze langsfietste, trokken ze aan haar staart of bedreigden haar tot in onze straat. Dat ging er hard aan toe, dus heb ik de politie weleens gebeld.

Die deden niets, daar ben ik best cynisch van geworden. Waarom beschermden ze mijn kind niet tegen iets wat zo overduidelijk fout was? En Maryana had twee gezichten; ze kon huilend thuiskomen als ze was gepest en even later fluitend naar vrienden vertrekken. Als ik bij haar doorvroeg over hoe het met haar ging stelde ze me vaak gerust, ook als er net iets naars was gebeurd. Halverwege de brugklas begon ze zichzelf in haar armen te snijden. Ze heeft zelf een verwijsbrief gevraagd bij de huisarts, daarna werd een behandelaar gezocht. Maryana was heel openhartig over dat snijden. Ze praatte er met mij en haar therapeut over, maar als een leraar of een klasgenoot ernaar vroeg, vertelde ze ook eerlijk waarom ze dat deed. Ik maakte me dus wel zorgen, maar haar problemen speelden niet elke dag en er gebeurden ook mooie dingen. Zo maakte Maryana nieuwe vriendinnen en kreeg ze een vriendje. Met Halloween gingen we samen naar Rotterdam om te winkelen. Maryana had met oogpotlood sterretjes op haar gezicht gemaakt en ze droeg laarzen met hoge hakken. Ik weet nog hoe trots ik was dat ik met zo’n prachtige dochter op stap mocht. Toch is die herinnering ook bitterzoet. Want een paar weken later was ze er niet meer. Dat had ik niet zien aankomen, volgens mij ging het juist beter met haar. Nu denk ik weleens: hád je maar depressief op bed gelegen in die tijd, dan had ik je misschien kunnen tegenhouden. Dat zijn ­gedachten voor achteraf.

Ik vond haar op bed

Maryana’s laatste dag was een normale en gezellige zaterdag in november. Overdag had ze wat vrienden opgetrommeld om haar oma te helpen met het bouwen van een groot kerstdorp in haar tuin. We hebben samen gegeten en ze heeft nog online kerstcadeautjes voor haar vrienden gekocht. Waarschijnlijk heeft ze daarna zitten chatten op haar mobiel, wat ze heel vaak deed. Misschien is er in een van die chats iets gezegd wat haar heeft getriggerd, maar dat zal ik nooit weten. Wat ik wel weet is dat ik maar een uurtje weg was om de hond uit te laten. Toen ik thuiskwam liep ik haar kamer in om te zeggen dat het bedtijd was. Daar vond ik haar, op haar bed. En ik zag direct dat het helemaal mis was. Ik weet nog dat ik hardop riep: ‘Schat, wat heb je nou gedaan?’ Daarna ging ik meteen op de automatische piloot. Ik heb 112 gebeld terwijl ik intussen met de buurman Maryana beademde. Binnen de kortste keren hoorde ik het ­geluid van sirenes en de traumahelikopter, zij ­hebben nog geprobeerd om Maryana te reanimeren. Eigenlijk wist ik toen al dat het te laat was. Toen de dokter mij vertelde dat ze inderdaad was overleden heb ik een paar minuten heel hard gehuild en geschreeuwd. Daarna voelde ik niets meer. Ik was in een klap zó ijskoud vanbinnen. En dat ben ik nog maanden gebleven.

Ze was een vrolijke vlinder

De dagen rond Maryana’s condoleance en uitvaart ervaarde ik als een vreemde mix van verdriet en ­irritatie. Iedereen was er kapot van, maar het was net alsof ik naar een slechte film keek. Tijdens de uitvaart draaiden we onder andere You are so beautiful van Bruno Mars, die stond in de meest geluisterde nummers op haar telefoon. En mijn dochter wás ook mooi; ze was een vrolijke vlinder die dansend door het leven ging en tegelijkertijd grote problemen had.

Ik voelde ook veel woede, en dat is nog steeds wel zo. Want als die pesters er niet waren geweest had ze nog geleefd, dat weet ik zeker. Twee weken na haar dood werd er een stille tocht voor Maryana georganiseerd in ons dorp. Mooi, vond ik, maar het gaf ook een dubbel gevoel. Want ik woon dan wel in de Biblebelt, zo heilig is het hier niet. Een van haar pesters woont vijf huizen verderop en ook Maryana’s hoofdpester kom ik nog geregeld tegen. Woede helpt niets en op excuses zit ik ook niet te wachten, daar krijg ik Maryana niet mee terug. Daarom probeer ik me haar zoveel mogelijk levend te herinneren, ze was tenslotte veertien jaar hier op aarde. In mijn huis hangen veel foto’s van haar en in de woonkamer staat een altaar met haar urn, die ik met vlinders heb versierd. Haar slaapkamer heb ik onveranderd gelaten, haar knutselwerkjes liggen er nog alsof ze er ieder moment mee verder kan gaan. Ik zit weleens in die kamer, dan is het net alsof ze toch nog even bij me is.

Mijn leven is gestopt

Ik vraag me nog steeds af wat er nou precies is ­gebeurd met mijn dochter. En ik vraag me ook weleens af of ik iets belangrijks over haar heb gemist. Hoe vaak ik alles ook opnieuw afga in mijn hoofd: dat pesten was het enige dat consequent was in haar leven. Daar had ze ontzettend veel last van. Wat mij betreft moet pesten strafbaar worden, maar het is ook belangrijk om er meer over te praten. Ik kan Maryana’s pesters niet vergeven, maar ik vraag me wel af waarom ze de behoefte voelden om het te doen. Wisten ze wel wat ze aanrichtten bij haar? En als dat al zo was: waarom bleven ze het in vredesnaam doen? Het moeilijkste vind ik dat Maryana zo veel dingen nooit zal meemaken. Haar rijbewijs, ze wilde mijn bruidsjurk dragen als ze zelf zou trouwen. Afgelopen zomer zou ze haar diploma hebben gehaald. Toen ik buiten al die examenvlaggen zag, had ik het wel moeilijk hoor. Op dit moment gaat het wel met mij. Ik heb geleerd om de lamellen in mijn leven zo open te zetten dat het licht wel binnenkomt, maar de hitte niet. Op die manier kan ik publiekelijk over Maryana praten zonder dat ik te veel last krijg van mijn gevoelens. Al weet ik ook: dit komt nooit meer goed. En mij troosten kan ook niet. Mensen zeggen: het leven gaat verder. Zo is het helemaal niet, heb ik gemerkt. Want sinds Maryana’s dood is mijn leven gestopt. In het leven dat daarna kwam, heb ik een dochter die voor altijd veertien blijft.”



De documentaire Eindeloos Gepest - het verhaal van ­Maryana is te zien op 2doc.nl.

Pesten In Nederland wordt 1 op de 10 leerlingen in het basisonderwijs vaak tot zeer vaak gepest, in het voortgezet onderwijs zijn dat 1 op de 20 kinderen. Het gaat daarbij om stelselmatige agressie zoals uitgescholden worden, roddelen, genegeerd of uitgelachen worden en/of fysiek geweld. Tien procent van de slachtoffers wordt online gepest via bijvoorbeeld intimiderende berichten op social media. Een kwart van de ­volwassen Nederlanders zegt last te hebben van ­pestgedrag. Bijvoorbeeld op het werk, maar ook in woonzorgcentra voor ouderen komt het voor. Meer informatie: stoppestennu.nl. (Bron: Veiligheidsmonitor 2022, TNO) Hulp Praten over suïcide of hulp nodig? Bel 0800-0113 of kijk op 113.nl en 113.nl/ikzieje (24 uur per dag beschikbaar).

Haar & make-up: Astrid Timmer | Styling: Ronald Huisinga | M.m.v.: Groots (bloes), C&A (broek, blazer), Nolten (schoenen)