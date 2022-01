Corona (47): “Ik word de hele tijd geassocieerd met een dodelijk virus”

Corona (47) was altijd trots op haar bijzondere naam, totdat het gelijknamige virus opdook dat de wereld teistert. “Ineens hoorde ik Poetin tijdens het nieuws tussen totaal onbegrijpelijke Russische woorden mijn naam zeggen. Net als Trump. Net als iedereen...”

“Carina? Carola? Corina? Mijn naam heeft altijd problemen opgeleverd. Corona, niemand had er ooit van gehoord. In Nederland zijn maar 44 mensen die zo heten. Ik moest het altijd spellen; C-o-r-o-n-a, met een c. En dan hoor je Poetin tijdens het nieuws tussen totaal onbegrijpelijke Russische woorden ineens je naam zeggen. Net als Trump. Net als iedereen.

Slogans

Corona was overal. Als ik naar de stad ging, hoorde ik mijn naam steeds vallen: ‘Ben jij corona ook zo zat?’ Corona, corona, mijn hoofd zat er vol mee. En als ik mijn naam niet hoorde, dan las ik ’m wel ergens. De slogans ‘We zijn nog lang niet van corona af’ of ‘Samen tegen corona’ kwam ik overal tegen. Op deuren, borden, langs de snelweg, op de stoep, óveral.

Op het scherm achter Rutte tijdens de persconferentie stond het ook: ‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’. Heel negatief allemaal. Het ging niet over mij, maar de hele tijd worden geassocieerd met een dodelijk virus dat zoveel schade aanricht en mensen kapot maakt, viel me heel zwaar.”

Zo’n liefdevolle naam

“Mijn zussen en broers heten Ellen, Henk, Pieter, Chris en Marion. Voor mij bedachten mijn ouders een heel ander soort naam: Corona, wat ‘kroon’ betekent. Ik ben de jongste, een heel gewenste nakomer. De kroon op hun huwelijk. Ik heb het altijd een prachtige naam gevonden. Zo mooi gevonden, heel liefdevol. Totdat een wetenschapper bedacht om een virus dat met al z’n uitsteeksels op een kroon lijkt, corona te noemen.

Ah nee, dacht ik meteen toen ik de eerste nieuwsberichten hoorde over corona in China. Waarom nou corona? Waarom niet gewoon COVID- 19? Opeens kreeg de naam waar ik zo trots op was een heel andere lading. Die van een virus dat de hele wereld teistert. Ik vond het afschuwelijk. Ik werk in de zorg en kreeg er dagelijks mee te maken dat mensen naar mij werden doorgestuurd, zeiden: ‘Néé, ik kom hier niet voor corona. Ik wil niets met corona te maken hebben’..Ze dachten dat er iets mis ging. Dat ze naar de coronapoli moesten.

Zij konden daar natuurlijk helemaal niets aan doen, maar ik heb me verbaasd over wat sommige mensen doodleuk tegen me zeiden: ‘Wat een rotnaam heb jij!’, of ‘Je gaat je naam nu zeker wel veranderen?’ Ik vond dat heel kwetsend. Wat fijn dat mijn ouders dit niet meer hoeven mee te maken, dacht ik vaak. Zij hadden een speciale bedoeling met mijn naam en nu kreeg het zo’n rotlading.

Winkelafspraak

In september werd het me eerlijk gezegd allemaal teveel. Net als iedereen had ik veel last van de negatieve gevolgen van corona. In het ziekenhuis waar ik werk, ging alleen de zorg voor kankerpatiënten door en daar werd ik veel op ingezet. Ik voerde veel slechtnieuwsgesprekken en vond dat zwaar. In combinatie met een pittige studie en het feit dat ik elke dag met negativiteit over mijn naam te maken had, zorgde ervoor dat ik een tijdje thuis zat. Niet echt een burn-out, maar er wel tegenaan.

Die periode van rust hielp me om op te laden. Inmiddels sta ik er een stuk nuchterder in. Laatst was ik in de supermarkt en hoorde ik twee vrouwen praten over ‘die stomme corona, die maar niet weg wil’. U moest eens weten, dacht ik, Corona staat vlak naast u! Of toen je weer mocht winkelen op afspraak en ik me met mijn voornaam had ingeschreven. Er stonden drie verkoopsters op me te wachten die gewoon niet konden geloven dat ik echt zo heet. Ze dachten dat het een grap was.

Inmiddels lach ik mee. Om mijn man bijvoorbeeld die zegt dat hij inmiddels immuun is voor Corona, omdat hij er al dertig jaar naast slaapt. Nee, inmiddels ben ook ik zover dat ik hardop zeg dat ik oprecht hoop dat we corona er heel snel onder hebben.”