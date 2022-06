Corrie (57): “Op mijn dochters bruiloft wil ik er jeugdig en vlot uitzien”

Liselotte Admiraal (37) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie.

Liselotte over Corrie

“Doordat Corrie flink is afgevallen, weet ze niet meer zo goed wat haar stijl is. Ze wil zich graag ­vrouwelijker kleden. Corrie is het meest trots op haar taille en ­benen, dus daar leggen we het accent op. De getailleerde jurk is extra vrouwelijk door de ruches aan de voorkant. We snoeren ’m extra in met een ceintuur. Super mooi voor een bruiloft! Maar een linnen zomers pak is ook stijlvol bij zo’n gelegenheid.”