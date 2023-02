Dailisha (23) kan al jaren geen werk of stage vinden: “Werkgevers vinden mensen in een rolstoel raar”

Hoeveel sollicitaties Dailisha Persaud in de voorbije jaren heeft verstuurd? Ze is de tel inmiddels kwijtgeraakt. De afgelopen maanden gingen bovendien al meer dan twintig sollicitatiebrieven voor een stageplek de deur uit. Ook dat lukt maar niet. Dailisha denkt dat ze wordt geweigerd door haar rolstoel.

De 23-jarige Dailisha werd geboren met spina bifida, oftewel een open rug. Om die reden zit ze in een rolstoel. Daarnaast werkt haar rechterhand niet meer, de linker werkt niet volledig. Desondanks woont ze op zichzelf, met thuiszorg, in Schiedam. Hiervoor woonde ze in Zoetermeer, maar daar kon ze geen passende woning en dus geen werk vinden.

Vakkenvullen

Na het afronden van de mbo-opleiding medewerker secretariaat & receptie probeerde ze het in eerste instantie als secretaresse. Al snel moest ze haar ambities bijstellen. Zelfs een simpel bijbaantje, zoals vakkenvullen, oppassen of de post bezorgen, zat er niet in. “Er is altijd een oplossing te vinden als je echt voor iemand plek wilt maken.”

Keer op keer werd Dailisha telefonisch of per e-mail afgewezen. Soms kreeg ze niet eens een reactie. Het doet haar pijn om te zien dat mensen om haar heen, die niet in een rolstoel zitten, snel ergens aan de slag kunnen. Ze ontvangt een Wajong-uitkering, maar wil daar zo snel mogelijk vanaf. “Na de zoveelste afwijzing word ik soms boos op mezelf en die rolstoel. Dan blijf ik de hele dag in bed. Ik wil me onderdeel van de maatschappij voelen. Ik wil geen uitkering. Ik wil werken, maakt niet uit waar. Ik kan misschien niet alles, maar er is genoeg wat ik wél kan.”

Krapte op arbeidsmarkt?

Ze gooide het over een andere boeg. Nu volgt ze de mbo-opleiding sociaal werker. Eigenlijk moest Dailisha al aan haar stage zijn begonnen, maar ook in deze branche lukt het niet een stageplek te vinden. “Na één sollicitatie werd ik afgewezen, maar probeerde ik het later, onder een andere naam, nog een keer, zonder de vermelding dat ik in een rolstoel zit. Toen werd ik wel op gesprek gevraagd. Krapte op de arbeidsmarkt? Ja, behalve als je in een rolstoel zit.”

“Mensen met een zichtbare handicap worden helaas minder snel aangenomen”, bevestigt Rob de Werker, voorzitter van SBH Nederland. De vereniging voor mensen met spina bifida en/of hydrocephalus hoopt hen mondiger te maken. “Mensen met een handicap hebben vaak meer doorzettingsvermogen, omdat ze weten dat ze met een ‘achterstand’ geboren zijn en er harder voor moeten werken. Veel werkgevers vinden het moeilijk om met een beperking om te gaan. Ze vinden het raar, terwijl één op de tien Nederlanders gehandicapt is. Meer dan de helft van hen zit in een rolstoel.”

Als een bedrijf toch iemand de kans geeft, kan het op een laagdrempelig wijze kennismaken met een medewerker met een beperking, volgens Veronique Martens van Studeren & werken op maat. “Wij merken in de praktijk dat er veel succesverhalen zijn die leiden tot de mogelijkheid om door te stromen naar een duurzame vaste baan na de studie. Goede begeleiding voor de werkgever en werknemer helpt vaak enorm om vooroordelen weg te nemen, realistisch te kijken naar de mogelijkheden en hulp te krijgen bij het aanvragen van voorzieningen.”

Het AD benaderde enkele bedrijven die Dailisha onlangs afwezen. Ter bescherming blijven zij anoniem. Een buurthuis meldt haar niet de juiste begeleiding bij een stage te kunnen geven. “Kinderen gaan rondrennen, knutselen en naar het toilet. Je moet ze in het gareel houden. Dat kan niet in een rolstoel, zonder goed functionerende handen. Dailisha heeft dus extra begeleiding nodig. Dat kunnen we door de krapte op de arbeidsmarkt en hoge werkdruk niet bieden.” Bij het buurthuis missen ze een stukje zelfreflectie bij Persaud. “Ook al wil je soms iets heel graag... wat kan je wel en wat niet?”

Die mening wordt gedeeld door een supermarkt, waar ze het probeerde als vakkenvuller. “Er is geenszins de intentie geweest om deze dame ongelijk te behandelen in het sollicitatieproces. Wel vroegen wij ons met betrekking tot de vaardigheden oprecht af in hoeverre haar handicap invloed heeft op het uit te voeren werk, waarbij we de kans klein achten dat dit bij de werkzaamheden als vakkenvuller voor beide partijen tot een succes zou leiden.”

Een van de vele afwijzingen die Dailisha ontving. Beeld Privéfoto

Een uitzendbureau laat weten dat Dailisha ‘fysiek niet in staat is om de werkzaamheden uit te voeren’. Daar solliciteerde ze voor de functie van inpakmedewerker. “Als je fysiek beperkt bent is de kans groot dat je afgewezen wordt als je op deze vacature solliciteert.”

Gastspreker

Ondertussen zit Dailisha niet stilletjes in een hoekje te wachten op een baan of stage. Ze heeft een eigen blog en webshop en is te boeken als gastspreker. In die laatste rol strijdt ze voor gelijke kansen voor mensen met een beperking. “Ik wil ervoor zorgen dat Nederland inclusiever wordt en mensen met een beperking, wel of niet in een rolstoel, ook een baan of stage krijgen.”

Aanpassing Grondwet Op 17 februari 2023 ondertekende minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de Grondwetswijziging van artikel 1, die voortvloeide uit een initiatief van de Tweede Kamer. Vanaf nu zijn handicap en seksuele gerichtheid toegevoegd aan de discriminatiegronden. “Dat is een fijne stap, maar dat neemt niet weg dat werkgevers kunnen discrimineren”, meldt Mark van Oosten, woordvoerder van D66-Kamerlid Fonda Sahla. “We steunen de plannen van minister Dijkgraaf om stagediscriminatie op het mbo uit te bannen. Het is fijn dat Dailisha Persaud haar verhaal wil delen, zodat we aan de slag kunnen om dit op te lossen.” “Ik ben bang dat de wetswijziging helaas weinig verschil maakt”, aldus Dailisha. “Iemand zonder rolstoel in dienst nemen is nou eenmaal gemakkelijker.”

Bron: AD