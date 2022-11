Daniella (31): “Eindelijk komt mijn Facebook-liefde naar Nederland”

Daniella (31): “Eind december komt mijn vriend Sergio uit Brazilië naar Nederland, hopelijk voor altijd. Eindelijk kunnen we elkaar iedere dag in het echt zien en hoeft het niet meer via Skype. Eindelijk zit ik niet meer op zondagmiddag alleen op de bank terwijl al mijn vrienden gesetteld zijn en met hun kinderen op stap gaan.

Vriend in buitenland

Ik leerde Sergio kennen via Facebook. Het klikte zo goed dat ik drie weken later al een ticket naar Ierland boekte, waar hij toen voor een jaar woonde. Ik stapte in het vliegtuig en dacht: vanaf nu gaat alles alleen maar moeilijker worden. Een vriend in het buitenland is niet praktisch, natuurlijk. Ik dacht echter ook: denk nu eens niet met je hoofd, maar met je hart. Dat lukte, ik werd verliefd op hem.

16.000 berichten uitgewisseld

We vlogen zo vaak als we het konden betalen naar elkaar toe. En als we niet bij elkaar waren, zaten we te chatten. In de anderhalf jaar dat we nu een relatie hebben, verstuurden we al zestienduizend berichten. Ik miste hem zo. Soms waren het kleine dingen. Dat hij niet in de buurt was of dat ik niet in bed tegen hem aan kon kruipen. En laatst was er iets groots aan de hand, een ingrijpende reorganisatie op mijn werk, toen vond ik het echt moeilijk dat hij aan de andere kant van de wereld zat. Hij mailde wel: ‘Alles komt goed, maak je geen zorgen’, maar ondertussen had hij geen flauw idee.

Verheugen op de sleur

Natuurlijk zal het ook wel eens lastig worden. We zijn helemaal niet gewend om samen te wonen. Ik kon altijd alles op mijn eigen manier doen en zal me moeten aanpassen. Hij houdt bijvoorbeeld van uitslapen, ik weet nu al dat ik me daaraan zal ergeren. En ik ben met schoonmaken en opruimen een pietje precies, terwijl hij het al snel goed vindt. Ik maak me er nu nog geen zorgen over. Ik verheug me op het samen hebben van sleur, juist omdat het nu zo hectisch is. Ik verheug me op de rust, omdat ik voortaan niet meer steeds de deur uit hoef om niet alleen te zijn. En dat we gewoon tijdens het eten de dag doornemen, in plaats van weer te moeten inloggen op Skype. Vanaf nu hebben we een leven samen.”