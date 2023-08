De 13 onbeleefdste dingen die je kunt doen tijdens een bruiloft

Dit zijn de dertien onbeleefdste dingen die je kunt doen tijdens een bruiloft:

1. Je gaat op de eerste rij zitten

Nee, geen gemaar. Je gaat gewoon nóóit op de eerste rij zitten bij een bruiloft, tenzij je hiervoor bent gevraagd. Ook als er geen bordjes met ‘gereserveerd’ op de stoelen liggen: niet doen. De familie en belangrijkste dierbaren zitten op de eerste rij.

2. Je neemt een ongenodigde gast mee

Als je hebt gezegd alleen te komen, moet je niet ineens komen opdagen met een date. Dat zorgt alleen maar voor stress bij het bruidspaar (of de ceremoniemeester). Iedere persoon extra kost geld. Bovendien moet de tafelschikking door jou nu weer op de schop.

3. Je draagt wit

Je mag de bruid nooit ‘overtreffen’. Draag daarom nooit wit, mits je goedkeuring hebt van de bruid zelf. Wit is voor de bruid en voor de bruid alleen. Een regel die iedereen inmiddels toch wel kent, zou je denken.

4. Je vergeet te RSVP’en

De meeste koppels geven de gasten meer dan genoeg tijd om te reageren op de uitnodiging, dus daar kan het niet aan liggen. Maar toch vergeten veel mensen even door te geven of ze wel of niet kunnen komen. Dit is erg vervelend voor het bruidspaar. Aangezien ze veel afspraken pas definitief kunnen maken als ze precies weten hoeveel gasten aanwezig zullen zijn. Het is dus best onbeleefd om ze te laten wachten. En uiteindelijk onaangekondigd komen opdagen is natuurlijk nóg onhandiger.

5. Je brengt een té groot cadeau mee naar de ceremonie

Het is natuurlijk hartstikke leuk om het bruidspaar te feliciteren met een prachtig cadeau. Toch is het niet altijd even handig om een groot cadeau mee te nemen naar de locatie. Het bruidspaar zit er namelijk niet op te wachten om aan het eind van de avond uit te moeten vogelen hoe ze al die cadeaus mee naar huis krijgen. Je kunt het presentje daarom beter naar hun huis sturen. Vergeet dit dan niet uit te leggen bij de receptie. Je wilt niet dat ze denken dat je met lege handen aankomt.

6. Je komt te laat

Het maakt niet uit hoe casual de bruiloft is. Je laat zien dat hun grote dag belangrijk voor je is en je zorgt ervoor dat je nóóit te laat bent. Te laat komen is überhaupt, maar zeker in het geval van een bruiloft, onbeleefd, gezien de moeite die het koppel in hun bruiloft heeft gestoken. Bovendien wil je de binnenkomst van de bruid natuurlijk zelf ook niet missen. Houd dus rekening met files en andere mogelijke vertraging.

7. Je maakt zelf foto's en post die online

Tegenwoordig is het de gewoonte om alle mooie momenten uit je leven op Instagram met de hele wereld te delen. Maar pas bij een bruiloft wel een beetje op. De meeste bruidsparen willen niet dat er allerlei foto's online verschijnen zonder dat zij het weten. Vraag het bruidspaar van tevoren wat hun policy is. Misschien vinden ze het fijn dat je foto's maakt, maar hebben ze liever niet dat je ze direct online zet. Maar sommige koppels willen juist dat er helemaal geen foto's gemaakt worden. Het is hún dag, dus houd je aan hún regels.

8. Je stoort het koppel tijdens het diner

Een bruiloft heeft meestal een druk schema en het diner is het enige moment waarop het bruidspaar even kan bijkomen en kan genieten van de heerlijke maaltijd die ze samen hebben uitgekozen. Stoor ze niet tijdens dit moment voor een selfie of kort praatje. Je hebt de hele avond nog.

9. Je neemt je kinderen mee, terwijl op de uitnodiging ‘adults only’ staat

Volg altijd de wensen van het bruidspaar op. Als zij graag een bruiloft willen zonder kinderen, respecteer je dat.

10. Je geeft een ongepaste speech

Grote kans dat als een van je beste vrienden of vriendinnen trouwt, je in een speech wilt vertellen over alle gekke dingen die jullie samen hebben meegemaakt. Doe dit niet. De speech hoort kort en lief te zijn. Je wilt het bruidspaar geen ongemakkelijk gevoel bezorgen op hun grote dag. Dus bewaar die mooie grappen voor later.

11. Je begint als eerste aan de taart

Het is een traditie dat alle gasten wachten met het eten van de taart, totdat het bruidspaar de taart heeft aangesneden.

12. Je zegt iets onaardigs over de bruiloft

Sommige dingen kun je beter even voor je houden. Helemaal als je de bruid en bruidegom ermee kunt kwetsen. Hou je niet zo van al die bloemen of zou jij een andere locatie hebben uitgekozen? Prima, maar niemand hoeft dat te weten. Het is belangrijk dat iedereen de keuzes van het bruidspaar respecteert. Iedereen trouwt op zijn of haar manier.

13. Je verrast het bruidspaar (en de ceremoniemeesters)

Zoals al eerder genoemd, heeft elke bruiloft een strak schema. De ceremoniemeester weet precies wanneer en hoe laat alles moet gebeuren om ervoor te zorgen dat alles soepeltjes verloopt. Verrassingsspeeches zijn daarom echt een no-go. Superlief dat je het bruidspaar wilt verrassen met een mooi praatje, maar overleg dit in elk geval met de ceremoniemeester.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock