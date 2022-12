Ik las een boek met de intrigerende titel ‘De beste seks heb je na je vijftigste’. Daarmee ben ik het roerend eens, maar ik heb wel een paar kanttekeningen.

Sommige jonge mensen die ik spreek, denken dat ze seks hebben uitgevonden. Dat zij de eersten en enigen zijn die het doen of sekstrends zetten. Helaas, lieverds, ik moet je uit de droom helpen. Niet alleen hebben de 50-plussers in je omgeving álles al eens geprobeerd, ook de generaties daarboven were doin’ the dirty lang voordat jij je eerste natte droom had.

Een van de manieren om mijn ingedutte seksleven - niets menselijks is mij vreemd - weer tot leven te wekken, was het lezen van boeken uit de categorie ‘romantisch, 18+’ in mijn boeken-app. Vorige week gooide ik het over een andere leesboeg met die intrigerende titel van Rob Schipper, uroloog en medisch seksuoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Ik kan beamen dat je de beste seks hebt na je vijftigste. Je weet dan wat je wel en niet lekker vindt, en hebt - hopelijk - inmiddels het zelfvertrouwen om je (reverse) cowgirl te laten rodeoën in plaats van met ingehouden buik in het donker te tasten.

Wat vervelend kan zijn is dat vrouwen soms niet vochtig genoeg worden voor penetratieve seks. Dat kan op elke leeftijd voorkomen, maar gebeurt wat vaker na de overgang. Schipper schrijft daarover: ‘De keus is: neem ik met minder stimulatie en glijmiddel genoegen, of ga ik voor de optimale stimulatie en een voldoende vochtige vagina? De ene keer ben je natuurlijk meer opgewonden dan de andere keer, dus een keertje glijmiddel gebruiken is echt geen schande.’

Een keertje glijmiddel? Joh, daar gaan we toch niet meer moeilijk over doen!? Nog even los van het feit dat seks niet altijd penis-in-vagina hoeft te zijn: doe jezelf en je partner een plezier en zet een fles van het spul op je nachtkastje. Geloof me, veel seks wordt er beter van, ongeacht je leeftijd. (Disclaimer: gebruik in combinatie met condooms geen glijmiddel op olie- of alcoholbasis, maar kies voor water- of siliconenbasis, die het condoom niet aantasten).

Schipper beweert ook dat vrouwen het soms niet merken dat ze lichamelijk opgewonden raken. ‘Bij vrouwen zijn het psychologische, subjectieve gevoel van opwinding en het lichamelijke gevoel dus meer gescheiden’ (dan bij mannen, red.). Klopt dat wel, Rob? Wat ik me kan voorstellen, is dat vrouwen zich nog steeds een beetje schamen voor hun seksuele opwinding. We groeien op met het idee dat we een ‘lief, onschuldig’ meisje moeten zijn, omdat het alternatief meteen ‘slet’ of ‘hoer’ is.

Ik heb zelf op het gebied van seks slechts één stelregel: ik probeer alles twee keer, en als ik het dan nog niet lekker vind, dan is het niet voor mij. Eén keer is niet genoeg, want alles kan een keertje tegenvallen. Al doende leerde ik wat ik wel en niet opwindend vind.

Ik vind het anno 2022 dan ook heel raar om dingen te lezen als: ‘Vrouwen zijn zich vaak niet eens bewust van spontane seksuele gedachten. [...] Waar mannen sneller opgewonden raken van erotische foto’s of films, overkomt dat vrouwen eerder bij romantische teksten en beelden.’ Hállo?! In welke eeuw leven we? Volgens onderzoek van de Britse Marie-Claire uit 2015 blijkt dat 1 op de 10 vrouwen dagelijks porno kijkt, eenderde eens per week en evenzoveel tenminste twee keer per maand. Ik vermoed dat het er inmiddels veel meer zijn, zij hebben het ontdekt tijdens de saaie coronaperiode of lang daarvoor.

Wel leuk om te lezen: seks is bewezen gezond. ‘Zo gezond zelfs dat je minder kans hebt op hart- en vaatziekten en kanker. Je leeft langer, ziet er jonger uit, hebt minder pijn en je immuunsysteem werkt beter als je vaker seks hebt. Seks verhoogt je zelfvertrouwen, vermindert stress, versterkt je relatie, vermindert depressieve gedachten en verbetert je geheugen.’ Geen wonder dat ik er zo stralend uitzie! *knipoog*