De Braziliaanse Fran (52) emigreerde voor de liefde naar Twente: “Mijn vader was er echt kapot van”

Fran: “Onze eerste ontmoeting zal ik nooit vergeten. Hij liep op het vliegveld op me af in een wit shirt en een beige broek en ik dacht: jij weet het misschien nog niet, maar wij gaan trouwen en kinderen krijgen. ‘Wauw, wauw, wauw’, zei ik toen ik hem zag. Henk-Frans was wat verlegener, haha.”

Henk-Frans: “Ik word weer helemaal emotioneel als ik eraan denk. In de auto hebben we meteen gezoend. Het waren tien perfecte dagen.”

F: “Ik kwam Henk-Frans tegen op een Braziliaanse datingsite.”

HF: “Vóór Fran had ik ook een relatie met een Braziliaanse. Toen dat uitging, heb ik me op die site aangemeld en daar kwam ik Fran tegen.”

F: “Toen ik met vrienden op vakantie in Italië was, vroeg ik Henk-Frans of hij wilde langskomen.”

HF: “Ik heb meteen vakantiedagen opgenomen en mijn tas gepakt.”

F: “Dit was een vakantieliefde, dacht ik eerst. Terug in São Paulo bleef ik maar aan Henk-Frans denken. Wat ik ook probeerde, het lukte me niet om hem uit mijn hoofd te zetten. Toen heb ik hem in december opgezocht in Nederland. Ik was er nog nooit geweest en het was zó koud.”

HF: “Mijn moeder zei eerst: ‘Zou je dat nou wel doen?’ Ze kent me langer dan vandaag: als ik iets wil, dan ga ik ervoor.”

F: “Na die vakantie in Nederland reisden we iedere paar maanden naar elkaar toe. Ik liet Henk-Frans Brazilië zien, hij trok met mij door Europa. Na twee jaar vroegen we ons af: waar gaat dit heen?”

HF: “Fran vroeg me of ik in São Paulo wilde komen wonen, maar dat zag ik niet zitten.”

F: “Ik was gelukkig in Brazilië. Ik had er mijn familie, sociale leven en een goede baan bij een bank. In mijn hart wist ik wel dat ik bij Henk-Frans wilde zijn. ‘Dan moeten jullie eerst trouwen’, zei mijn vader.”

HF: “Dat hebben we gedaan, in Brazilië. Ik vond het best eng, het is toch een grote stap.”

F: “Ik was ook bang, maar wilde het toch proberen. Mijn vader was er echt kapot van toen hij besefte dat ik echt wegging. Op de trouwfoto’s zie je allemaal betraande gezichten.”

HF: “Daarna begon het lange wachten. Het duurde bijna een jaar voordat haar verblijfsvergunning was geregeld.”

F: “Mijn start in Nederland was zwaar. Henk-Frans woonde in een flatje in een niet zo goede buurt in Enschede. De lucht was grijs, het eten smaakte flauw en niemand had zin om met me te praten. Verder dan ‘hoi’ ging het niet.”

HF: “Toen Fran zwanger was, verhuisden we naar een andere wijk.”

F: “Daar kreeg ik twee lieve buurvrouwen aan wie ik alles over baby’s kon vragen. Ook mijn schoonmoeder stond altijd voor me klaar. Ooit belde ik haar in paniek op dat de school een vossenjacht had georganiseerd. Veel te gevaarlijk! Toen vertelde zij me lachend dat een vossenjacht gewoon een speurtocht is.”

HF: “Inmiddels heeft Fran een leuke baan in een winkel en een druk sociaal leven.”

F: “Henk-Frans brengt rust in mijn leven. Natuurlijk mis ik de zon, het Braziliaanse eten en mijn familie, zeker nu mijn ouders op leeftijd zijn. Na twintig jaar krijg ik echter nog steeds een warm gevoel als ik naar Henk-Frans kijk. Ik heb de juiste keuze gemaakt.”