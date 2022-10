De dag nadat... ik me inschreef bij een datingsite

Nadia (39): “Als ik wakker word, maakt mijn hart een klein huppeltje als ik denk aan mijn inschrijving gisteravond op de site van Second Love. Terwijl ik het ontbijt klaarzet en de lunchpakketjes maak, hoor ik mijn man en onze vijfjarige boven lachen.

Christien Jansen Unsplash

Vandaag is het vrijdag en dus mag ik met Fay mee de klas in. Nog even voorlezen, een dierbaar moment. Natuurlijk lopen we uit, dus haast ik me na het afscheid naar het bedrijf waar ik als ICT’er ben gedetacheerd. Als ik me op kantoor heb geïnstalleerd, open ik zonder nadenken mijn privémailbox. Die blijkt ontploft te zijn.

Er zijn tientallen mails binnengekomen en terwijl ik naar het scherm kijk, plopt nog eens het ene na het andere nieuwe bericht op. Ik zie gebruikersnamen als ‘Willempieeeee’, ‘Generous Lover’ en ‘Smooth Guy’, maar mannen met dat soort namen vallen voor mij direct af. Eigenlijk heb ik er geen tijd voor, maar nieuwsgierig open ik het bericht van ‘Handsome & Single.’

De man in kwestie blijkt minstens twee keer zo oud als ik te zijn en drie keer zo zwaar. Niet mijn idee van handsome. Ik sluit mijn mailbox weer. Pas aan het einde van de dag kijk ik er nog één keer in. Er zijn nog veel meer berichten binnengekomen en ik voel hoe ik glans. Het is alsof ik door een kroeg loop waar ik enorm veel sjans heb.

Na het avondeten, als Fay in bed ligt, vertel ik aan Leo wat ik in gang heb gezet. Dat ik al langer niet helemaal tevreden ben in onze relatie, weet hij. Ik hou van hem, zeker. We zijn al jaren samen, hebben het goed. Leo heeft meer dan genoeg aan mij, aan ons. Hij mist niets in onze relatie, maar ik mis diepgaande gesprekken en eindeloos knuffelen.

Daar komt bij dat Leo de eerste en enige man is met wie ik seks heb gehad en ik wil weten hoe het is om het bed te delen met een andere man met wie ik ook mijn ziel en zaligheid deel. Het is spelen met vuur, dat besef ik. Want wat als de liefde voor een andere man te groot wordt? Ik wil Leo niet kwijt, wil ons gezin absoluut niet opbreken. Maar op mijn sterfbed wil ik geen spijt hebben van de dingen die ik niet heb gedaan. En ik denk dat ik op Second Love gelijkgestemden vind die ook op zoek zijn naar een extra relatie.

Stoïcijns hoort Leo me aan. Hij geeft geen krimp en dat had ik ook niet verwacht van mijn binnenvetter. Hij beaamt dat we het er al eerder over hebben gehad en zegt dat ik er dan maar voor moet gaan. En dat ga ik doen. Ik wil weer dat gevoel van verliefdheid, ik wil stralen, gezíen worden, zodat mijn levensenergie weer gaat stromen.

Rond halfnegen zitten Leo en ik net als gisteravond achter onze bureaus die naast elkaar staan. Het lijkt wel een déjà vu. Gisteravond zei ik bij het eten tegen hem dat ik een rotdag had gehad en dat ik lekker tegen hem aan een filmpje wilde kijken. Waarna hij vrij bot antwoordde: “Nee, daar heb ik geen zin in, ik ga vanavond gamen achter de computer.”

Dankjewel Leo, dacht ik. En daarna: hij achter de computer, dan ik ook. Terwijl Leo gamede, maakte ik mijn profiel aan: Phertula, met mijn echte geboortedatum en foto’s. Ik heb erop gelet dat het normale foto’s waren, die al zouden communiceren dat het me vooral gaat om een nieuwe líefde naast mijn relatie.

Nu kijk ik naar de overload aan mails en delete de vele berichten van mannen van wie de profielnaam of -foto me niet aanstaat. En dan ineens, tussen het testosterongeweld, is daar het bescheiden bericht van JanJoost79. Een ondernemer.

Op zijn profiel zie ik normale, leuke foto’s en hij reageert inhoudelijk op wat ik heb geschreven. Hij ziet er verzorgd uit, zijn gebit is netjes, zijn Nederlands foutloos. Hij schrijft dat hij en zijn vrouw al decennialang samen zijn, elkaars beste vrienden zijn, maar alleen nog bij elkaar blijven voor de kinderen. Ze zijn allebei in voor een open relatie, hij heeft al een aantal relaties gehad en heeft er goede ervaringen mee. Dit is wat ik zocht.

Ik open het chat-icoontje en even later gaan de berichten over en weer. We tasten elkaar af en ik merk al snel dat ik hem leuk vind. Dus op zijn vraag: ‘Zullen we afspreken?’ antwoord ik volmondig: ‘Ja! Laten we dat doen.’”

Lees hier hoe het verder ging met Nadia.