De dag nadat... ik met de buurman in bed belandde

Marije (40): “Het is maar goed dat ik mijn wekker heb gezet, anders had ik me zeker verslapen. Ik lees een appje van Jurjen dat hij vanochtend om vijf uur heeft verstuurd. ‘Lieve Marije, dankjewel voor je openheid. Het is heel lang geleden dat ik zo met iemand heb kunnen praten’. Ach, wat lief.

Wie had dat kunnen denken... de buurman en ik? Hij is zó niet mijn type: een beetje gladjes, klein en pezig ook, terwijl ik val op groot, vol en sterk. Maar toen ik vorige week bij een nietszeggend gesprekje bij de groencontainer ineens een glimp opving van zijn kwetsbaarheid, werd ik toch nieuwsgierig.

Onder de douche heb ik een déjà vu: nog geen twaalf uur geleden stond ik hier ook, zodat ik geknipt en gestreken de afspraak met Jurjen inging, want je weet maar nooit. Terwijl ik het ontbijt klaarzet en de kinderen roep, lach ik stilletjes. Ik zie weer voor me hoe Jurjen in de vroege uurtjes via de tuindeur naar zijn eigen huis sloop. Sowieso waren we als de dood dat zijn of mijn kinderen ons zouden betrappen. Ondanks de wel heel korte nacht voel ik me ontspannen en van top tot teen opgeladen, heerlijk. Nu pas realiseer ik me dat ik sinds de lockdown echt huidhonger had, maar ik kan er weer even tegenaan.

Nadat ik de kinderen heb uitgezwaaid naar school, check ik mijn computer. Gelukkig heb ik een huisbezoek, even weg hier. Als ik ernaartoe fiets, flitsen beelden van gisteren voorbij. Toen de kinderen op bed lagen, stuurde ik hem een appje: ‘Zin in een afzakkertje?’ Het antwoord was ja en vlak daarna kwam Jurjen via de poortdeur met een fles wijn aanzetten. Ik gaf hem een kus op zijn wang, maar daarna verdween mijn bravoure. Om mijn verlegenheid te verbergen, liep ik naar de keuken en vroeg ik wat hij wilde drinken. Jurjen liep achter me aan en pakte me vast. Ik draaide me om en een tel later stonden we hartstochtelijk te zoenen. Pas toen we ons met moeite van elkaar los hadden gemaakt, liepen we naar de loungebank buiten, pal onder de slaapkamers van mijn kinderen. We nestelden ons in de kussens en begonnen te praten.

Achter die stoere pose bleek inderdaad een gekwetste man schuil te gaan, die al op jonge leeftijd zijn ouders verloor. Daarna volgde een allesbehalve stabiele jeugd. Van de scheiding van de moeder van zijn kinderen heeft hij geen spijt. Wel heeft hij veel verdriet over zijn laatste, onlangs geëindigde jarenlange relatie. Gelukkig was hij ook geïnteresseerd in mij. Hij informeerde naar mijn scheiding. Ik vertelde over de periode dat ik borstkanker had en over wat de borstamputatie heeft gedaan met mijn emoties en mijn gevoel van vrouwelijkheid. Toen hij daarna oprecht zei dat hij me prachtig vindt en hij geen borsten- maar een billenman is, moesten we allebei lachen. Daarna volgde als vanzelf een zoen. En die mondde uit in een opvallend sexy, vrolijke en verbonden vrijpartij.

Mijn huisbezoek verloopt wonderbaarlijk soepel. Tevreden fiets ik terug naar huis. Onderweg bedenk ik wat we vanavond gaan eten en weet ik dat ik vroeg naar bed zal gaan. Alleen. Voor de zoveelste keer vandaag lach ik in mezelf. Dat ik dit heb gedaan! De mannen met wie ik het bed heb gedeeld, zijn op één hand te tellen. Wat gisteren gebeurde, is absoluut níet hoe ik normaal ben. Wat was het geweldig, ik heb geen flintertje spijt. Als ik de straat inrijd, constateer ik onwillekeurig dat Jurjens auto nog steeds weg is. Pas tijdens het koken hoor ik het onmiskenbare geluid van een maaimachine. Ik pak een barkruk uit de keuken, zet ’m tegen de schutting en klim erop. Aan de andere kant staat Jurjen het gras te maaien. Zodra hij mij ziet, verschijnt er een ondeugende grijns op zijn gezicht.”

