De dag nadat... ik voor de derde keer trouwde

Anna (27): “Ja, híj is het, denk ik als ik naar een nog slapende Johannes kijk naast me. Hij is mijn soulmate, mijn minnaar, mijn beste vriend, álles. Met hem wil ik kinderen krijgen en oud worden.

Annemarie van Dijk Getty Images

Nou ja, ik dacht dat eigenlijk al twee keer eerder, maar nu weet ik het zeker. ‘Drie keer is scheepsrecht’, grapte mijn tante gisteren nog tijdens onze bruiloft. Ik kruip lekker tegen Johannes aan en denk aan gisteren.

We vierden onze trouwdag zonder toeters en bellen, het was perfect. Twee keer trouwde ik met ruim honderd gasten erbij en alles erop en eraan. Tijdens zo’n dag word je geleefd. Nu wilde ik vooral samen met Johannes onze liefde vieren. Dat deden we heel intiem bij mijn ouders thuis, met een groepje familie en vrienden. Zo bijzonder, het ging echt om óns. Straks gaan we op huwelijksreis, gewoon een weekend in eigen land. Niet naar een verre bestemming, zoals de eerste keer dat ik trouwde. Ik was eenentwintig en dacht de liefde van mijn leven te hebben gevonden. Mijn ouders vonden hem een slechte keuze, maar ja, ik was eigenwijs. Onze huwelijksreis was saai, we bleken elkaar weinig te vertellen te hebben en hij dronk te veel. Een paar maanden later werd hij opgepakt wegens brandstichting. Dat was einde huwelijk en ik ging weer bij mijn ouders wonen.

Wat later kreeg ik een nieuwe relatie. Op mijn vijfentwintigste verjaardag vroeg hij me romantisch ten huwelijk en onze trouwdag verliep als een sprookje. Ik was gelukkig tot hij een keer zijn laptop open op tafel liet staan en ik zag dat hij via sekswebsites regelmatig afsprak met andere vrouwen. Hij bleek dat al jaren te doen, al vóór de bruiloft. ‘Waarom wilde je dan met me trouwen?’, vroeg ik. Daar had hij geen antwoord op, ook niet tijdens de relatietherapie die we daarna volgden. Hij hield van me, zei hij, maar toch leefden we steeds meer langs elkaar heen. Uiteindelijk kreeg ik een burn-out en kon ik niet anders dan bij hem weggaan. Gebroken klopte ik weer bij mijn ouders aan, vastbesloten om nóóit meer te trouwen.

Na het ontbijt pakken mijn kersverse man en ik onze tassen en rijden we naar ons favoriete hotel in Drenthe. Wat een heerlijk plekje is dit toch, bedenk ik als we op de kamer aankomen. De eigenaar kent ons goed, weet dat we net zijn getrouwd en heeft een fles champagne klaargezet. Johannes en ik maken een lange wandeling en herinneren ons lachend hoe het begon tussen ons. Toen ik na mijn tweede huwelijk weer terugkwam bij mijn ouders, trok ik veel op met mijn oude vrienden, onder wie Johannes. Hij ving me fantastisch op, ik kon heel fijn met hem praten. Ook hij had al van alles meegemaakt, want hij was al piepjong vader geworden. Die relatie was gestrand en hij zorgde een deel van de week voor zijn achtjarige dochter. Ik zat zo vaak bij Johannes, dat een vriendin zei: ‘Je bent verliefd op hem.’ Ik zei: ‘Welnee, ik ken hem al zo lang.’

Maar ze had gelijk, ik wás verliefd. Toen ik het Johannes opbiechtte, bekende hij dat hij al jaren iets voor mij voelde, maar dat ik altijd bezet was geweest. Hij wilde niets liever dan settelen, maar ik wist niet of ik al toe was aan een relatie – al woonde ik intussen wel half bij hem in. Daarnaast schaamde ik me om een derde huwelijk aan te gaan. ‘Oké,’ zei Johannes teleurgesteld, ‘dan zal ik je nooit ten huwelijk vragen.’ Later kreeg ik ontzettende spijt. Ik kon wel denken dat ik misschien geen man meer kon vertrouwen, maar Johannes vertrouwde ik honderd procent. Wat kon mij het schelen wat anderen ervan dachten dat ik weer in het bootje zou stappen? Op een vakantie ging ik op mijn knieën en vroeg hem ten huwelijk.

En nu lopen we hier, als kersvers bruidspaar op huwelijksreis. Straks gaan we lekker dineren bij kaarslicht en daarna in het bubbelbad. Op mijn zevenentwintigste al voor de derde keer getrouwd, maar met Johannes word ik oud. Ik weet het zeker!”

