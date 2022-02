De dag nadat... ik werd opgelicht door mijn internetliefde

“Het is je eigen stomme schuld, spookt het door mijn hoofd, je bent veel te goedgelovig geweest. Pas vannacht kwam ik erachter, dankzij mijn zus die een stuk kritischer is dan ik. Op het politiebureau móet ik mijn verhaal kwijt en ik vertel de agente alles. Hoe ik een tijdje geleden deed wat ik nooit doe: op Facebook reageren op een vriendschapsverzoek van iemand die ik niet ken.

Een man van mijn leeftijd, Glenn, benaderde me. Als ingenieur op een vrachtschip was hij maandenlang van huis en hij voelde zich vaak alleen. Daarom zocht hij contact. Hij koos mij vanwege mijn leuke profielfoto. Ik voelde me gevleid. Sinds drie jaar ben ik weduwe en ik verlangde naar een beetje warmte. Al snel stuurden we elkaar elke dag berichtjes. In het Engels, want Glenns wieg stond in Zuid-Amerika.

Onze gesprekken werden steeds persoonlijker. Zijn vrouw was vijf jaar geleden overleden, schreef hij. Hij had een tienerzoon op een internaat in Amerika, die hij maar af en toe zag. Soms stuurde hij foto’s vanaf zijn schip. Toen hij voorstelde om ook te videobellen, zag ik pas goed wat een leuke en knappe man hij was. Hij vroeg van alles over mijn leven, hoe ik over dingen dacht. Ik was verrukt: deze man had écht interesse in mij.

Na een tijdje zat ik op een roze wolk. Vlinders in mijn buik. Heerlijk, ik was vergeten hoe het voelde. Na een paar maanden begon Glenn over trouwen. Hij wilde met mij verder, dat wist hij zeker. Hij overviel me behoorlijk met dat verzoek. Moest ik dan mijn leven in Nederland opgeven? Mijn dochter woont hier, ik heb een fijne baan in de zorg. Dus ik zei dat ik hem eerst in het echt wilde zien. Dat begreep hij natuurlijk.

Tijdens zijn volgende verlof zou hij langskomen. Maar een paar dagen geleden schreef hij dat er een probleem was: hij had geen geld voor een vliegticket. Hij kreeg nog salaris van een klus in Engeland, maar ze konden het niet op zijn rekening storten. Ik zei dat ik het maar een raar verhaal vond en dat snapte hij wel. Hoewel ik zijn uitleg die daarop volgde niet helemaal begreep, stemde ik toe toen hij vroeg of zijn salaris naar mijn rekening mocht. Ik kon het dan weer aan hem overmaken. Zijn advocaat zou het regelen, vertelde hij. Die moest ik dan wel eerst even tweeduizend euro betalen, maar dat zou ik later terugkrijgen van Glenn.

Voordat ik de nachtdienst in ging, vertelde ik gisteren het hele verhaal aan mijn zus. Toen ik zei dat ik geld had overgemaakt, keek ze bedenkelijk. ‘Klopt dat wel, Diana?’ vroeg ze. ‘Laat die papieren eens zien?’ Ze bekeek de kopie van Glenns paspoort en zag dat het document vals was: de foto was er later opgeplakt. Ook vond ze de brief van de advocaat totaal niet zakelijk van toon. Toen ze hem googelde, bleek deze advocaat niet te bestaan. Opeens drong het tot me door: ik was bedrogen. Mijn zus raadde me aan om na de nachtdienst meteen aangifte te doen. Vannacht was het gelukkig zo druk dat ik geen tijd had om te piekeren.

En nu zit ik hier op het politiebureau, helemaal verslagen. Wat ziet de toekomst er opeens anders uit. Als de agente me naïef vindt, laat ze het niet merken. Ze zegt dat dit vaker gebeurt, maakt de aangifte op en verwijst me door naar de Fraudehelpdesk. Iets rustiger fiets ik naar huis. Mijn boosheid is weg, ik voel nu vooral schaamte en verdriet. Ik had het echt behoorlijk te pakken van Glenn. Thuis is het eerste wat ik doe hem blokkeren op Facebook, met pijn in mijn hart. Dag mooie droom...”

