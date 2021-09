De dag nadat... mijn man ineens wilde scheiden

Yvonne (56): “Ik kijk naar Jeroen en realiseer me dat dit de laatste keer is dat we samen in één bed liggen. Nog altijd hoor ik zijn woorden nagalmen in mijn hoofd: ‘We moeten praten. Ik ga van je scheiden.’ Meer zei hij niet. Ik was zó verbijsterd dat ik niet eens op het idee kwam om hem op de bank te laten slapen. ‘Ik heb alles al ingepakt’, roept onze zoon Sem (13) enthousiast uit zijn kamer. Och arme jongen, hij weet nog van niks en denkt dat hij een weekend naar zee gaat met het gezin van zijn vriend. Nou, dat feest gaat niet door.

Jeroen kwam gisteren laat thuis van een werktrip. Hij gaf me een kus, bracht Sem naar bed en niet veel later kwam hij met zijn mededeling. Hij bracht het als een voldongen feit. In zo’n situatie kun je vechten, vluchten of bevriezen. Het was duidelijk dat ik bevroor, ik kon helemaal niks meer. Hoe kon Jeroen dit doen? Even later dropte hij nóg een bom. Hij had ook al een ander. Ik wist meteen wie: de moeder van het vriendje van Sem bij wie hij dit weekend zou logeren.

Ik stap gefrustreerd uit bed en doe mijn ochtendjas aan. Ontbijt neem ik niet, geen trek. Net als ieder weekend start ik de dag met een kop koffie. Als Sem beneden komt, vertelt mijn man hem dat papa en mama gaan scheiden. Hij zegt het zonder hem voor te bereiden. Ik corrigeer hem meteen: ‘Nee, papa gaat scheiden.’ Sem barst in huilen uit en gaat op de trap zitten. Ook bij mij rollen de tranen over mijn wangen. Ik wil hem troosten, maar hij stormt naar boven en kruipt achter zijn computer.

Woede

Eigenlijk voel ik me dubbel verraden. De vrouw met wie mijn man een affaire heeft, was echt een vriendin geworden. Aangezien onze zoons bevriend waren, spraken we steeds vaker samen af. Anderhalf jaar lang bouwde ze een vriendschapsrelatie met mij op terwijl ze achter mijn rug met mijn man in bed lag. Deze affaire maakt niet één, maar twee gezinnen kapot.

De woede komt weer boven. Ik loop naar de boekenkast en trek de onderste la open. Eergisteren was ik jarig en kreeg ik een kaart van haar, terwijl ze wist dat Jeroen een dag later ons gezin zou opbreken. Ik scheur de kaart in stukjes en gooi ’m in de prullenbak. Dat ze het lef had om mij een fijne verjaardag te wensen. Ik loop naar boven, klop op de deur van Sem en kijk om het hoekje. ‘Wil je praten?’ Hij schudt zijn hoofd en vraagt of een vriendje mag langskomen. Even later zitten ze samen boven te gamen. Hij heeft, net als ik, even de tijd nodig. Dat gesprek komt later wel.

Regelmodus

De bel gaat. Mirjam, de zus van mijn man, staat voor de deur. We hebben een goede band en ik heb haar vanmorgen direct gebeld. Zodra ik haar zie, begin ik te huilen. Ook zij zag dit niet aankomen. ‘Wat ga je doen?’ Goede vraag, ik heb geen idee. Eenmaal aan de keukentafel doen we alles om antwoorden uit Jeroen te krijgen, maar als hij iets niet kan, is het over zijn gevoelens praten. Hij schiet meteen in de regelmodus. ‘We kunnen Kerst en verjaardagen toch samen vieren?’, zegt hij. Hij leeft op een roze wolk terwijl ik kapot ben van verdriet en probeer te begrijpen wat er is gebeurd. Blijkbaar twijfelde hij al acht jaar. Daarmee neemt hij me niet alleen mijn toekomst af, maar ook het verleden. Alsof ons gelukkige gezin een groot toneelspel is geweest. Natuurlijk hadden we struggles, het is niet gek dat er op een gegeven moment wat sleur in je relatie sluipt als je negentien jaar samen bent.

Ik kijk op de klok: bijna halfnegen. Ik heb geen puf om te koken, dus ik bestel wat eten. Sem is samen met zijn vriend een frietje gaan eten. Jeroen heeft zijn spullen gepakt en is naar de caravan op de oprit verhuisd. Als ik ’s avonds alleen in bed lig, voel ik de paniek weer opkomen. Kan ik hier wel blijven wonen? Hoe gaan we het doen met Sem? Rustig ademhalen, zeg ik tegen mezelf. Echtscheiding is een rouwproces. Het zal even duren voordat ik hier overheen ben.”

