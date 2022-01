De dag nadat... mijn man werd beschuldigd van seksueel misbruik

Johanna (59): “Ik deed de hele nacht geen oog dicht. Steeds opnieuw speelden de gebeurtenissen zich af in mijn hoofd. Is het een misselijke grap of is het echt waar? ‘Ik hoef morgen niet op mijn werk te komen’, zei mijn man. Vervolgens hakkelde hij dat hij voor onbepaalde tijd was geschorst.

Gisteravond zaten we met mijn moeder thee te drinken toen Leo’s telefoon ging: zijn werk. Dat verbaasde me niet. Leo werkt al 38 jaar als taxichauffeur in het buitengewoon schoolvervoer en hij wordt wel vaker gebeld als er iemand uitvalt. Wat ik wél vreemd vond, was dat hij de kamer uitliep toen hij opnam. Toen hij terugkwam, zag ik meteen dat er iets aan de hand was. ‘Ik hoef morgen niet op mijn werk te komen’, zei hij. Vervolgens hakkelde hij dat hij voor onbepaalde tijd was geschorst. Vast weer te hard gereden, dacht ik. Maar dat was het niet. Wat het wél was, zou hij me wel vertellen als mijn moeder weg was.

Kippenvel

Ik stap uit bed en kleed me aan. Gelukkig heb ik vandaag geen plannen, bedenk ik. Als Leo even later bij me aan de keukentafel gaat zitten, krijg ik net als gisteren kippenvel van mijn kruin tot aan mijn tenen. Nadat ik mijn moeder naar huis had gebracht en met een noodgang was teruggereden, kwam het hoge woord eruit: Leo wordt ervan beschuldigd dat hij een verstandelijk beperkt meisje van zestien zou hebben betast. Een vrouw die naast zijn bus voor het stoplicht stond, zou gezien hebben dat hij tijdens de rit aan haar borsten zat. Dit kon toch niet waar zijn?

Twijfel aan alles

Aan de keukentafel zegt Leo weer dat er niets van klopt. Met een stalen gezicht vertelt hij dat het meisje in slaap was gevallen en met haar hoofd tegen het raam lag. Door zijn rechterarm om haar schouder te slaan, had hij haar weer rechtop willen trekken. Hoewel ik zijn verhaal gisteren nog geloofwaardig vond, twijfel ik vandaag aan alles. De bus waarin Leo rijdt is hartstikke breed. Als hij dat meisje bij het raam vandaan had willen trekken, had hij door de hele bus moeten hangen. En bovendien: ook al zat ze niet prettig, hij had haar nóóit mogen aanraken. Ik rommel wat in huis, maar er komt niets uit mijn handen. Ik probeer mijn gedachten te verzetten, maar blijf nadenken over wat ik moet doen. Mijn moeder en zonen wil ik niet vertellen wat er aan de hand is. Stel dat het niet waar is? Bovendien wil ik ze helemaal niet belasten met mijn zorgen.

Omkoping?

Ik leerde Leo kennen nadat het huwelijk met de vader van mijn kinderen was gestrand. Hij was ook gescheiden en we konden goed met elkaar praten, iets wat ik met mijn ex-man al jaren niet meer kon. Zelfs mijn moeder, die moeite had met mijn scheiding, accepteerde hem toen ze zag hoe zorgzaam en lief hij voor me was. We waren tien jaar samen toen we elkaar een jaar geleden het ja-woord gaven, een verdieping van onze relatie. Ons leven was goed, ik was gelukkig. Tot gisteravond. Terwijl ik aan het koken ben, herinner ik me opeens dat Leo een paar maanden geleden thuiskwam met van die gekleurde touwtjes, die onder kinderen helemaal in waren. Hij had ze voor dat meisje van zestien – die het denkvermogen heeft van een tienjarige – gekocht. Alle kinderen in de bus hadden die touwtjes, legde hij toen uit, behalve zij. Ik vond het lief van hem, maar ook gek. Ze kochten toch nooit cadeautjes voor de kinderen? Ik betrap mezelf op de gedachte dat het misschien omkoping is geweest. Zo van: ik geef dit aan jou, maar dan mag jij niets zeggen.

Als ik ’s avonds in bed lig, kan ik weer de slaap niet vatten. Ik twijfel steeds meer aan Leo’s verhaal, vooral omdat hij me elke keer een andere versie vertelt. Maar tegelijkertijd kan ik me niet voorstellen dat een man die zo goed is voor mij, tot zoiets vreselijks in staat is.”

De namen in dit verhaal zijn om privacyredenen gefingeerd.

