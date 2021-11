De dag nadat... mijn vriendin onze vriendschap verbrak

Puck (47): “Zodra ik wakker ben, pak ik meteen mijn telefoon. Geen app van Esther. Verdorie. Zou ze het nou echt hierbij laten? Tijd om erover na te denken heb ik niet, er is werk aan de winkel. Ik douch, maak eerst mijn vriendin en onze dochter wakker en zet het ontbijt klaar. Tussendoor werp ik steeds een blik op mijn telefoon, maar het blijft stil. Voor de zoveelste keer open ik onze app-conversatie van gisteren en ik zie dat Esther online is. Bizar. Op weg naar mijn werk besef ik dat ze het écht heeft gedaan, ze heeft onze twintigjarige vriendschap opgezegd.

Vijf weken geleden was ik nog bij haar in Portugal, waar ze alweer jaren woont. Het was als vanouds geweldig. We gingen op stap en hadden oneindig veel lol. Maar ook gesprekken tot diep in de nacht. Bij Esther ben ik gewoon een heel leuke versie van mezelf.

Het laatste bericht

Gisteren wilde ik nog even napraten over hoe leuk we het weer hadden gehad. Ik appte of we konden bellen, maar kreeg een vreemd appje terug: ‘Sorry Puck, ik kan er nu niet voor je zijn.’ Ik dacht: huh? Wat is dit nou? Je hoeft er helemaal niet voor me te zijn, ik ben benieuwd hoe het met je gaat, ik wil even bijpraten en je stem horen! Het volgende appje was al even cryptisch: ‘Sorry Puck, ik kan je nu niet geven wat je wilt. Appen kost me te veel energie, ik heb tijd voor mezelf nodig. Sorry.’

‘Moet ik me zorgen maken?’, appte ik terug, wetende dat Esther ups, maar ook heftige downs kan hebben. ‘Je bent mijn moeder niet’, luidde het antwoord. Wát?! Was ze nou helemaal gek geworden? Dit kon ze niet menen. Voordat ik kon reageren, kwam het laatste bericht: ‘Het gaat nu niet, Puck. Het ligt niet aan jou.’ De totale radiostilte erna was duidelijk: dit was het einde van onze vriendschap. Hoewel ik de gebeurtenis nauwelijks uit mijn hoofd kan zetten, is het fijn om volledig in beslag te worden genomen door mijn werk. De dag vliegt op deze manier voorbij. Maar nee, nog steeds geen uitleg van Esther.

Conspiracy theories

Ik heb er buikpijn van dat ik zomaar opzij ben gezet. Mijn vriendin Saskia ziet me aankomen en opent de voordeur al. Ik zie haar vragende gezicht en schud nee. Haar kus en omhelzing vol medeleven voelen fijn. ‘We trekken straks een fles wijn open’, zegt Saskia als ze me loslaat. Na het eten, als Daan in bed ligt, installeren we ons op de bank. We proberen te achterhalen wat er kan zijn gebeurd en zijn het erover eens dat Esther een ontzettend leuke, maar ook rare vogel is. Onze ideeën liepen steeds verder uiteen. Ik kon niets met haar conspiracy theories, haar geloof dat de wereld wordt geregeerd door mensen die al het geld en alle macht hebben, invloed op alles, tot aan het weer aan toe. Ik denk aan de – naar mijn idee heel gewone – tekening van haar zoon, waaruit zij de conclusie trok dat hij een nieuwetijdskind is. Daar veroordeelde ik haar niet om, maar we vonden daarin ook geen aansluiting.

Boos en verdrietig

Ik vertel Saskia hoe Esther me het voorafgaande jaar in tranen vertelde dat ze bang was dat ze al haar vrienden zou verliezen. Toen heb ik haar verzekerd dat onze vriendschap, ondanks onze verschillen, niet zou eindigen. Dat is nu dus wel gebeurd. Onbegrijpelijk en zó pijnlijk. Waarom heeft ze niet íets meer toelichting gegeven? Ik zou denken dat ik daar uit respect voor onze jarenlange vriendschap wel recht op heb.

Ik ben boos en verdrietig. Ik weet dat Esther vaak bonje heeft met mensen, maar ik accepteerde haar hoe ze was: een geweldig leuk, bijzonder mens met een gebruiksaanwijzing. Dat ik niet weet waarom ze onze vriendschap heeft beëindigd, vind ik niet te verteren, maar ik zal het ermee moeten doen. Als ik in bed lig besluit ik dat ik me maar moet vasthouden aan haar laatste bericht: ‘Het ligt niet aan jou.’”

